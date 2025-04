Barcelona úterní zápas v Německu podcenila, po domácím vítězství 4:0 před týdnem se přece o postup obávat nemusela. Zvlášť když Dortmund v bundeslize prožívá nepovedenou sezonu.

Jenže po deseti minutách dostala první gól, hned po půli druhý a najednou byla Borussia zpátky ve hře o postup. „Barca byla k nepoznání, flirtovala s další pohárovou katastrofou, nakonec peklo přežila,“ napsal španělský Sport.

Deník v narážce připomněl, jak před šesti lety Barceloně proti Liverpoolu nestačilo domácí vítězství 3:0, protože odvetu prohrála 0:4. Tenkrát v květnu 2019 to byla právě ta její poslední účast v semifinále.

Kdo ví, jak by odveta dopadla, kdyby si domácí Bensebaini nedal nešťastný vlastní gól, který hosté snížili na 1:2. Čtvrt hodiny před koncem sice Guirrasy dovršil hattrick, ale Dortmund potřeboval dát ještě další dvě branky. Nedal a porážka 1:3 Barceloně nevadila.

„Odehráli jsme skvělý zápas, ale 0:4 v Barceloně bylo trochu moc. Je to škoda,“ litoval Serhou Guirassy, se třinácti góly nejlepší střelec letošního ročníku Ligy mistrů.

Zatímco Dortmund navzdory vyřazení slyší chválu, Barcelona kritiku. „Špatný den. Panika v Německu. Postup hraničící s tragédií,“ křičí titulky španělských médií.

Ale co, až se Barcelona za dva týdny v úvodním semifinále postaví proti Interu Milán, nebo Bayernu Mnichov, nikdo už nepovedený duel v Dortmundu řešit nebude.

„Dělali jsme strašně chyb, ztráceli míče, byli jsme nepřesní, neměli jsme kontrolu ve středu hřiště a soupeři jsme to hodně usnadnili,“ kritizoval útočník Robert Lewandowski, někdejší hráč Dortmundu.

„Musíme se z toho poučit a důkladně si to zanalyzovat. Takhle hrát nejde. Ale když už porážka a takový zápas měly přijít, tak je dobře, že přišly zrovna teď. Snad je to i budíček, který jsme potřebovali.“

Pokud by do semifinále postoupil Bayern, pro Lewandowského i trenéra Flicka by to bylo zvlášť prestižní. Lewandowski po odchodu z Dortmundu působil osm let právě v Mnichově a za Bayern dal 344 gólů ve všech soutěžích. Před třemi lety šel do Barcelony.

Trenér Flick byl u áčka Bayernu sice jen dva roky (2019 - 2021), ale v nich vyhrál všechno, co se dalo. Dvakrát bundesligu, jednou Ligu mistrů, Německý pohár, domácí i evropský Superpohár i mistrovství světa klubů. V Barceloně je od loňského léta, předtím mu nevyšlo angažmá u německé reprezentace.