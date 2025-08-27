Kde sledovat zápas Baník – Celje živě?
Odvetný zápas play off Konferenční ligy Baník vs. Celje odvysílá stanice Premier Sport 2 . Zápas se hraje ve čtvrtek 28. 8. od 20:00.
Stanici Premier Sport 2 naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Oneplay
Alternativou je i stream u sázkové kanceláře Tipsport. Podmínkou je aktivní herní účet (prosázená částka 30 Kč za posledních 30 dnů).
Zápas Baník – Celje můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v generálce?
- Ostrava v neděli porazila v lize Slovácko 2:0, připsala si druhý soutěžní triumf v sezoně a poprvé udržela čisté konto.
- Celje v neděli zvítězilo na hřišti Brava 5:0, slovinskou nejvyšší soutěž vede po 6. kole s plným počtem bodů. Ve 13 soutěžních zápasech v sezoně nastřílelo 36 gólů.
První zápas? Milosrdná prohra pro Baník
Baník úvodní nezvládl. Na půdě soupeře prohrál 0:1, když si už v 8. minutě vstřelil vlastní gól stoper Chaluš. Domácí tým byl lepší a měl několik dalších šancí, ty ale proměnit nedokázal.
|
Celje - Baník 1:0, rozhodl Chalušův vlastní gól, hosté předvedli nevýrazný výkon
Baník zvlášť v první půli svému soupeři vůbec nestačil a několikrát měl pořádné štěstí. „Je třeba pochválit soupeře, který hrál výborně,“ hodnotil kouč Pavel Hapal v rozhovoru pro ČT Sport.
Ostrava se v druhém poločase zlepšila, i tak musela čelit dalším šancím Celje. Vzhledem k průběhu zápasu si do odvety přivezla přijatelný výsledek.
Baník Ostrava – Celje:
Výkop: čtvrtek 28. srpna, 20:00.
Předpokládané sestavy:
Absence: Kohút, Munksgaard (oba nejistý start), Kubala - Kučys, Zabukovnik (všichni zranění).
Vizitka soupeře:
NK Celje
NK Celje je klub s bohatou historií – založený v roce 1919, od roku 1991 hraje nejvyšší slovinskou soutěž. Na seznamu úspěchů má dva mistrovské tituly (2020, 2024) a dva pohárové triumfy (2005, 2025).
Domácí stadion Stadion Z’dežele patří mezi nejmodernější v zemi , kapacita přesahuje 13 tisíc diváků.
V minulé sezoně se klub prosadil i na evropské scéně, když v konferenční lize postoupil až do čtvrtfinále, kde sehrál vyrovnané partie s Fiorentinou . Pod vedením španělského trenéra Alberta Ríery má další ambice.
NK Celje
Rok založení: 1919
Zajímavosti před zápasem Baník – Celje:
- Ostrava ve 2. předkole EL vypadla s Legií Varšava a ve 3. předkole KL vyřadila Austrii Vídeň
- Ostrava byla naposledy v hlavní fázi evropské soutěže v Poháru UEFA v sezoně 2008/09
- Ostrava doma v pohárech ztratila z posledních 4 utkání za jedinou remízu
- Celje v kvalifikaci EL nejprve vyřadilo Sabah Baku, následně vypadlo s AEK Larnaka a ve 3. předkole KL si poradilo s Luganem
- Celje v minulém ročníku KL došlo do čtvrtfinále, kde nestačilo na Fiorentinu
- Celje vyhrálo 5 z posledních 6 soutěžních utkání, venku má bilanci 7 vítězství z 8 duelů
- Celje v první polovině roku 2021 trénoval český kouč Jiří Jarošík
Vítěz dvojzápasu postoupí do ligové fáze Konferenční ligy a dostane bonus 3,17 milionu eur (78 milionů korun)
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Ostrava ve druhém utkání mírným favoritem. Co se týče postupu vidí bookmakeři po prvním souboji větší šanci pro slovinský tým.
|Baník – Celje, 2. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,91
|3,92
|3,77
|Baník – Celje (postup)
|Postup Ostravy
|Postup Celje
|Kurzy
|2,32
|1,54