Zrenovovaný Camp Nou letos přivítá Ligu mistrů, UEFA Barceloně udělila výjimku

Autor: ,
  19:39
Fotbalisté Barcelony se po třech letech dočkají zápasu Ligy mistrů na ikonickém stadionu Camp Nou, v obnovené premiéře ve zrekonstruované aréně přivítají 9. prosince Eintracht Frankfurt. Katalánský klub potvrdil, že UEFA schválila jeho žádost o přesunutí duelu ligové fáze elitní soutěže. Očekává se, že při stále omezené kapacitě bude k dispozici zhruba 45 000 vstupenek.
Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025. | foto: Reuters

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.
Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.
Zrekonstruované podzemní parkoviště u stadionu Camp Nou v Barceloně.
Kabina Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.
25 fotografií

První soutěžní zápas dva a půl roku po zahájení rozsáhlé rekonstrukce odehrají svěřenci německého trenéra Hansiho Flicka na Camp Nou už tuto sobotu, kdy přivítají v utkání španělské ligy Athletic Bilbao. Poprvé se na zmodernizovaný stadion hráči i fanoušci dostali začátkem listopadu. Na otevřený trénink si zakoupilo vstupenky přes 20 000 diváků.

Camp Nou jako Sagrada Família. Otevření se oddaluje a Barcelona musí improvizovat

Pro utkání Ligy mistrů musela Barcelona získat od UEFA výjimku. Pravidla totiž hovoří o tom, že tým musí v ligové fázi odehrát všechny čtyři domácí zápasy na stejném stadionu. Ligu mistrů hrála Barcelona na Camp Nou naposledy v říjnu 2022, kdy podlehla 0:3 Bayernu Mnichov.

Naposledy se hrál soutěžní zápas na trávníku slavného stánku v květnu 2023. Během rekonstrukce hráli fotbalisté Barcelony na Olympijském stadionu, některé zápasy hostil jejich tréninkový Stadion Johana Cruyffa, který má kapacitu jen 6000 diváků. Původně klub předpokládal, že se fotbalisté na stadion vrátí už v listopadu loňského roku ke 125. výročí vzniku klubu, práce ale nabraly skluz.

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.
Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.
Zrekonstruované podzemní parkoviště u stadionu Camp Nou v Barceloně.
Kabina Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.
25 fotografií

Modernizace stadionu nicméně ještě není dokončena, práce na horním patře pokračují a plánovaná střecha také není hotová. Na duel s Bilbaem byla kapacita stanovena na 45 401 fanoušků, katalánský klub ji plánuje do konce roku navýšit na 62 000 diváků. Po dokončení přestavby, která vyjde zhruba na 1,2 miliardy eur (29,2 miliardy korun), by Camp Nou měl pojmout 105 000 fanoušků.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

5. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Saint-Gilloise //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 1.59
  • 4.34
  • 4.92
Ajax Amsterdam vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 3.78
  • 3.82
  • 1.86
SK Slavia Praha vs. Athletic Bilbao //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 2.87
  • 3.31
  • 2.40
Neapol vs. FK Karabach //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 1.29
  • 5.62
  • 8.82
Olympique Marseille vs. Newcastle United //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 2.81
  • 3.45
  • 2.38
Manchester City vs. Leverkusen //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 1.22
  • 6.75
  • 10.10
Chelsea vs. FC Barcelona //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 2.22
  • 4.01
  • 2.75
Borussia Dortmund vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 1.74
  • 3.90
  • 4.31
Bodo/Glimt vs. Juventus FC //www.idnes.cz/sport
25.11. 21:00
  • 3.00
  • 3.79
  • 2.14
Pafos FC vs. AS Monaco //www.idnes.cz/sport
26.11. 18:45
  • 4.84
  • 4.24
  • 1.61
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 4 4 0 0 14:3 12
2. ArsenalArsenal 4 4 0 0 11:0 12
3. Inter MilánInter 4 4 0 0 11:1 12
4. Manchester CityManchester City 4 3 1 0 10:3 10
5. Paris Saint-GermainPSG 4 3 0 1 14:5 9
6. Newcastle UnitedNewcastle 4 3 0 1 10:2 9
7. Real MadridReal Madrid 4 3 0 1 8:2 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 9:4 9
9. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 3 0 1 8:6 9
10. TottenhamTottenham 4 2 2 0 7:2 8
11. FC BarcelonaBarcelona 4 2 1 1 12:7 7
12. ChelseaChelsea 4 2 1 1 9:6 7
13. Sporting LisabonSporting 4 2 1 1 8:5 7
14. Borussia DortmundDortmund 4 2 1 1 13:11 7
15. FK KarabachKarabach 4 2 1 1 8:7 7
16. Atalanta BergamoBergamo 4 2 1 1 3:5 7
17. Atlético MadridAtlético 4 2 0 2 10:9 6
18. PSV EindhovenEindhoven 4 1 2 1 9:7 5
19. AS MonacoMonaco 4 1 2 1 4:6 5
20. Pafos FCPafos 4 1 2 1 2:5 5
21. LeverkusenLeverkusen 4 1 2 1 6:10 5
22. BruggyBruggy 4 1 1 2 8:10 4
23. Eintracht FrankfurtFrankfurt 4 1 1 2 7:11 4
24. NeapolNeapol 4 1 1 2 4:9 4
25. Olympique MarseilleMarseille 4 1 0 3 6:5 3
26. Juventus FCJuventus 4 0 3 1 7:8 3
27. Athletic BilbaoBilbao 4 1 0 3 4:9 3
28. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 4 1 0 3 4:12 3
29. Bodo/GlimtBodo/Glimt 4 0 2 2 5:8 2
30. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 2 2 2:8 2
31. Olympiakos PireusPireus 4 0 2 2 2:9 2
32. VillarrealVillarreal 4 0 1 3 2:6 1
33. FC KodaňKodaň 4 0 1 3 4:12 1
34. FC Kajrat AlmatyKajrat 4 0 1 3 2:11 1
35. Benfica LisabonBenfica 4 0 0 4 2:8 0
36. Ajax AmsterdamAjax 4 0 0 4 1:14 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

Česko - San Marino 1:0, mdlý výkon i proti nejhoršímu týmu světa. Trefil se Souček

Tomáš Souček slaví gól v přípravném utkání se San Marinem

Čeští fotbalisté vstup do listopadového reprezentačního srazu zvládli vítězně. Na karvinském stadionu porazili v přípravném zápase San Marino, poslední tým světového žebříčku, jen těsně 1:0. S...

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

Proč Češi nešli na děkovačku? Necítili jsme jednotu, řekl Souček. Nedvěd se omlouval

Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Další otázku na odmítnutou děkovačku s fanoušky už tiskoví mluvčí nedovolili. A tak Tomáš Souček, kapitán fotbalové reprezentace, po výhře 6:0 nad Gibraltarem stihl odvyprávět jen část příběhu:...

Češi děkují Irům, start baráže doma je zase blíž. Jací soupeři už se rýsují?

David Douděra pomáhá na nohy Tomáši Součkovi.

Ještě před začátkem reprezentační přestávky tuhle možnost zmiňoval málokdo. A rázem mají čeští fotbalisté domácí prostředí v úvodním utkání baráže o mistrovství světa takřka jisté. Potřebovali, aby...

Do baráže s jiným kapitánem, rozhodl svaz. Souček reagoval: Mrzí mě to, chci spojovat

Tomáš Souček se raduje ze své branky proti Gibraltaru

Fotbalovou reprezentaci příští rok v březnu v barážovém semifinále nepovede Tomáš Souček jako kapitán. Vedení asociace mu odebralo pásku za chování týmu směrem k fanouškům po pondělním utkání proti...

Zrenovovaný Camp Nou letos přivítá Ligu mistrů, UEFA Barceloně udělila výjimku

Camp Nou, stadion FC Barcelona, během rekonstrukce v září 2025.

Fotbalisté Barcelony se po třech letech dočkají zápasu Ligy mistrů na ikonickém stadionu Camp Nou, v obnovené premiéře ve zrekonstruované aréně přivítají 9. prosince Eintracht Frankfurt. Katalánský...

19. listopadu 2025  19:39

Rezek u reprezentace: Nedvěd má auru, tým je zdravý a v plné sestavě silný

Asistent trenéra Jan Rezek na tréninku s Vladimírem Coufalem a Patrikem...

Po 13 letech zpátky ve fotbalové reprezentaci. A Jan Rezek si nemyslí, že je národní tým rezavý. „V plné sestavě bychom ani na mistrovství světa nehráli poslední housle,“ míní třiačtyřicetiletý...

19. listopadu 2025  18:30

Češi se nejdřív dozvědí, kdo hrozí ve finále. Jak bude vypadat čtvrteční los baráže?

Tomáš Souček a Jaroslav Zelený v leteckém souboji s chorvatským brankářem...

Když se před čtvrtečním losem probíraly zástupy soupeřů, které jejich národní mužstvo v baráži o fotbalové mistrovství světa může dostat, irská média si všimla: „Zdá se, že v Česku není všechno v...

19. listopadu 2025

Plzeň je teď ve stejném ringu jako pražské kluby. V zimě dojde ke změnám, říká Šádek

Adolf Šádek, předseda představenstva a generální ředitel FC Viktoria Plzeň

Nová éra fotbalové Plzně začíná. Co změní v nejbližší době ve Viktorii příchod nového majitele Michala Strnada, jednoho z nejbohatších Čechů? Dá se v zimě očekávat výrazný pohyb v kádru?

19. listopadu 2025  15:26

PŘEHLEDNĚ: Kdo už postoupil na fotbalové mistrovství světa 2026

Fotbalisté Alžírska se radují z postupu na mistrovství světa. Zajistil si ho v...

První bylo už v březnu Japonsko, týž měsíc následovaly Nový Zéland, Írán, Argentina. V červnu se přidaly Uzbekistán, Jižní Korea, Jordánsko, Brazílie a Ekvádor. A přibývají další. Fotbalové...

19. listopadu 2025  10:29

Byli jsme hrozní. No a co? Skotsko slaví historický postup, vzpomínalo se i na Jotu

Skotští fotbalisté během oslav postupu na mistrovství světa.

Kdybyste chtěli zažít tu nejupřímnější atmosféru a opravdové slzy dojetí, museli byste být právě tam. Ten rámus, co Hampden Parkem v Glasgow dlouho otřásal, když se nádherně trefil Kieran Tierney a...

19. listopadu 2025  10:01

Speciální olympiáda v Praze. Čeští futsalisté slaví bronz, ceny předával i Douděra

Momentka z futsalového turnaje Speciální olmypiády

Po 22 letech se do Česka vrátil Evropský futsalový turnaj pro sportovce s mentálním postižením, který je součástí Speciální olympiády. Ve sportovní hale v pražských Řepích se Češi umístili z osmičky...

19. listopadu 2025  9:30

Ronaldo po boku prince povečeřel v Bílém domě. Setkal se s ním i syn, chlubil se Trump

Hvězdny fotbalista Cristiano Ronaldo se v Bílém domě zúčastnil slavnostní...

Hvězdný portugalský fotbalista Cristiano Ronaldo se v úterý zúčastnil setkání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a saúdskoarabským korunním princem Muhammadem bin Salmánem. Hlava Spojených...

19. listopadu 2025  7:58

Curacao se jako nejmenší země v historii kvalifikovalo na fotbalové MS

Roshon Van Eijma z Curacaa nejvýše v zápase s Jamajkou, bojují s ním Gregory...

Curacao si jako nejmenší země v historii zahraje na fotbalovém mistrovství světa. Turnaj, který se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se bude týkat i Panamy a Haiti.

19. listopadu 2025

POHLED: Když se fotbalisté odtrhnou od reality. Kdo jim bude fandit příště?

Premium
Kapitán české reprezentace Tomáš Souček (vpravo) a Vladimír Coufal hovoří s...

Možná i vás trefilo začátkem listopadu další povedené nominační video, jímž se fotbalová asociace po říjnovém trapasu reprezentace na Faerských ostrovech aspoň částečně pokusila obměkčit naštvané...

19. listopadu 2025

Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů
Peppa má sestřičku! Nová knížka, která si získala srdce malých čtenářů

Není snad dítěte, které by neznalo prasátko Peppu. Když do rodiny Prasátkových na jaře přibyl ještě nový člen, všichni byli v očekávání nových...

Rakousko uhájilo postup na MS, Dánsko naopak smutní. Španělům stačila remíza

Skotský brankář Gordon si počíná důrazně před Dánem Isaksenem.

Fotbalisté Španělska na závěr kvalifikace utrpěli první ztrátu a doma remizovali 2:2 s Tureckem, přesto postoupili na mistrovství světa. Vedle úřadujících evropských šampionů si účast na elitním...

18. listopadu 2025  22:07,  aktualizováno  23:57

Na koho narazí fotbalisté v baráži? Závěr skupinové části určil čtyři varianty

Čeští fotbalisté před utkáním s Gibraltarem.

Čeští fotbaloví reprezentanti se v březnovém semifinále play off o mistrovství světa utkají s jedním ze čtveřice týmů Irsko, Albánie, Bosna a Hercegovina, nebo Kosovo. Rozhodl o tom úterní závěr...

18. listopadu 2025  23:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.