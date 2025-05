Zaplněný stadion San Mamés bouřil jako při každém zápase. Jenže zlostí. „Ruce vzhůru, tohle je loupež,“ skandovalo padesát tisíc Basků.

Bylo odehráno něco přes půl hodiny, když si v malém vápně stoper Daniel Vivian ve snaze zastavit na přízemní centr nabíhajícího protihráče Rasmuse Höjlunda pomohl rukou, kterou měl na jeho rameni. Měl ji tam příliš dlouho, navíc protivníka i zatáhl. Otázkou, jak silně.

Norský sudí Espen Eskas to nechal bez povšimnutí, Höjlund ukazoval, že byl faulovaný, stoper Vivian na něj zblízka křičel, ať vstává. Italský videoasistent Aleandro Di Paolo si při přezkumu dával na čas, prohlížel záběry zleva, zprava, seshora, zespodu, od brány. Po chvíli kolegu na hřišti zavolal k monitoru. A to pro Bilbao znamenalo problém.

Zdálo se, že Eskas si není úplně jistý, ale nakonec vzápětí rezolutně ukázal na penaltu. A Vivianovi dal červenou kartu za to, že faulem zmařil vyloženou příležitost, navíc se přitom nesnažil hrát míč. Pokud by Vivian šel do skluzu a Höjlunda podrazil, vyvázl by jen se žlutou kartou. Pravidlo bylo před pár lety upraveno, aby tým za chybu neplatil dvojím trestem: vyloučením a penaltou. Ale obránce se musí snažit hrát míč, což u Viviana neplatilo.

Bruno Fernandes z penalty zvýšil na 2:0, do poločasu přidal třetí gól Manchesteru a bylo hotovo.

„Penalta i vyloučení zápas hodně ovlivnilo. Když se hrálo jedenáct na jedenáct, byli jsme lepší, útočili. Ale pak už to bylo složité, jste v deseti, prohráváte o dva góly,“ přemítal kouč Valverde. „A mimochodem, co ta ruka Garnacha?“

Když sudí zkoumali případný pokutový kop a vyloučení Viviana, domácí kapitán Oscar de Marcos upozorňoval, že při té akci zahrál hostující Garnacho rukou. Argentinský útočník podklouzl, rychle se snažil dostat zpátky na nohy a zároveň nepřijít o míč, když v tu chvíli si s ním sám nastřelil ruku, kterou se opíral o zem. Podle pravidel se o přestupek nejedná. Garnacho následně přihrál do křídla na Mazrávího, na jehož centr nabíhal Höjlund.

„Všichni jsme si mysleli, že se rozhodčí podívá i na tu ruku,“ krčil rameny De Marcos.

A i další sporný moment vyřešili sudí pro United. V 57. minutě se Maroan Sannadi dostal ve sprintu přes Harryho Maguirea, který si v souboji pomáhal oběma rukama. Kdyby nespadl, domácí útočník byl běžel sám na bránu.

VAR zkoumal, zda šla o faul a zmaření vyložené šance, čili případná červená karta. Zjednodušeně řečeno, šlo o podobnou situaci jako při penaltě a vyloučení Viviana. Sudí usoudili, že intenzita držení byla menší než v prvním případě, takže to hostům prošlo.

Trenér Ernesto Valverde z Athletiku Bilbao během semifinále Evropské ligy proti Manchesteru United. V pozadí jeho protějšek Rubén Amorim.

„Kdybyste se mě zeptali, řekl bych, že to je asi červená karta. Ale nevím. Pro mě to byl faul, ale jestli na vyloučení, těžko říct,“ reagoval kouč Valverde.

Po zápase reagoval tweetem konkurenční klub ze San Sebastianu, který své rivaly litoval. Real Sociedad totiž hrál proti Manchesteru United osmifinále Evropské ligy.

Po remíze 1:1 v odvetě na Old Trafford šli hosté do vedení z penalty, pak francouzský sudí Bastian odpískal dva pokutové kopy ve prospěch domácích a vzápětí vyloučil Aramburua. Hosté pak dostali další dvě branky a cítili velkou křivdu.

„Jsou zde momenty, které vzbuzují pochybnosti. Garnacho zahrál rukou. A taky je vtipné, že ve druhé půli neodpískali Mazrávímu jasný faul, i když to bylo mimo pokutové území,“ poznamenal domácí tahoun Iňaki Williams. „Ale nebudeme se vymlouvat. V odvetě jsme schopni je potrápit a ještě to zvrátit.“

Alex Berenguer z Athletiku Bilbao pp úvodním semifinále Evropské ligy proti Manchesteru United.

„Je to pro nás hodně krutý výsledek. Hodně jsme chtěli do finále,“ litoval kouč Valverde. Finále se totiž uskuteční... Ano na San Mamés, domovském stadionu Athletiku. O to je porážka v úvodním semifinále pro klub z Bilbaa těžkou ranou.

„My jsme šanci nedali, oni svou ano. Když hrajete semifinále, tak vás za každou chybu soupeř potrestá, United v tom byli neúprosní. Po prvním gólu jsme napětí a tlak na hřišti moc dobře nezvládali. Musíme se z toho poučit. Tři nula je hodně, ale nevzdáme se,“ zdůraznil Valverde.