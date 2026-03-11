A pak že fotbal není věda. Alkmaar hledá rychlé mozky a zakazuje taktiku. Proč?

Vzrušení v kotli Alkmaaru před utkáním s Galatasaray. | foto: Reuters

Jiří Čihák
  12:00
Přibližně od dvanácti let u fotbalistů testují základní kognitivní schopnosti. Jakou mají paměť? Jak rychle reagují na nové podněty? Dokážou plánovat? Předvídat? Rozhodovat se pod tlakem? Pokud vám někdo bude tvrdit, že fotbal není věda, pošlete ho do Alkmaaru.

Asi třicet minut autem od Amsterdamu, kde ve výchově mládeže vždy určoval trendy hlavně slavný Ajax, existuje ještě jedna akademie, která se vymyká.

Je originální a úspěšná.

Moderní i zcela otevřená.

Skromný klub z města kulatých sýrů v Nizozemsku dlouhodobě konkuruje silné trojce, již vedle zmiňovaného Ajaxu tvoří ještě PSV a Feyenoord.

Jen třikrát za posledních šedesát let dokázal jejich ligovou nadvládu přerušit někdo čtvrtý. A hned dvakrát se to podařilo právě Alkmaaru, který je zejména v posledních letech dokonalou ukázkou fotbalové soběstačnosti.

Alkmaar spolupracuje s domácí firmou BrainsFirst, jejíž neurovědecké technologie úspěšně přenáší do vlastní akademie. Dvakrát ročně se fotbalisté účastní tzv. NeurOlympics, her založených na neurovědeckých poznatcích.

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

A pak že fotbal není věda. Alkmaar hledá rychlé mozky a zakazuje taktiku. Proč?

Premium
Vzrušení v kotli Alkmaaru před utkáním s Galatasaray.

Přibližně od dvanácti let u fotbalistů testují základní kognitivní schopnosti. Jakou mají paměť? Jak rychle reagují na nové podněty? Dokážou plánovat? Předvídat? Rozhodovat se pod tlakem? Pokud vám...

11. března 2026

Trump po útoku na Írán uvítá íránské hráče v USA. Fotbal zase spojuje, říká Infantino

Gianni Infantino předává prezidentu Trumpovi symbolický lístek na fotbalový...

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že umožní Íránu zúčastnit se letního mistrovství světa ve fotbale, přestože jsou země ve válečném stavu. Prezident FIFA Gianni Infantino to uvedl na...

11. března 2026  11:40

Emmer, fotbalista i barber: stříhání trénoval na sobě, chyby zakrýval čepicí

Ústí nad Labem, 27. 2. 2026, 2. fotbalová liga, FK Viagem Ústí nad Labem - SK...

Ústecký fotbal v něm získal fotbalistu i barbera. Je libo ostříhat? Na služby záložníka Jakuba Emmera je v šatně pořadník. „Mám nabité dny se strojkem,“ usmívá se zimní posila druholigového klubu ze...

11. března 2026  11:13

Sparta bez Vydry, zato s Vindahlem. Co ji v pohárovém osmifinále v Alkmaaru čeká?

Sparťanský záložník Patrik Vydra slaví svůj gól se spoluhráčem Albionem...

Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Když loni koncem října v Alkmaaru nastoupili fotbalisté Slovanu Bratislava, byl to tanec. „Fantastický brankář Takáč zachránil tým od katastrofy,“ psala slovenská média. Nebo. „Prohra 0:1 je...

11. března 2026  11:09

Trenér o Kinském: Chtěl jsem ochránit jeho i tým. Zničil jsi mu kariéru, čertí se legenda

Střídání českého gólmana Antonína Kinského, kterého nahradil Guglielmo Vicario....

Když naprosto zničený vystřídaný brankář Antonín Kinský odcházel do tunelu, trenér si s ním ani neplácl. Neřekl nic. Českého dvaadvacetiletého brankáře Tottenhamu pak cestou do kabin utěšovali...

11. března 2026  9:30

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Zdrcený Antonín Kinský po druhé chybě v zápse s Atlétikem.

Než tohle hlava pobere, chvíli to potrvá. Když loni v lednu okouzlil Tottenham sebevědomým debutem, hned se říkalo, že má na Real Madrid. Po třinácti měsících je Antonín Kinský na dně. Dva kiksy v...

11. března 2026  7:08

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

10. března 2026  18:30,  aktualizováno  23:08

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

10. března 2026  22:32

Schick vyléčil svalové potíže, může se zapojit do bojů v Lize mistrů s Arsenalem

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se po zranění může objevit na soupisce Leverkusenu ve středečním úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Arsenalu. Na tiskové konferenci to dnes řekl...

10. března 2026  18:28

Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Dango Ouattara z Brentfordu zahrál penaltu jako Panenka, ale brankář Areola z...

Fotbalová Anglie zase mluví o Antonínu Panenkovi. „Dango Ouattara z Brentfordu teď jistě lituje, že se českého záložníka pokusil napodobit,“ píše například server BBC. Čtyřiadvacetiletý rodák z...

10. března 2026  15:15

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

