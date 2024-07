Lístky na pohár už jsou, ostravský stoper Lischka doufá v Tallinn

Předprodej začal v pondělí a první fáze je vyhrazena pouze držitelům permanentky na nastávající sezonu 2024/25, kteří si do dneška mohou s desetiprocentní slevou rezervovat svá stálá místa.

Od čtvrtka se do prodeje uvolní velká část zbývající kapacity. Lístky lze kupovat v síti Ticketlive. cz či ve Fanshopu FCB na Městském stadionu.

Příznivci Baníku se tak mohou těšit na konfrontaci s estonským, případně arménským fotbalem.

„Já bych volil Tallinn,“ přál si soupeře ostravský stoper David Lischka. „Jednou už jsem tam byl a je to příjemnější než Jerevan. Jednak jde o časovou náročnost při cestě do Arménie, a pak v Jerevanu je v létě obrovské vedro a vlhkost. A i naši fanoušci by to do Tallinnu měli mnohem blíže. Takže více bych si přál Estonsko a uvidíme, jak to dopadne,“ vysvětloval obránce, jenž se vrací po zranění, které utrpěl v nadstavbové části minulé sezony, kdy si při duelu v Plzni natrhnul sval.

„Začínal jsem letní přípravu individuálně a teď už jsem absolvoval několik tréninků s týmem,“ povídal Lischka, jenž na soustředění v Opalenici odehrál první poločas utkání se skotským Dundee.

„S trenéry jsme se dohodli, že poločas zvládnu. Zápas vám dá vždycky nejvíce. Bylo to ještě náročné, ale jsem za to rád a věřím, že postupně budeme zvyšovat dávky. Sval je už v pořádku. Ještě s fyzioterapeuty pracujeme na nějaké prevenci, abychom se tomu maximálně snažili předejít. Děkuju jim, jak se starají.“

Teď už se Lischka nemůže dočkat evropského poháru. „Je to čtrnáct let, co v Ostravě poháry nebyly, takže tam je z naší strany natěšenost a úplně stejně cítíme, že tím hodně žijí fanoušci. Chtěli bychom dojít, co nejdále to půjde.“