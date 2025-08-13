Austria - Baník: kde sledovat odvetu Konferenční ligy v TV?

Parádní přestřelka v prvním souboji dává tušit dramatickou odvetu. Fotbalisté Baníku Ostrava po vítězném domácím utkání nad Austrií Vídeň (4:3) zabojují na hřišti soupeře o play off Konferenční ligy. A kde můžete sledovat duel Austria Vídeň vs. Baník Ostrava živě v televizi?
Kde sledovat zápas Baník – Austria živě?

Odvetný zápas 3. předkola Konferenční ligy Austria vs. Baník odvysílá stanice ČT sport a také internetová platforma ČT sport plus. Zápas se hraje ve čtvrtek 14. 8. od 21:00.

Pro domácího fanouška je přenos na veřejnoprávní stanici báječnou zprávou, protože ji naladíte u většiny televizních dodavatelů.

Zápas Austria – Baník můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak si vedly oba týmy v generálce?

  • Ostrava v neděli v lize podlehla doma 1:2 Karviné a vyhrála jediný z 6 soutěžních zápasů v sezoně.
  • Austria v neděli v lize utrpěla domácí porážku 0:2 s Wolfsbergem, na vítězství čeká 3 utkání.

Celje vyučovalo a přiblížilo se souboji s Baníkem, či Austrií. Spartě se rýsuje Riga

Austria Vídeň – Baník Ostrava:

Výkop: čtvrtek 14. srpna, 21:00
První zápas: 3:4
Rozhodčí: Xhaja - Zalla, Ganci - Barjamaj (video, všichni Alb.)

Předpokládané sestavy:
Austria: Sahin-Radlinger - I Kang-hi, Plavotic, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Guenouche - Eggestein, Malone, Fitz
Ostrava: Holec - Frydrych, Chaluš, Pojezný - Buchta, Boula, Rigo, Holzer - Šín, Kohút - Prekop
Absence: Dragovic (nejistý start), Boateng - Kubala (oba zranění)

Vizitka soupeře:

Austria Vídeň

je jeden z nejstarších a nejúspěšnějších fotbalových klubů v Rakousku. Založen byl v roce 1911 pod názvem Wiener Amateur-SV a dnešní název nese od roku 1926. Klub sídlí ve Vídni a své domácí zápasy hraje na stadionu Generali Arena. Austria Vídeň je tradičním rivalem Rapidu Vídeň, jejich vzájemné zápasy jsou známé jako Vídeňské derby – jedno z nejstarších derby na evropském kontinentu.

Během své historie získala Austria Vídeň 24 titulů mistra Rakouska a patří mezi tamní fotbalovou elitu. Austria je známá svým důrazem na technický fotbal a mládežnickou akademii, ze které vzešli například hráči jako Toni Polster či David Alaba. Klubovými barvami jsou fialová a bílá.

Austria Vídeň

Rok založení: 1911
Klubové barvy: fialová a bílá
Web: www.fk-austria.at
Největší úspěchy: 24x vítěz rakouské ligy, 27x vítěz Rakouského poháru, 6x vítěz domácího Superpoháru, 2x vítěz Středoevropského poháru (1933,1936), druhé místo v Poháru vítězů pohárů (1977/78)
Stadion: Generali Arena (kapacita 15 600 diváků)
Trenér: Stephan Helm
Současné opory: Aleksandar Dragovič, Dominik Fitz, Maurice Malone

Zajímavosti před zápasem Austria – Baník:

  • Ostrava v soutěžích UEFA dosud narazila na jediného rakouského soupeře, v Poháru UEFA v ročníku 1985/86 podlehla Linci venku 0:2 a doma 0:1
  • Ostrava byla naposledy v hlavní fázi evropské soutěže v Poháru UEFA v sezoně 2008/09
  • Ostrava venku v pohárech prohrála 2x za sebou a 3 z posledních 4 zápasů
  • Austria v soutěžích UEFA vyhrála proti českým týmům jediný z 6 duelů, doma porazila ze 3 zápasů jen Jablonec 4:3 v 2. předkole Poháru UEFA 2007/08
  • Austria ve 2. předkole KL vyřadila gruzínský druholigový tým Spaeri po výhrách 2:0 doma a 5:0 venku; byla to její jediná vítězství ze 6 soutěžních duelů v sezoně
  • Austria doma v pohárech vyhrála v základní hrací době 3 z posledních 4 utkání

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Austria v druhém zápase celkem výrazným favoritem. Co se týče postupu vidí bookmakeři šance obou týmu velmi vyrovnaně.

Austria Vídeň – Baník, 2. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,644,434,85
Baník – AustriaPostup OstravyPostup Austrie
Kurzy1,821,88
