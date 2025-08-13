Kde sledovat zápas Baník – Austria živě?
Odvetný zápas 3. předkola Konferenční ligy Austria vs. Baník odvysílá stanice ČT sport a také internetová platforma ČT sport plus. Zápas se hraje ve čtvrtek 14. 8. od 21:00.
Pro domácího fanouška je přenos na veřejnoprávní stanici báječnou zprávou, protože ji naladíte u většiny televizních dodavatelů.
Zápas Austria – Baník můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.
Jak si vedly oba týmy v generálce?
- Ostrava v neděli v lize podlehla doma 1:2 Karviné a vyhrála jediný z 6 soutěžních zápasů v sezoně.
- Austria v neděli v lize utrpěla domácí porážku 0:2 s Wolfsbergem, na vítězství čeká 3 utkání.
Austria Vídeň – Baník Ostrava:
Výkop: čtvrtek 14. srpna, 21:00
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
Austria Vídeň
je jeden z nejstarších a nejúspěšnějších fotbalových klubů v Rakousku. Založen byl v roce 1911 pod názvem Wiener Amateur-SV a dnešní název nese od roku 1926. Klub sídlí ve Vídni a své domácí zápasy hraje na stadionu Generali Arena. Austria Vídeň je tradičním rivalem Rapidu Vídeň, jejich vzájemné zápasy jsou známé jako Vídeňské derby – jedno z nejstarších derby na evropském kontinentu.
Během své historie získala Austria Vídeň 24 titulů mistra Rakouska a patří mezi tamní fotbalovou elitu. Austria je známá svým důrazem na technický fotbal a mládežnickou akademii, ze které vzešli například hráči jako Toni Polster či David Alaba. Klubovými barvami jsou fialová a bílá.
Austria Vídeň
Rok založení: 1911
Zajímavosti před zápasem Austria – Baník:
- Ostrava v soutěžích UEFA dosud narazila na jediného rakouského soupeře, v Poháru UEFA v ročníku 1985/86 podlehla Linci venku 0:2 a doma 0:1
- Ostrava byla naposledy v hlavní fázi evropské soutěže v Poháru UEFA v sezoně 2008/09
- Ostrava venku v pohárech prohrála 2x za sebou a 3 z posledních 4 zápasů
- Austria v soutěžích UEFA vyhrála proti českým týmům jediný z 6 duelů, doma porazila ze 3 zápasů jen Jablonec 4:3 v 2. předkole Poháru UEFA 2007/08
- Austria ve 2. předkole KL vyřadila gruzínský druholigový tým Spaeri po výhrách 2:0 doma a 5:0 venku; byla to její jediná vítězství ze 6 soutěžních duelů v sezoně
- Austria doma v pohárech vyhrála v základní hrací době 3 z posledních 4 utkání
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Austria v druhém zápase celkem výrazným favoritem. Co se týče postupu vidí bookmakeři šance obou týmu velmi vyrovnaně.
|Austria Vídeň – Baník, 2. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,64
|4,43
|4,85
|Baník – Austria
|Postup Ostravy
|Postup Austrie
|Kurzy
|1,82
|1,88