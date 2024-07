Nesmíme mít strach a obavy z výsledku, nabádá před pohárem trenér Hapal

Fandové v předprodeji koupili přibližně 11 tisíc vstupenek. O utkání Baníku ve druhém předkole Konferenční ligy je velký zájem, byť jejich soupeřem není nijak atraktivní.

„Víme, že se lidé těší. Věřím, že budou zítřejším zápasem odměněni. Určitě bude vynikající atmosféra a fandové kluky poženou, aby udělali první krok k postupu,“ prohlásil ostravský trenér Pavel Hapal.

Baník – Urartu Čvrtek 19.00 online

„To, že Baník hraje poháry, byl jeden z důvodů, proč jsem tady šel,“ přiznal na klubovém webu obránce Matěj Chaluš, jedna ze sedmi letních posil. „A také to, že klub má ambici a chce poháry hrát opakovaně. Cítím, jak jsou všichni v očekávání, jak se i fanoušci nemůžou dočkat. Někteří s námi pocestují do Arménie, i když je to daleko a je to nákladné. To všechno vypovídá o tom, jak moc se na ty poháry lidé v Ostravě těšili. My musíme udělat vše pro to, ať je pohárových zápasů co nejvíc.“

Baník se do evropských pohárů vrací po 14 letech. Co může od arménského protivníka, který v prvním předkole přešel přes estonský Kalev Tallinn čekat?

„Je to velice technické mužstvo, umějí řešit kombinace na jeden dva doteky, ale věřím, že jim některé věci budou dělat problémy. Jaké, to si nechám pro sebe,“ řekl Pavel Hapal.

Urartu má v kádru mimo jiné osm ruských fotbalistů, kteří při cestě na zápas v Estonsku měli problémy s vízy. Do Česka dorazili?

„Byl kolem toho trochu šrumec, ale moc jsme ani nezjišťovali, kteří Rusové sem přijeli,“ řekl Pavel Hapal. „Předpokládám, že trenér soupeře bude vycházet ze sestav v předešlých dvou utkáních s Tallinnem a co víme, tak ruské hráče nepoužil ani doma. O jejich kádru ale víme, každého hráče jsme lustrovali zvlášť, víme všechny detaily.“

Urartský trenér Dmitrij Gunko, který je rovněž Rus, na téma svých krajanů uvedl: „Část jich přijela, část zůstala doma.“

Víc to rozebírat nechtěl.

Minulá účast Baníku v pohárech skončila neslavně, ve třetím předkole Evropské ligy UEFA vypadl s běloruským Mogilevem 0:1 a 1:2...

Trenér Hapal připustil, že mu to někteří příznivci už připomínali. „Ale osobně jsem byl u toho, když jsme doma porazili Heerenveen dva nula, ale u nich jsme dostali nula pět,“ zmínil 1. kolo tehdejšího Poháru UEFA z roku 2005. „Toho bychom se chtěli vyvarovat. Je to ale historie. Nynější mužstvo je zdravé, má kvalitu, takže by arménského soupeře mělo zvládnout a věřím, že tomu tak i bude.“

Přesto, Urartu hraje Konferenční ligu pravidelně. Může to hrát nějakou roli?

„Nějaké zkušenosti s takovými zápasy mají,“ odpověděl Hapal. „Ale proti sobě stojí kluby, které se zatím nikdy neutkaly, takže to ukáže až zápas. My však máme v kádru hráče, kteří rovněž nějakou zkušenost s evropskými poháry mají.“

Například obránci David Lischka, Michal Frydrych a Matěj Chaluš a záložníci, Ewerton, Daniel Holzer a Matúš Rusnák i útočník Erik Prekop.

„Je jich relativně dost,“ potvrdil středopolař Jiří Boula. „Nějakou roli to může hrát u někoho v hlavě, ale nemyslím si, že na hřišti to bude znát. Rozhodně to nebude zápas jako každý jiný, k takovým přistupujete jinak a věřím, že podle toho to od nás bude i vypadat.“

Pavel Hapal v pohárech kromě Baníku vedl i pražskou Spartu.

„Ano, vím, co to obnáší,“ řekl Hapal. „Hlavně se snažím přenést na hráče klid, aby měli vnitřní motivaci. To je nejpodstatnější. A vědět, že po nadcházejících dvou zápasech už není žádná náprava. Nesmíme mít strach a obavy z výsledku.“

Baník od roku 1969, kdy se představil v tehdejším Veletržním poháru proti portugalské Vitorii Guimaraes (0:1 a 1:1), odehrál v evropských pohárech 72 zápasů, z nichž 31 vyhrál a ve 12 remizoval.