Baník se chystá na Evropu. Musíme se zlepšit, velí kouč Hapal. Co čeká od Legie?

Jenže Baník ve čtvrtek od 19 hodin na svém stadionu čeká mnohem silnější protivník než arménské Urartu Jerevan. V Evropské lize se utká s polskou Legií Varšava.

„S Urartu nám to už šlo, ale nemůžeme spoléhat, že tomu tak bude i nyní. Po Bohemce nesmíme být smutní ani rozladění. Čeká nás při vší uctě k ní soupeř většího rangu,“ potvrdil Prekop. „Na nás je, abychom minulé utkání hodili za hlavu, netrápili se jím a udělali dobrý výsledek do nadcházejícího dvojzápasu. To bude náš cíl.“

Zároveň dodal, že Legia je špičkové polské mužstvo, byť v minulém ročníku tamější Ekstraklasy skončila pátá.

„Rozpočtově a zázemím to je evropský klub. Uvidíme, nač budeme stačit, ale kvalita v našem mužstvu je obrovská, což jsme ukázali minulou sezonu,“ řekl Prekop. „Věřím, že navážeme na minulou sezonu a budeme úspěšní i v lize. Žádnou soutěž totiž neupřednostňujeme, ať je to liga, Evropa, nebo domácí pohár. Všechno je pro nás důležité.“

Olomoucký Radim Breite (vlevo) a ostravský Erik Prekop sledují balon.

Kouč Pavel Hapal také podotkl, že Legia hraje hodně koncentrovaně. „Hlavně v defenzivě, dobře brání a má kvalitní brejkové hráče. Styl hry mění, takže se musíme připravit na různé varianty, na vysoký presink i na hluboký blok. Uvidíme, s čím na nás vyrukují. Mají silné mužstvo, takže je jasné, že musíme podat daleko lepší výkon než s Bohemkou.“

Prekopa mrzelo, že se mužstvo proti Bohemians nedokázalo dostat do nějaké šance. „Přitom jsme ve druhém poločase vsadili vše na jednu kartu, chtěli jsme jít za gólem, vyrovnat, ale nevyšlo to,“ prohlásil útočník. „Bohemka je však nepříjemný mančaft, pět šest sedm hráčů má kolem šestnáctky, těžce se tam pak prosazujete.“

Po pondělním losu ve švýcarském Nyonu už ostravští fotbalisté znají i případné další protivníky v evropských pohárech.

V případě postupu přes Legii by ve třetím předkole Evropské ligy narazili na vítěze souboje mezi slovinským Celje a kyperským AEK Larnaka, přičemž by 7. srpna začínali venku a doma hráli týden nato. Baníku hrozil i rakouský Wolfsberg, norský Fredrikstad, nebo lepší z dvojice Lugano – Kluž.

Aby se Baník probojoval do skupinové fáze Evropské ligy, musí přejít přes tři protivníky.

Pokud s Legií neuspěje, bude mít ještě šanci v Konferenční lize. To by jeho dalším protivníkem byl vítěz střetnutí Austrie Vídeň s druholigovým gruzínským celkem Spaeri, který si domácím start v evropských pohárech vybojoval triumfem v Gruzínském poháru.