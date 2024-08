Čekám docela nervózní zápas, říká před pohárovou odvetou trenér Hapal

Ztrátu jednoho gólu budou dohánět fotbalisté Baníku Ostrava v zítřejší odvetě třetího předkola Konferenční ligy s FC Kodaň. Tu hostí v 19.00.

„Škoda, že jsme u nich dostali ten gól v závěru, věřili jsme, že bychom remízu mohli uhrát,“ připomněl ostravský trenér Pavel Hapal prohru 0:1. „Je nám jasné, že pro postup potřebujeme zvítězit v prodloužení, na penalty, anebo dokonce v základní hrací době, což by bylo super. Nic jednoduchého to však nebude. Čekám docela nervózní zápas, ne až tak z herního hlediska, ale z výsledkového.“

Baník – FC Kodaň Čtvrtek 19.00 online

Obránce Matěj Chaluš podotkl, že nikdo z ostravských hráčů si nepřipouští, že by měli v poháru končit. „Věříme, že zápas zvládneme a půjdeme dál. Samozřejmě všichni víme, jak velký soupeř to je, co dokázali minulou sezonu (postoupili do osmifinále Ligy mistrů – pozn. red.). Bylo by úžasné přes ně projít, ale uspět bychom chtěli proti komukoliv,“ uvedl Chaluš.

Podle trenéra Hapala je Kodaň stále favorit. „Má kvalitní hráče, ale pro nás je velkým povzbuzením výkon z jejich stadionu. Musíme být soustředění a neudělat nějaké hlouposti z přemíry snahy,“ upozornil Hapal.

Zatímco v Kodani nastoupili Ostravští se čtyřčlennou obranou, v lize hrají s třemi obránci.

„Je to varianta, ale nebudu odkrývat, jak budeme hrát. Jsem rád, že v lize jsme v tříčlenném systému udrželi nulu, ale rozhodneme se během následujících čtyřiadvaceti hodin,“ řekl kouč.

Fanoušci fotbalistů Baníku Ostrava-

„Zrovna včera před spaním jsem přemýšlel, že nám to vzadu docela funguje,“ uvedl Matěj Chaluš.

Baník v dosavadních šesti zápasech této sezony dostal čtyři góly. „Když vezmu Bohemku (1:2), tak mi hlava furt nebere tu druhou branku, jak se to smetlo pod stůl, to byl neregulérní gól,“ je přesvědčený Chaluš, že šlo o ofsajd.

„Další gól jsme dostali od Urartu a v Kodani, kde jsme ale ukázali, že to bude mít soupeř hodně těžké. Když poctivě bráníme, je pod balonem celý tým. Dosud nám vše fungovalo, takže věřím, že to bude pokračovat.“

Naproti tomu s výjimkou druhého předkola Konferenční ligy s arménským Urartu (5:1 a 2:0) dali Ostravští vždy nejvýše jeden gól...

„Musím říct, že produktivita není úplně optimální v těch posledních utkáních,“ uznal trenér Hapal. „My situace máme, dokážeme si je vypracovat, bylo tomu tak v Kodani, s Hradcem i Jabloncem, akorát to proměňování nám trochu vázne. Doufejme, že přijde zápas a ze dvou tři šancí budeme stoprocentní. Kéž by to bylo zítra.“

Fotbalisté Baníku se připravovali i na případný penaltový rozstřel.

„Kopali jsme je na včerejším tréninku. Máme předběžný seznam hráčů, s nimiž bychom počítali, pokud by na penalty došlo,“ přiznal Pavel Hapal.

„Penalty si zkoušíme i po každém tréninku,“ konstatoval Matěj Chaluš.

Momentka z utkání mezi Kodaní a ostravským Baníkem.

Troufnul by si na ně jít?

„Ano, ale jde o to, jestli bych byl určený. Člověk nikdy neví, co se v zápase stane, ale teď bych si na ně věřil,“ odpověděl stoper.

„Chaly by byl jeden z kluků, kteří by šli penalty kopat. Pokud by byl na hřišti,“ upozornil kouč.

A počítá do branky s Jakubem Markovičem, který v neděli proti Hradci Králové pokutový kop chytil, anebo Dominikem Holcem?

„Tím nás podržel, ale nebudu odkrývat, kdo bude chytat. Máme vyrovnané brankáře, neurčili jsme jedničku, půjdeme zápas od zápasu,“ řekl Hapal.

Pořadatelé hlásí, že na čtvrteční zápas je Městský stadion vyprodaný, že diváci zaplní všech zhruba 15 tisíc míst. „Všichni se na to těšíme, i do Kodaně nás přijela podpořit spousta fandů,“ připomněl Pavel Hapal.

„Je skvělé přijít už na rozcvičku a kotel vás povzbuzuje. Je dobré, aby Kodaňští pocítili, kde jsou. Věřím, že nás fanoušci poženou,“ uvedl Matěj Chaluš.

Kodaň přiletí do Ostravy až ve středu. Trénink její hráči neplánují. Trenér Hapal odmítl, že by to bylo ze strany dánského klubu podcenění Baníku. „To ne, dělá to spousta mužstev, že trénují v domácích podmínkách a pak letí za soupeřem,“ řekl Pavel Hapal.