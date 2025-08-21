Celje? Běžci i technici, hodnotí Hapal. Soupeř před týdnem přivedl eso do útoku

Obrana fotbalistů ostravského Baníku musí být obzvlášť v pozoru. NK Celje, jejich soupeř ve 4. předkole Konferenční ligy, totiž v této sezoně nastřílelo už 30 gólů! V jedenácti zápasech. Ostravští do finálového boje o skupinovou fázi vstoupí ve Slovinsku ve čtvrtek ve 20.00 na stadionu Z’dežele s kapacitou 13 059 míst.
Ostravští hráči slaví branku Daniela Holzera.

Ostravští hráči slaví branku Daniela Holzera. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Proti nám stojí výborné mužstvo, které v minulé sezoně došlo v Evropě daleko,“ připomněl ostravský trenér Pavel Hapal vyřazení Celje ve čtvrtfinále Konferenční ligy s Fiorentinou po výsledcích 1:2 a 2:2.

Takže, co od protivníka čeká?

„Jeho hráči jsou na tom výborně běžecky i technicky. Rozhodovat může každá chyba,“ odpověděl kouč.

Celje - Baník: kde sledovat Konferenční ligu v TV?

Zatímco Ostravští s předešlými soupeři, Legií Varšava a Austrií Vídeň, začínali doma, tentokrát nastoupí nejprve venku. Podle Hapala však není potřeba žádná změna strategie.

„Každopádně výsledek z prvního utkání se může odrazit na odvetě,“ upozornil. „Možná nás čeká opatrnější zápas, protože se utkávají týmy, které na sebe nenarážejí každý týden. Neznáme se, těžko navzájem odhadujeme síly. Důležité mohou být maličkosti.“

Španělský trenér Celje Albert Riera zdůraznil, že jeho tým musí hrát v Evropě. „Před námi je nejdůležitější týden, nejdůležitější zápasy sezony,“ prohlásil Riera.

Dodal, že ostravského soupeře respektují, ale... „V tuto chvíli ho vnímáme jako poslední překážku k našemu vytouženému cíli. V dosavadních předkolech jsme měli šest náročných výzev a teď nás čekají dvě nejdůležitější.“

Bude moc hrát Plavšič?

Riera může do hry poslat i Mateje Poplatnika, jehož klub minulý týden získal z NK Bravo.

„Je to skutečný zabiják, takové útočníka jsme zatím neměli. Jsem si jistý, že nám pomůže k postupu,“ podotkl někdejší španělský reprezentační záložník Riera, který mimo jiné hrával za FC Liverpool, Manchester City, Espanyol Barcelona a Olympiakos Pireus.

Šéfové Baníku ve středu ohlásili příchod srbského záložníka Srdjana Plavšiče, který se do mužstva vrací po téměř 26 měsících na hostování do konce sezony z Rakówu Čenstochová. S týmem ve středu ve Slovinsku už trénoval.

„Jsme rádi, že jsme ho mohli přivítat. Získat ho nebylo jednoduché, jak už říkal sportovní ředitel (Luděk Mikloško),“ řekl Hapal. „Všechny formality jsme splnili a teď čekáme, zda ho UEFA uvolní k zápasu, anebo ne.“

Baník vítá zpět Plavšiče. Nebylo jednoduché ho sem přivést, řekl Mikloško

Příchod Plavšiče vítají i samotní hráči. „Je to pozitivní zpráva, Srkiho známe, víme kdo přichází do kabiny. Je to velká pomoc,“ řekl ostravský záložník Jiří Boula. „Podstatné je, že když mohl, tak za námi jezdíval, takže ví, jakým stylem hrajeme.“

Plavšiče v Rakówu zabrzdilo zranění. Už je v pořádku, byť v této sezoně naskočil jen do dvou utkání. „Zřejmě s ním trenér Rakówa už nepočítal, ale od jeho zranění, od přetržené achilovky, už uplynula nějaká doba. Je stoprocentně připravený, takže pokud by mohl nastoupit, nějakou minutáž zvládne.“

Ostravští se zajímali i o středopolaře Toma Slončíka, jehož Plzeň pouští na hostování. „S Tomem jsem ráno mluvil. Poděkoval mi za zájem, ale rozhodl se pro Hradec Králové. To musíme respektovat a popřát mu úspěch,“ uvedl trenér Hapal. „My se musíme soustředit na další hráče, jejichž příchody by nám mohly ještě pomoci.“

Soupeři v pohárech: Na koho by české týmy mohly narazit v základních fázích?

A i tentokrát, jako před minulými zápasy, se novináři ptali na možné odchody Tomáše Riga a Matěje Šína.

„Teď s nimi počítám. A kdyby měli v brzké budoucnosti odejít, tak nadcházející dvě pohárová utkání a to ligové se Slováckem (v neděli v Ostravě – pozn. red.) odehrají,“ konstatoval Hapal. „Jsou hlavou s námi, jsou nachystaní Baníku pomoci, což je podstatné nejen pro nás, ale i pro ně, protože vědí, že sami nic nedokážou.“

