Utkání Baníku s Austrií mělo dohru, po potyčce byl zraněn rakouský fanoušek

„Po ukončení utkání docházelo ke vzájemným konfrontacím fanoušků obou klubů,“ uvedla mluvčí. Díky proaktivnímu přístupu policie však podle ní nenastalo hromadné narušení veřejného pořádku. „V jednom případě došlo ke zranění rakouského fanouška, který byl při opuštění stadionu na parkovišti napaden dosud neznámými pachateli. Následně skončil v péči záchranářů,“ dodala.
Kromě potyček mezi fanoušky policie zaznamenala na straně příznivců hostujícího celku i opakované použití pyrotechniky. „Toto jednání jsme zaevidovali jako přestupkové. Po zápase jsme ztotožnili fanouška hostujícího týmu, který se během utkání maskoval. Tomu jsme udělili blokovou pokutu ve výši deset tisíc korun,“ řekla Jiroušková.
Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání 3. předkola Konferenční ligy porazili doma Austrii Vídeň 4:3. Odveta se hraje za týden v Rakousku. Postupující se v závěrečném 4. předkole utká s lepším z dvojzápasu Lugano - Celje. Pokud by Baník přešel přes dva soupeře, zahrál by si hlavní fázi evropského poháru po 16 letech.