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Rozjetý Raphinha zářil i v Lize mistrů. Užívám si v Barceloně každý den, řekl

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  16:17
Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti...

Raphinha slaví se spoluhráči z Barcelony gól už ve třetí minutě utkání proti Feyenoordu v úvodním zápase Ligy mistrů. | foto: Reuters

Tým Barcelony před výkopem zápasu s Feynoordem. Na Camp Nou se snášel silný...
Lamine Yamal (Barcelona) střílí na branku v zápase proti Feyenoordu.
Tým Barcelony před výkopem zápasu s Feynoordem. Na Camp Nou se snášel silný...
Fotbalisté Barcelony radující se ze vstřelené branky do sítě Feynoordu.
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Ani průtrž mračen na Camp Nou nezastavila bezchybnou Barcelonu. Ta v úvodu skupinové fáze fotbalové Ligy mistrů deklasovala Feyenoord 5:1, přičemž kapitán Raphinha dvěma góly potvrdil svůj výborný vstup do letošní sezony. „Je prostě skvělý, nemůžu si ho vynachválit,“ řekl o brazilském útočníkovi trenér Hansi Flick.

Vždyť Raphinha se šesti trefami ve čtyřech zápasech vede tabulku střelců nejvyšší španělské ligy.

A ve středečním duelu s nizozemským Feyenoordem přidal další dva góly, což z něj dělá nejlepšího kanonýra evropských soutěží.

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„Pravdou je, že našim fanouškům musíme vždy předvést téměř dokonalý fotbal. V tak dlouhé sezoně vás může čekat mnoho vzestupů a pádů. Takovýto start do sezony nám však dodává důležité sebevědomí. Cílem je v tomto pokračovat a snažit se minimalizovat slabší chvilky. Chceme i nadále hrát takhle dobře,“ řekl po finálním hvizdu Raphinha.

29letý Brazilec otevřel skóre utkání už ve třetí minutě, když parádní fintou v pokutovém území obelstil dva obránce najednou.

„Momentálně si to náramně užívám. Když máte tak mimořádně talentovaný kádr, jako máme my, musíte si opravdu užít každý trénink, každý den v práci. Jsme neustále hladoví po úspěchu,“ popsal.

Přitom si sám od léta zvyká na novou pozici. Barcelona totiž na hrotu útoku přišla o Roberta Lewandowského i Ferrana Torrese a marně usilovala o Juliana Álvareze z Atlética Madrid, aby je nahradil.

Na poslední chvíli sice Katalánci dotáhli přestup Gabriela Jesuse z Arsenalu, ale hroťákem číslo jedna je v úvodu sezony Raphinha. Není to však poprvé, co měnil pozici.

Raphinha slaví první gól v utkání s Feyenoordem.

Před čtyřmi lety přišel do Barcelony na pozici pravého křídla, poté se však musel přesunout na levou stranu, aby uvolnil místo Laminu Yamalovi.

Teď hraje pro změnu ve středu útočné trojky. A výsledek? Osm gólů v pěti utkáních.

„Pokud mě tato pozice baví víc, je to hlavně proto, že se mi daří střílet spoustu gólů. Moje filozofie se ale nikdy nemění, respektuji místo, na kterém mám hrát, a dávám do toho všechno. Tím je pak život jednodušší a příjemnější,“ popsal Raphinha.

Je zároveň prvním brazilským kapitánem v historii katalánského celku. Vůdčí schopnosti předvedl, když navnadil Yamala, kterému v 71. minutě předal kapitánskou pásku, když šel ze hřiště. 19letý křídelník o šest minut později z přímého volného kopu zvýšil na 4:0

„Snažil jsem se ho povzbudit a říct mu, že dá gól. Nakonec se mu to přece jen povedlo a měl jsem z toho velkou radost. Potřeboval ho dát, dodá mu sebevědomí. Takhle vzniká vítězný tým, když se všichni navzájem radují z úspěchů ostatních,“ pronesl Raphinha, jenž byl vyhlášen hráčem utkání.

„Náš celek je plný výjimečných fotbalistů, výjimečných lidí. Když máte takový tým, má to kapitán mnohem snazší. Já jsem jen někdo, kdo se snaží využít své vůdčí schopnosti k tomu, aby pomohl mladším klukům. Ale my, veteráni, se můžeme, pokud chceme, také učit od mladších hráčů,“ dodal.

V minulé sezoně ho trápilo zranění. Kvůli tomu se nejspíš nedostal mezi třicet finalistů v anketě Zlatý míč – loni skončil pátý. Na otázku, proč letos není v nominaci, ale odpovídat nechtěl. „Mluvím jen o tom, jak má Barca skvělou sezonu,“ kroutil hlavou.

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Po kanonádě na Camp Nou byl logicky náramně spokojený i kouč Flick.

„V každé situaci máme věci pod kontrolou. Raphinha opět předvedl, s jak velkou intenzitou jde do každého utkání. Skvěle útočí z hloubky pole, je klíčový v přechodech, protiútocích, a když držíme míč a čekáme na vytváření šancí. Je velmi příjemné sledovat hráče jako Raphinha, Yamal nebo Dani Olmo. V týmu vládne dobrá atmosféra,“ hodnotil německý trenér.

„Jsem opravdu rád, že vedu tento celek. Nikde bych nebyl radši. Nejdůležitější věcí, důležitější než samotný počet vstřelených gólů, je to, že hrajeme jako tým, ovládáme zápasy a dominujeme. Fanoušci si náš fotbal užívají,“ doplnil.

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  • 1.50
  • 4.95
  • 6.09
Fenerbahce Istanbul vs. AS Řím //www.idnes.cz/sport
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  • 3.58
  • 3.78
  • 2.06
Como vs. RB Lipsko //www.idnes.cz/sport
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  • 1.76
  • 4.30
  • 4.36
SK Slavia Praha vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
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  • 26.00
Bayern Mnichov vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
10.9. 21:00
  • 1.07
  • 15.60
  • 27.70

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1. Paris Saint-GermainPSG 1 1 0 0 6:1 3
2. FC BarcelonaBarcelona 1 1 0 0 5:1 3
3. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 1 1 0 0 3:1 3
4. StuttgartStuttgart 1 1 0 0 3:1 3
5. Manchester CityManchester City 1 1 0 0 2:0 3
6. Aston VillaAston Villa 1 1 0 0 3:2 3
7. Real BetisBetis 1 1 0 0 3:2 3
8. Borussia DortmundDortmund 1 1 0 0 3:2 3
9. LiverpoolLiverpool 1 1 0 0 2:1 3
10. Real MadridReal Madrid 1 1 0 0 2:1 3
11. ArsenalArsenal 1 1 0 0 1:0 3
12. AEK AtényAEK Atény 1 1 0 0 1:0 3
13. AS ŘímAS Řím 0 0 0 0 0:0 0
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16. ComoComo 0 0 0 0 0:0 0
17. PSV EindhovenEindhoven 0 0 0 0 0:0 0
18. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 0 0 0 0 0:0 0
19. Racing LensLens 0 0 0 0 0:0 0
20. Manchester UnitedManchester Utd. 0 0 0 0 0:0 0
21. RB LipskoRB Lipsko 0 0 0 0 0:0 0
22. Sabah BakuSabah 0 0 0 0 0:0 0
23. SK Slavia PrahaSlavia 0 0 0 0 0:0 0
24. Šachtar DoněckŠachtar 0 0 0 0 0:0 0
25. VillarrealVillarreal 1 0 0 1 2:3 0
26. BruggyBruggy 1 0 0 1 2:3 0
27. LilleLille 1 0 0 1 2:3 0
28. Atlético MadridAtlético 1 0 0 1 1:2 0
29. Inter MilánInter 1 0 0 1 1:2 0
30. LASK LinzLinz 1 0 0 1 0:1 0
31. NeapolNeapol 1 0 0 1 0:1 0
32. Galatasaray IstanbulGalatasaray 1 0 0 1 1:3 0
33. Viking FK StavangerViking 1 0 0 1 1:3 0
34. FC PortoPorto 1 0 0 1 0:2 0
35. Feyenoord RotterdamFeyenoord 1 0 0 1 1:5 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 1 0 0 1 1:6 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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