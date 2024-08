Ostravský trenér Hapal: Neproměněné šance, to byl náš největší problém

Kodaňští první duel třetího předkola Konferenční ligy rozhodli gólem v nastavení. „Je to ale velká zkušenost pro celý tým, pro mladší kluky. Věřím, že nám to pomůže do budoucna, přestože teď je to pro nás kruté a je to velké zklamání,“ uvedl Frydrych.

„Soupeř má náskok jedna nula, ale pokud dostanete gól v posledních minutách, je to těžká rána, nicméně musím kluky pochválit. Plnili úkoly, v defenzivní činnosti byli výborní,“ řekl ostravský trenér Pavel Hapal.

Upozornil, že hráli proti kvalitnímu protivníkovi. „Byli trpěliví v kombinaci, vyspělí s míčem, s tím jsme měli trochu potíže, ale neskromně si dovolím říct, že jsme měli gólových příležitostí víc než soupeř,“ dodal kouč. „Největší problém byl, že jsme nevstřelili gól.“

Do šancí se dostali Šín, Buchta, Rigo, v závěru hlavičkoval Klíma... Proč neuspěli? „Nevím, jestli to bylo nervozitou, ale řešení těch situací bylo možná někdy ukvapené, ale hlavně nepřesné,“ odpověděl Hapal.

A v samém závěru Ostravští neubránili další z domácích útoků.

„Nepokryli jsme náběh a následnou střelu u zadní tyče,“ litoval Michal Frydrych gólu, jimž rozhodl Victor Froholdt. „Jen nevím, zda hráč, který nahrával (Lukas Lerager) střílel, anebo mu to sjelo a přihrál.“

Každopádně Baník v závěru čelil tlaku protivníka. „Věděli jsme, že tak budou hrát, že nás zatlačí, byli jsme nachystaní vydržet, byli jsme obětaví, skákali do střel, dařilo se nám protihráče dostupovat, takže neměli moc místa, jen u té poslední situace nám chybělo půl kroku, abychom střelu zablokovali, anebo ještě zachytili míč na čáře,“ vyprávěl Frydrych. „Kluky ale musím pochválit. Makali. Ten výkon byl hoden Baníku.“

Momentka z utkání mezi Kodaní a ostravským Baníkem.

Pavel Hapal postavil čtyřčlennou obranu, kterou výborně dirigovali stopeři Matěj Chaluš a Michal Frydrych. „Vzadu jsme vsadili na zkušenost. Mohli naskočit i Karel a Uči (Karel Pojezný a Emannuel Uchenna), ale tentokrát jsme se rozhodli takto,“ řekl trenér a střední obránce chválil.

„Oba jsme stejné typy, na hřišti necháme všechno,“ komentoval Frydrych souhru s Chalušem. „S Chalym se mi hraje dobře, bylo vidět, že jsme pevní, že se dobře zajišťujeme, voláme na sebe. Odvedli jsme dobrou práci jen škoda, že jsme si nepohlídali tu jednu situaci. Když budu mluvit za sebe, nikdy jsem nebyl nejtechničtější hráč, ale vždycky jsem na hřišti nechal srdce, a to na nás i celém týmu bylo v Kodani vidět.“

Frydrych doufá, že v takových výkonech bude mužstvo pokračovat. „Teď musíme přepnout na ligu, protože i v ní to bude důležitý zápas,“ zmínil nedělní duel s Hradcem Králové, který hostí od 17.00.

A příští týden ve čtvrtek od 19.00 Ostravské čeká domácí odveta s Kodaní. Na tu si fandové koupili už zhruba 11 tisíc vstupenek. V Kodani bylo 16 513 diváků, přičemž tamější stadion Parken má kapacitu 38 065.

„Zřejmě jsme tolik netáhli, když měli zavřené některé sektory, ale snad jsme předvedli, že nejsme nějaký vedlejší tým z české ligy. V odvetě musíme ukázat, že doma jsme my a vletět na ně,“ usmál se Michal Frydrych.

„Těším se na domácí zápas,“ řekl Pavel Hapal. „Fandové, kteří za námi přijeli, byli skvělí. Věřím, že odveta bude výborná a před plným stadionem. O výsledek se ještě popereme.“