K čemu ten VAR máme? Flick se čertil na sudí, vadila mu červená i podivná ruka

Pubill navíc hrál od první půle se žlutou kartou, takže by deset minut po změně stran dostal druhou a utkání by pro něj skončilo.
„Měla to být penalta a druhá žlutá, takže červená. Radši jsem po utkání za sudím nešel, ale rád bych, aby mi to vysvětlil,“ německý kouč, jenž po utkání uklidňoval i své svěřence, aby rozhodčího nekonfrontovali.
„Je to kolosální chyba, jasná penalta. A to kritizují španělské rozhodčí. Tohle je skandál,“ čertil se pro španělský deník AS někdejší arbitr Iturralde González.
Situace nápadně připomínala dva momenty z předminulého roku.
V dubnu vyvolal diskuse stoper Arsenalu Gabriel, shodou okolností také ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Na podzim pak podobně nešikovně rukou zahrál Tyrone Mings, zadák Aston Villy, v základní fázi stejné soutěže.
Zatímco proti Aston Ville se penalta kopala, Gabriel vyvázl bez trestu. Benevolentní byl ve středu večer i rumunský sudí István Kovács, kterého mimochodem dobře znají i čeští fanoušci, jelikož na posledním Euru pískal vypjaté utkání s Tureckem.
Bayern nechápe sudího: Dětinská chyba? Stoper vzal míč do ruky, o penaltu nešlo
„Je to otázka zdravého rozumu. Marc dostal od brankáře míč, aby rozehrál. A rozhodčí to viděl stejně. Takhle můžeme zkoumat každou situaci,“ krčil rameny kouč hostů Diego Simeone.
„Penalta a druhá žlutá? V žádném případě, alespoň z mého pohledu. Brankář mu poslal balon jako vždy,“ přidal křídelník Giualiano, Simeoneho syn.
Právě on byl u druhého zásadního momentu, jenž se odehrál ještě v první půli. Po přihrávce za obranu běžel sám na bránu a v plné rychlosti se snažil zpracovat míč, který mu mířil někam za záda. Těsně před vápnem ale spadl po kontaktu se stoperem Cubarsím, jenž o něj zezadu zavadil.
Kovács nejprve udělil Cubarsímu žlutou, po kontrole u videa ji však zrušil a mladého stopera vyloučil. Z následného přímého kopu otevřel krásnou střelou skóre útočník Álvarez.
„Ani tímhle rozhodnutím si nejsem vůbec jistý. Možná to měla být červená, možná ne. Nevím, jestli se ho vůbec dotkl, útočník měl navíc balon za sebou,“ zamyslel se Flick.
Zlost domácích ještě umocnilo, že jen několik okamžiků předtím záložníkovi Kokemu, který už hrál pod žlutou, prošlo podkopnutí Yamala.
„Soupeř dal dva góly a ukázal kvalitu. Zejména tu první situaci jsme měli ubránit lépe. Ale přišlo mi, že byl VAR nakloněný Atlétiku. U videa seděli Němci, takže děkuju, Německo,“ pronesl Flick sarkasticky.
Oslabená Barcelona podlehla Atlétiku, Hancko nedohrál. PSG porazilo Liverpool
Barcelona měla navzdory početnímu oslabení i po změně stran převahu, svoje šance však nevyužila a naopak dostala gól od Sörlotha. Byla to mimochodem jediná střela Atlétika ve druhém poločase.
V odvetě tak budou Katalánci otáčet. V téhle pozici byli nedávno proti Atlétiku i v domácím poháru, kde se jim to nepovedlo. Tam však v úvodním duelu schytali debakl 0:4.
„Měli jsme hodně šancí a rozhodně to ani v odvetě nevzdáme,“ uzavřel Flick.