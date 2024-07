Urartu? Pro Boulu největší zápas kariéry. Svázané nohy nemívám, ujišťuje

Od trenéra jste měli za úkol nastudovat hru Urartu z videa v předešlém kole s Kalevem Tallinn. Co vám duely ukázaly?

Nebyl to vyloženě úkol, bylo to dobrovolné. (usmál se) Viděl jsem dva poločasy, ale bylo poznat, že byli techničtější než jejich soupeř. Střed hřiště mají poměrně kvalitní, s míčem si věří, šikovní jsou v kratších kombinacích. Zbytek uvidíme ve čtvrtek.

Jak těžké je připravit se na mužstvo, které jste viděl jen na videu a proti němuž jste nikdy nehrál?

Je jasné, že v lize, když na některé hráče narážíte častěji, tak dopředu víte, jak se v které herní situaci chovají. Soupeře z Urartu jsem se snažil navnímat z toho předchozího dvojzápasu, co odehráli.

Baník na poháry čekal 14 let a vy jste u toho...

Neberu to tak, že bych si řekl, že je to bůhvíco. Beru to jako přirozenou cestu, která není urychlená ani pomalá. Vše přišlo, jak má.

Jak tedy vnímáte návrat Baníku do Evropy?

Vážím si toho, úspěch to je. Už na začátku sezony jsem říkal, že bych tady chtěl zažít nějaký týmový úspěch. Teď jde jen o to vše potvrdit v této soutěži.

Je to pro vás zatím největší utkání kariéry?

(Smál se) Jelikož to beru nejen osobně, ale i z pohledu klubu, tak jo.

Hráč Baníku Jiří Boula (uprostřed) a Mojmír Chytil za Sigmu Olomouc

Nervózní nebudete?

Z některých větších zápasů bývám nervóznější, to asi každý, ale snažím se rychle dostat do své hry. S tím, že bych měl svázané nohy, problém nemívám.

Urartu hraje Konferenční ligu pravidelně. Může to hrát roli?

Máme několik kluků, kteří už nějakou zkušenost s evropskými poháry mají. A je jich relativně dost. Nějakou roli to může hrát u někoho v hlavě, ale nemyslím si, že na hřišti to bude znát. Rozhodně to nebude zápas jako každý jiný, k takovým přistupujete jinak, a věřím, že podle toho to od nás bude i vypadat.