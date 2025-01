ONLINE: Bilbao - Plzeň, hosté beze změn v sestavě, v útoku opět Adu i Šulc

Sledujeme online 19:55

Plzeňští fotbalisté hrají závěrečný zápas základní fáze Evropské ligy v Bilbau. Oba celky mají jistý postup do play off, drží nicméně naději na první osmičku a tudíž přímou cestu do osmifinále. Duel můžete od 21 hodin sledovat v podrobném online přenosu.