„Austria hraje typický rakouský, vlastně německý fotbal, což znamená s velkým nasazením, pohybem, agresivitou. Vyznává útočné pojetí. Nebude to nic jednoduchého,“ přiblížil ostravský trenér Pavel Hapal protivníka. „Známe ale i její slabiny. Dostává dost gólů, nedávno v poháru vypadla s třetiligovým týmem (s Voitsbergem 2:3). Toho budeme chtít využít a konečně doma zvítězit a dosáhnout před odvetou dobrý výsledek.“

Stoper Matěj Chaluš potvrdil, že informací mají dost. „Hlavně doufám, že vyhrajeme,“ dodal.

Ostravští věří, že se poučili z předešlých dvou utkání s Legií, nad níž třikrát vedli, ale ani jednou náskok neudrželi.

„Musíme se poučit z gólů, které jsme dostali od Legie, protože byly hloupé, skoro jsme si je dali sami. Snad naše obrana bude pevná a díky tomu postoupíme,“ řekl Matěj Chaluš.

Zklamaní fotbalisté Baníku po vyřazení s Legií Varšava.

„Herně a vyspělostí byla Legia kvalitnější než my,“ uznal Hapal. „Ale měli jsme nadějné situace. I pokutový kop v osmdesáté osmé minutě odvety mohl hrát v náš prospěch. Ale nestalo se. Pokud budeme schopni vypracovat si tolik příležitostí jako s Legií doma, věřím, že budeme úspěšní.“

Dají se pohároví soupeři Baníku srovnat?

„Kvalitou určitě,“ odpověděl Hapal. „Ale herním stylem a individuálním pojetím se vším respektem k Austrii, je Legia trochu dál. Legia je vyspělá hlavně svými individualitami, Austrie vyznává spíše kolektivní pojetí hry.“

Baník v této sezoně stále čeká na první vítězství. Po ligové remíze s Duklou 1:1 asistent trenéra Michal Šmarda hovořil o útlumu...

„Nálada není největší problém, psychika je vyrovnaná. Roli hraje spíše trochu individuální forma některých kluků, ale to může zlomit jedno utkání,“ uvedl Pavel Hapal.

Před čtvrtečním duelem ho těší, že má k dispozici kompletní kádr vyjma útočníka Filipa Kubaly, který má poraněné vazy v kotníku.

Připraveni už ale podle něj jsou i Michal Kohút a Christian Frýdek. „O sestavě teprve rozhodneme, ale i když nepůjdou na hřiště od začátku, dokážou nám pomoci. Podstatné je, že jsou zdraví,“ konstatoval kouč.

Připustil, v sestavě může být i nějaké překvapení jako ve Varšavě, kde postavil Davida Látala, byť ho v poločase střídal.

„Povídali jsme si pak o tom. Uznal, že to na něj byl velký fofr. Pro něj byl velký skok už z druhé do první ligy,“ zmínil Hapal útočníka, jenž přišel začátkem roku z Chrudimi. „Každopádně ale nezklamal, jen se musel více soustředit na obranu.“

Takže koho by mohl nečekaně poslat na hřiště?

Alexis Alegue (vlevo) z Jablonce a Matej Chaluš z Ostravy.

„Něco připravené máme, ale nebudu to prozrazovat. Ještě si to rozmyslíme,“ pousmál se Pavel Hapal. „Určitě ale bude hrát velkou roli zkušenost, takže přednost dostanou hráči, kteří nastoupili už proti Legii.“

Fotbalisté Austrie jsou s 24 mistrovskými tituly po městském rivalovi Rapidu (32) druhým nejúspěšnějším rakouským klubem, ale tamější bundesligu nevyhráli už 12 let.

Z českým fotbalem se z jejich hráčů potkal ghanský útočník Kelvin Boateng, jenž byl hráčem Spartaku Trnava, odkud na jaře 2023 hostoval v Karviné, jíž pomohl k návratu do nejvyšší soutěže. Loni za druholigový First Vídeň dal v 18 utkáních 11 gólů a stěhoval se do Austrie. Za Vídeň ale zatím nastoupil jen v domácím poháru a pak na 12 minut v předchozím kole Konferenční ligy s gruzínským Spaeri FC, které Austria vyřadila 5:0 venku a 2:0 doma.