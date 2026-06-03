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Ázerbájdžánský klub přijde kvůli korupční aféře o poháry. Karviná na verdikt čeká

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  13:27
Evropská unie UEFA vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy ázerbájdžánský fotbalový klub Turan Tovuz kvůli jeho zapletení do korupční aféry před několika lety. Klub uvedl, že se proti verdiktu odvolá k Arbitrážnímu soudu pro sport (CAS).

Trofej pro vítěze Konferenční ligy. | foto: AP

Turan obsadil v uplynulé sezoně ázerbájdžánské ligy třetí místo a kvalifikoval se do druhého předkola Konferenční ligy.

UEFA nicméně ve středu oznámila, že nesplnil kritéria. K nim mimo jiné patří to, že klub nesmí být přímo ani nepřímo zapleten do aktivit sloužících k ovlivnění výsledků zápasů. V roce 2019 dostalo od národní federace sedm hráčů Turanu za takzvaný match fixing tresty.

Karvinské fotbalisty zaplavila euforie. Slaví. Na evropské poháry teď nemyslí

Na verdikt UEFA stále čeká vítěz domácího poháru Karviná. Slezský klub se sice díky květnovému triumfu v MOL Cupu kvalifikoval do Evropské ligy, protože je ale podezřelý v rozsáhlé korupční kauze, není jisté, zda ho UEFA do svých soutěží pustí.

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Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

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