Rubat budeme naplno, slibuje Baník. Připravíme peklo, věří kouč Hapal

„Uděláme vše pro to, abychom ukázali, co je Baník zač,“ prohlásil ostravský záložník Daniel Holzer.
Odmítl, že by z duelu, který rozhodne o tom, zda Baník projde do hlavní fáze evropských pohárů, v níž nebyl 17 let, byli ostravští fotbalisté nervózní. „Spíše chceme lidem dokázat, že si další postup my i fanoušci zasloužíme. Budeme rubat naplno a věřím, že utkání zvládneme,“ burcoval Holzer.
„Mám jedině obavy z toho, aby hráči čtvrteční utkání zvládli fyzicky, protože už mají v této sezoně za sebou třináct utkání, což je těžké pro jejich nohy,“ řekl trenér Celje Alberto Riera. „Musejí být ale připraveni odehrát naplno devadesát, ne sedmdesát minut.“
Hapal podotkl, že udělají maximum, aby se obraz hry oproti duelu ve Slovinsku, kdy se Ostravští převážně jen úporně bránili, zlepšil. „Tam jsme možná byli trošku opatrnější, takže musíme být odvážnější,“ řekl ostravský kouč. „Navíc jsem někde četl, že trenér soupeře někde řekl, že naším nejlepším hráčem v Celje byli fanoušci. Věřím, že zítra jim společně s fanoušky připravíme peklo.“
Alberto Riera po prvním duelu hovořil hodně sebevědomě a místy až neuctivě vůči Baníku.
„Nebudu to komentovat, budu pokorný. My jsme pokorný klub a uděláme vše pro to, abychom postoupili,“ konstatoval Hapal.
V prvním střetnutí se hra Baníku zlepšila, když po přestávce přešli z tří na čtyřčlennou obranu. Hapal s úsměvem podotkl, že má jasno, jaký systém zvolí.
„Není to ale o rozestavení, jestli v obraně máte trojku, nebo čtyřku. Musíte se v daných situacích chovat jinak, než my u nich, tam jsme to dobře nevyhodnotili,“ přiznal kouč.
Hostům bude scházet slovinský reprezentační záložník Mark Zabukovnik, který se v prvním vzájemném utkání zranil po špatném došlapu na nerovný terén.
A jak vypadá zdravotní stav Ostravanů, jimž v neděli v lize kvůli menším zdravotním problémům chyběli Tomáš Rigo a Michal Kohút?
„Po dnešním tréninku je všech nominovaných dvacet jedna hráčů do pole a dva brankáři zdravých, i když máme nějaké lehké šrámy,“ odpověděl trenér.
Jak moc mu v neděli v lize proti Slovácku zamotaly hlavu velmi dobré výkony hráčů, kteří nenastupují v základní sestavě?
„Nemám rád, když se říká, že někdo nepatří do základu, všichni hráči jsou pro Baník prospěšní,“ odpověděl Hapal. „A jsou tady od toho, aby podali, co nejlepší výkon. Souhlasím, že v neděli byl kvalitní. Konkurence je důležitá, vytváří tlak na hráče, kteří toho mají odehraného více, a my víme, že jsou zastupitelní. Všichni jsou ale v kádru Baniku a my neřešíme, jestli je někdo v základní sestavě, anebo náhradník.“
Úspěšnější ze čtvrtečního duelu získá za postup do skupinové fáze Konferenční ligy prémii v přepočtu bezmála 78 milionů korun.