Ázerbájdžánský klub přijde kvůli korupční aféře o poháry. Karviná na verdikt čeká

Turan obsadil v uplynulé sezoně ázerbájdžánské ligy třetí místo a kvalifikoval se do druhého předkola Konferenční ligy.
UEFA nicméně ve středu oznámila, že nesplnil kritéria. K nim mimo jiné patří to, že klub nesmí být přímo ani nepřímo zapleten do aktivit sloužících k ovlivnění výsledků zápasů. V roce 2019 dostalo od národní federace sedm hráčů Turanu za takzvaný match fixing tresty.
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Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí
Na verdikt UEFA stále čeká vítěz domácího poháru Karviná. Slezský klub se sice díky květnovému triumfu v MOL Cupu kvalifikoval do Evropské ligy, protože je ale podezřelý v rozsáhlé korupční kauze, není jisté, zda ho UEFA do svých soutěží pustí.