Barcelona odstoupila od projektu fotbalové superligy, zbyl jen Real

„FC Barcelona dnes oficiálně informovala společnost European Super League a zúčastněné kluby o svém odstoupení z projektu,“ uvedlo vedení Barcelony.
Založení superligy oznámilo v dubnu 2021 dvanáct evropských velkoklubů, projekt však kvůli obrovské vlně odporu nevydržel ani 48 hodin. Většina klubů se od něj ihned odvrátila.
Podle původních plánů mělo soutěž hrát až 80 klubů. Před třemi roky společnost, která superligu připravovala, přišla s novým návrhem. Podle něj by v soutěži hrálo 64 mužských a 32 ženských týmů ligovým systémem.
Proti projektu od začátku stály FIFA a UEFA, pro které by soutěž znamenala konkurenci. Soudní dvůr Evropské unie v Lucemburku v roce 2023 rozhodl, že obě federace blokováním superligy jednaly v rozporu s evropským právem a zneužily svého dominantního postavení, když hrozily sankcemi klubům a hráčům za vstup do jimi neschválených soutěží. Stejný verdikt později vynesl obchodní soud v Madridu, na který se obrátila společnost A22, promotér superligy. Real pak uvedl, že chce od UEFA za zmařený projekt superligy odškodnění. Kompenzace se domáhá i A22. Dohromady si podle médií nárokují 4,5 miliardy eur.