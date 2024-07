Už chtěl gratulovat brankáři k nule. A vidíte, jak to dopadlo, litoval Hapal

„Ten gól nás štve všechny a mě asi úplně nejvíce, protože nulu bych už měl rád za sebou,“ prohlásil Markovič, který na začátku sezony převzal post jedničky po Jiřím Letáčkovy, jenž odešel do španělského Getafe.

„V tom závěru jsme neměli inkasovat, to byla hloupost,“ konstatoval ostravský trenér Pavel Hapal.

Přiznal, že ta branka ho mrzí i za Markoviče. „Už jsem měl v hlavě, že mu jako první půjdu pogratulovat za to čisté konto a vidíte, jak to dopadlo.“

Leč to podle něj byla jediná mrzutost. Jinak chválil fanoušky i všechny hráče.

„Akorát prvních deset patnáct minut bylo cítit, že jsme nervózní, to jsme vyhodili několik míčů ven. Až první gól vnesl do naší hry klid. To, že vstřelíme pět branek, asi nikdo před utkáním nepředpokládal, ale hráli jsme ve velkém tempu a snažili se soupeře celoplošným presinkem dostávat pod tlak,“ vyprávěl Hapal.

A to se Ostravským dařilo.

„Naším hlavním problém byla rychlost Baníku,“ konstatoval urartský trenér Dmitry Gunko. „Poprvé v historii jsme hráli proti týmu takového typu a kvality. Soupeř naše mladé mužstvu za velkolepé atmosféry vyučil.“

Opět se ukázalo, jak důležitý je pro Baník Ewerton, který vstřelil první gól a u dvou asistoval.

„Ano, říkáme to pořád, že je pro nás velice klíčový hráč. Všichni ho respektují a on ostatní také. Cítí se tady velmi dobře, ale nejpodstatnější je to, co odvádí na hřišti,“ upozornil Pavel Hapal.

Ostatně Ewerton už je kapitánem Baníku.

„Pochválit ale musím všechny hráče,“ řekl Hapal. „Plnili jsme, co jsme si řekli. V defenzivě jsme měli hodně hlav, konstruktivních hlav, dobírali jsme druhý balon, sbírali ho Tomáš Rigo s Boulisem (Jiřím Boulou) hlavně v první půli. Na hřišti nebyl hráč, který by mě nějakým způsobem zklamal.“

Baník už ve 26. minutě vedl 3:0...

„Vletět na protivníka byl náš záměr,“ potvrdil ostravský útočník Erik Prekop. „Věděli jsme, že budeme dobře presovat, dobře se posouvat, že to prvních patnáct minut napálíme, co to dá. Vyšlo to, jednoduše nám odevzdávali balony a z toho jsme hrozili a připravili si hodně šancí.“

Šéfa sportovního úseku Baníku Luďka Mikloška těšilo, že mužstvo přistoupilo k utkání zodpovědně. „Začali jsme ale nervózně, což mohlo být i tím, že po čtrnácti letech v pohárech měl celý klub velké očekávání, jak to dopadne,“ přiznal Mikloško. „Škoda té obdržené branky, ale atmosféra byla vynikající, fanoušci fantastičtí. Utkání splnilo to, co jsme si od postupu do Evropy slibovali.“

Je už po prvním utkání o postupujícím rozhodnuto?

„Odpovědět na tuto otázku je těžké, ale kolo se skládá ze dvou zápasů a teď nedokážu předpovědět, jak dopadne odveta v Jerevanu,“ uvedl Dmitry Gunko.

„Nesmíme nic podcenit. Mělo to být pět nula, což by bylo daleko lepší, ale i tak je to velice dobrý výsledek a věřím, že odvetu zvládneme,“ řekl Pavel Hapal.

„Náskok máme vysoký, ale k odvetě určitě přistoupíme stejně jako k dnešnímu zápasu,“ prohlásil Erik Prekop. „Nic nenecháme na náhodu a pojedeme si k nim pro vítězství. Nebudeme tam hrát nějakou kalkulačku, kolik můžeme dostat gólů. To vůbec.“