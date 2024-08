Penalty jsou dovednost a ne fotbal. Kluci jinak hráli výborně, chválil Hapal

Ostravští v domácí odvetě třetího předkola s Kodaní v báječné atmosféře vyprodaného stadionu podali vynikající výkon. Zpočátku zvučného soupeře válcovali, leč v základní hrací době i prodloužení dali jen jeden gól, čímž pouze vyrovnali ztrátu z Dánska.

„Rozhodla fotbalová dovednost, což jsou penalty,“ povzdechl si ostravský trenér Pavel Hapal.

Hned při prvním Klímově kopu kodaňský gólman Trott balon vyrazil na tyč. Ewerton, Frydrych a Chaluš přestřelili branku. Jediný Kubala uspěl. Domácím nepomohlo ani to, že brankář Markovič dvě penalty chytil.

„Když neproměníte první, možná to na vás něco zanechá, ale Markýz vzápětí soupeři střelu také chytil. Nevím. Je to fotbalová dovednost, bohužel jsme čtyři nedali. Ale co budou ostatní říkat, mě nezajímá, protože to fakt není fotbal. Penalta je penalta, zápas byl jinak úžasný,“ říkal Hapal.

Dodal, že pokutové kopy trénovali a měli na ně určené hráče. „Postupem času a střídáním už někteří střelci na hřišti nebyli. Třeba Šín nebo Buchta, ale ostatní si je také vyzkoušeli.“

Ostravští se pak shodli, že na penalty hlavně vůbec nemělo dojít.

Stoper Matěj Chaluš na kolenou a s ním i celý Baník Ostrava. Neproměnil jako jeden ze čtyř hráčů Baníku penaltu v rozstřelu a tým s FC Kodaň v kvalifikaci o Konferenční ligu vypadl.

„Ani nevím, kolik jsme měli tutových šancí vstřelit druhý gól. Co nás obrovsky mrzí a co si vybavím, je situace v prodloužení, kdy Tanko měl dvě situace. Jednou jsme se už radovali, ale trefil boční síť. Je to obrovská škoda,“ uvedl útočník Erik Prekop, který dal jediný gól utkání.

„Teď z toho budeme hodně smutní, ale je před námi liga a musíme udělat vše, abychom za rok mohli poháry hrát znovu.“

Trenér Hapal souhlasil, že možností přidat druhý gól měli dost.

„Vůbec nejsem na kluky naštvaný, že čtyři penalty zahodili,“ prohlásil. „Také jsem ve své kariéře nedal penaltu proti Barceloně a dodnes mi to leckdo vytýká. Spousta lidí si na to vzpomene,“ připomněl Hapal utkání osmifinálové skupiny Ligy mistrů z roku 2000, kdy v 88. minutě zahodil šanci poslat Spartu do vedení 2:1. Nakonec zvítězil právě španělský soupeř, když skóroval o minutu později.

„Nemám klukům co vytknout, hráli výborně,“ přidal kouč.

Jenže co z toho, když byli tak blízko postupu a selhali při penaltách. Ty nechtěl rozebírat ani stoper Michal Frydrych.

„Pojďme se bavit o tom, co se nám povedlo, než hledat to špatné,“ navrhl Frydrych. „Byli jsme Kodani minimálně vyrovnaným týmem, dobře jsme bránili, trošku chyběly zkušenosti v zakončení.“

Připustil, že při penaltách se přece jen mohla projevit nějaká nezkušenost. „Protože v lize tolik penalt zase nemáme. Máme určené exekutory, někteří z nich ale vystřídali. My ostatní, co jsme šli, jsme si věřili. Když budu mluvit za sebe, tak jsem to chtěl dát na jistotu, jak to trénuju, bohužel balon se zvedl více, než jsem si přál. A nepovedlo se nám to hned čtyřem. Přesto jsem hrdý na náš tým, jak utkání odjezdil a jaký jsme udělali posun od minulého roku.“

To potvrdil také Hapal, který hráčům v kabině řekl, že se vyrovnali evropskému mužstvu, které nedávno hrálo Ligu mistrů a má zkušenosti. „My ne. My hráli poháry po čtrnácti letech a ještě jsme měli smůlu na los, že jsme chytili takového soupeře. I tohle ale fotbal přináší. Každý si z toho vypíchne svoje. Hráči nemají důvod mít hlavy dole. Spíše naopak. Dokázali si, že mohou s takovým soupeřem hrát. A dobře.“

Ostravský Tomáš Rigo (vlevo) uniká Jordanu Larssonovi z Kodaně

Dá se říct, že Baník znovu doplatil na horší produktivitu, když ve čtyřech zápasech dal jen jeden gól? Že se v koncovce trápí?

„Neberu to jako trápení, spíše je to vyústění situací,“ namítl Pavel Hapal. „Někdy je vyřešíte dobře, jindy hůř, anebo máte smůlu. Tak to v odvetě s Kodaní bylo. Řeknete trápení, když nedáváme góly, ale nikdo neřekl, že jsme zase odehráli zápas s nulou. Nedostali jsme gól, což není trápení, svědčí to o tom, že defenziva byla výborná.“

V tom má trenér pravdu. Baník v této sezoně ve čtyřech utkáních ze sedmi nedostal gól. Hapal je přesvědčený, že zápasy v Konferenční lize, byť šlo jen o dvě předkola, tým ještě posílí.

„Mužstvo je na dobré cestě. Hráči, kteří před rokem a půl nehráli ani ligu, jsou dnes našimi tahouny a předvádějí výkony evropského formátu. Klukům věřím, že v tom budou pokračovat,“ řekl.

V následujících zhruba dvou týdnech se ale uvidí, zda Ostravští vůbec udrží kádr pohromadě.