Asi třicet minut autem od Amsterdamu, kde ve výchově mládeže vždy určoval trendy hlavně slavný Ajax, existuje ještě jedna akademie, která se vymyká.
Je originální a úspěšná.
Moderní i zcela otevřená.
Skromný klub z města kulatých sýrů v Nizozemsku dlouhodobě konkuruje silné trojce, již vedle zmiňovaného Ajaxu tvoří ještě PSV a Feyenoord.
Jen třikrát za posledních šedesát let dokázal jejich ligovou nadvládu přerušit někdo čtvrtý. A hned dvakrát se to podařilo právě Alkmaaru, který je zejména v posledních letech dokonalou ukázkou fotbalové soběstačnosti.
Alkmaar spolupracuje s domácí firmou BrainsFirst, jejíž neurovědecké technologie úspěšně přenáší do vlastní akademie. Dvakrát ročně se fotbalisté účastní tzv. NeurOlympics, her založených na neurovědeckých poznatcích.