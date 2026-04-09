K čemu ten VAR máme? Flick se čertil na sudí, vadila mu červená i podivná ruka

Autor:
  13:41
Ze všech sporných momentů ho tenhle rozzlobil zdaleka nejvíc. Marc Pubill, obránce Atlétika, na malém vápně rukou sáhl po balonu, který mu poslal brankář, zastavil ho a odkop od brány provedl sám. „Nechápu, proč VAR nezasáhl. Rozhodčí může udělat chybu, ale k čemu tam teda video je?“ čertil se barcelonský kouč Hansi Flick po domácí porážce 0:2 ve čtvrtfinále Ligy mistrů.
Rozzlobený barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.

Rozzlobený barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem. | foto: Reuters

Barcelonský kouč Hansi Flick se po porážce s Atlétikem snaží uklidnit své...
Barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.
Sorloth se spoluhráči slaví gól Barceloně.
Rashford z Barcelony byl v zápase s Atlétikem důrazně bráněn.
11 fotografií

Pubill navíc hrál od první půle se žlutou kartou, takže by deset minut po změně stran dostal druhou a utkání by pro něj skončilo.

„Měla to být penalta a druhá žlutá, takže červená. Radši jsem po utkání za sudím nešel, ale rád bych, aby mi to vysvětlil,“ německý kouč, jenž po utkání uklidňoval i své svěřence, aby rozhodčího nekonfrontovali.

„Je to kolosální chyba, jasná penalta. A to kritizují španělské rozhodčí. Tohle je skandál,“ čertil se pro španělský deník AS někdejší arbitr Iturralde González.

Situace nápadně připomínala dva momenty z předminulého roku.

V dubnu vyvolal diskuse stoper Arsenalu Gabriel, shodou okolností také ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Na podzim pak podobně nešikovně rukou zahrál Tyrone Mings, zadák Aston Villy, v základní fázi stejné soutěže.

Zatímco proti Aston Ville se penalta kopala, Gabriel vyvázl bez trestu. Benevolentní byl ve středu večer i rumunský sudí István Kovács, kterého mimochodem dobře znají i čeští fanoušci, jelikož na posledním Euru pískal vypjaté utkání s Tureckem.

Bayern nechápe sudího: Dětinská chyba? Stoper vzal míč do ruky, o penaltu nešlo

„Je to otázka zdravého rozumu. Marc dostal od brankáře míč, aby rozehrál. A rozhodčí to viděl stejně. Takhle můžeme zkoumat každou situaci,“ krčil rameny kouč hostů Diego Simeone.

„Penalta a druhá žlutá? V žádném případě, alespoň z mého pohledu. Brankář mu poslal balon jako vždy,“ přidal křídelník Giualiano, Simeoneho syn.

Právě on byl u druhého zásadního momentu, jenž se odehrál ještě v první půli. Po přihrávce za obranu běžel sám na bránu a v plné rychlosti se snažil zpracovat míč, který mu mířil někam za záda. Těsně před vápnem ale spadl po kontaktu se stoperem Cubarsím, jenž o něj zezadu zavadil.

Kovács nejprve udělil Cubarsímu žlutou, po kontrole u videa ji však zrušil a mladého stopera vyloučil. Z následného přímého kopu otevřel krásnou střelou skóre útočník Álvarez.

„Ani tímhle rozhodnutím si nejsem vůbec jistý. Možná to měla být červená, možná ne. Nevím, jestli se ho vůbec dotkl, útočník měl navíc balon za sebou,“ zamyslel se Flick.

Zlost domácích ještě umocnilo, že jen několik okamžiků předtím záložníkovi Kokemu, který už hrál pod žlutou, prošlo podkopnutí Yamala.

„Soupeř dal dva góly a ukázal kvalitu. Zejména tu první situaci jsme měli ubránit lépe. Ale přišlo mi, že byl VAR nakloněný Atlétiku. U videa seděli Němci, takže děkuju, Německo,“ pronesl Flick sarkasticky.

Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool

Barcelona měla navzdory početnímu oslabení i po změně stran převahu, svoje šance však nevyužila a naopak dostala gól od Sörlotha. Byla to mimochodem jediná střela Atlétika ve druhém poločase.

V odvetě tak budou Katalánci otáčet. V téhle pozici byli nedávno proti Atlétiku i v domácím poháru, kde se jim to nepovedlo. Tam však v úvodním duelu schytali debakl 0:4.

„Měli jsme hodně šancí a rozhodně to ani v odvetě nevzdáme,“ uzavřel Flick.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)
Kompletní los

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
14. 4. 21:00
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
15. 4. 21:00
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
14. 4. 21:00
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
15. 4. 21:00
Sporting CP Lisabon

Nejčtenější

Stadiony na MS 2026: Šestnáct míst, kde se svátek odehraje. Kde se představí Češi?

Pohled dovnitř Atlanta Stadium a obrovskou LED obrazovku.

Na pěti z nich se už elitní fotbalisté proháněli v rámci mistrovství světa klubů. V létě se k nim přidá během reprezentačního světového šampionátu dalších jedenáct míst. Podívejte se, na jakých...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

Slavili, že dostali Bosnu, pak s ní vypadli. Jak se zrodilo další italské fiasko

Zklamání italských fotbalistů po prohře ve finále baráže s Bosnou a...

Jen několik minut poté, co na pražské Letné proměnil Michal Sadílek rozhodující penaltu a poslal Čechy na fotbalové mistrovství světa, vypukla euforie také v takřka tisíc kilometrů vzdálené bosenské...

Je brzy? Není! Otazníky, které musí národní tým začít před MS řešit už teď

Vladimír Darida bojuje o míč s Victorem Froholdtem.

Sotva se po dlouhé noci trochu prospal, už aby se zase vrhnul do práce. Nezdá se to, ale fotbalové mistrovství světa, kam se Česko v úterý po dvaceti letech slavně probilo, začíná už za 70 dní. Tolik...

Baník - Slavia 0:2, hosté vyhrají základní část, Chaluš v závěru nedal penaltu

Slávistický kapitán Holeš sleduje počínání Gninga z Baníku.

Slávističtí fotbalisté si s předstihem pojistili první místo po základní části Chance Ligy. Ve 28. kole porazili ostravský Baník 2:0 a zůstávají neporažení. Ve 23. minutě otevřel z penalty skóre...

K čemu ten VAR máme? Flick se čertil na sudí, vadila mu červená i podivná ruka

Rozzlobený barcelonský kouč Hansi Flick během utkání s Atlétikem.

Ze všech sporných momentů ho tenhle rozzlobil zdaleka nejvíc. Marc Pubill, obránce Atlétika, na malém vápně rukou sáhl po balonu, který mu poslal brankář, zastavil ho a odkop od brány provedl sám....

9. dubna 2026  13:41

Plzeň si pojistila Wiegeleho. Rakouský brankář dostal smlouvu na další tři roky

Plzeňský brankář Wiegele během utkání proti Spartě.

Rakouský brankář Florian Wiegele prodloužil smlouvu s fotbalovou Plzní. Pětadvacetiletá gólmanská jednička Viktorie se Západočechům nově upsala do roku 2029. Třetí tým české ligy o tom informoval na...

9. dubna 2026  13:11

Choďte do divadla, radil Lucescu hráčům. Jen Ferguson a Guardiola toho vyhráli víc

Rumunský trenér Mircea Lucescu, 26. března 2026.

O svém velké finále měl jasnou představu. Už před šestnácti lety o tom v klidu vyprávěl novinářům. „Už jsem u fotbalu tak dlouho, že se s ním nedokážu rozloučit. Nikdy to neudělám,“ přesvědčoval...

9. dubna 2026  9:29

Zápal? Emoce? Fixl! Jak Hála a Prokeš, parťáci z agentury, ovlivňovali zápasy

Premium
Fotbalový míč.

Ze všech, na které si posvítili policejní vyšetřovatelé, toho má mít na svědomí nejvíc. Etická komise Fotbalové asociace ho podezírá z celkem patnácti přečinů. Lukáš Hála, manažer pochybné pověsti,...

9. dubna 2026

Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool

Julian Álvarez se fantasticky trefil z volného přímého kopu v zápase...

Středeční večer patřil dalším úvodním zápasům čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů. Obhájce trofeje Paris Saint-Germain zdolal na svém stadionu Liverpool 2:0. V ryze španělském souboji vyloupilo...

8. dubna 2026  20:45,  aktualizováno  23:13

Horníček inkasoval jen z penalty, Braga začala čtvrtfinále Evropské ligy remízou

Cucho Hernández z Realu Betis překonává z penalty brankáře Lukáše Horníčka z...

Fotbalisté Bragy hráli v prvním čtvrtfinále Evropské ligy doma s Realem Betisem 1:1. Lukáš Horníček v brance portugalského týmu zneškodnil pět střel a dostal gól jen z pokutového kopu. Zbývající tři...

8. dubna 2026  20:57

Korupce, nulová výchova. Italský fotbal dál strádá. Musí padat hlavy, říká expert

Premium
Zklamání italských fotbalistů po prohře ve finále baráže s Bosnou a...

Byly to výmluvné záběry. Zatímco houževnatí Bosňané minulé úterý slavili postup své fotbalové reprezentace na mistrovství světa v ulicích Sarajeva dlouho do noci, jejich italští protivníci se snad...

8. dubna 2026

Mimořádný, velkolepý, má i nejvíce nul mezi gólmany. Arsenal velebí Rayu

Kolumbijský útočník Luis Suárez ze Sportingu a španělský gólman David Raya z...

Spoluhráči v útoku v nastavení vymysleli geniální gólovou akci, ale po vítězství Arsenalu v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů slyší chválu především brankář Davida Raya. „Neuvěřitelné, co...

8. dubna 2026

Dynamo na křižovatce. Dohoda s majitelkou, výpověď ze stadionu, či prodej městu?

Jiří Skalák padá po souboji s brněnským Jakubem Klímou.

Zástupci Jihočeského kraje, města a bývalí hráči ve středu jednali o budoucnosti budějovického fotbalu. Situace kolem Dynama totiž kvůli sporům klubu s těmito institucemi dospěla do kritické fáze. Na...

8. dubna 2026  16:32

Šulc vážně zraněný není, vrátí se rychle, říká Koubek. Nadmořská výška ho straší

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Rozptýlil velké obavy, že by národní tým přišel před světovým šampionátem o klíčového muže. Trenér českých fotbalistů Miroslav Koubek přiblížil zdravotní obtíže záložníka Pavla Šulce z francouzského...

8. dubna 2026  15:38

Verdikty, které nedokážete pochopit. Kouč Realu se po porážce zlobil na sudího

Álvaro Arbeloa, trenér Realu Madrid, v úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů proti...

Víkendovou porážkou na Mallorce si výrazně ztížili boj o španělský titul, další zaváhání v úterý pozdě večer fotbalistům Realu Madrid zkomplikovalo plány v Lize mistrů. „Mít trochu štěstí, tak jsme...

8. dubna 2026  14:44

Bez aklimatizace se v Mexiku hraje těžko. Soupeře čeká kemp v horách, Čechy nížina

Aztécký stadion v Mexiku prošel velkou rekonstrukcí.

Až čeští fotbalisté nastoupí 12. června k prvnímu zápasu v mexické Guadalajaře, ve výšce přes patnáct set metrů nad mořem, jejich jihokorejští soupeři už budou prostředí částečně přivyklí. Proč?...

8. dubna 2026  14:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.