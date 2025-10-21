Kde sledovat zápas Atalanta – Slavia živě?
Zápas 3. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve čtvrtek 22.10. od 21:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Atalanta – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.
Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat
Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?
- Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána. Ve 2. kole pak na San Siru po bojácném výkonu podlehla Interu Milán 0:3.
- Atalanta vstoupila do soutěže debaklem 0:4 na hřišti úřadujících šampionů z PSG, ve 2. kole doma otočila utkání proti Bruggám a zvítězila 2:1.
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?
- Slavia v nedělním ligovém duelu po bídném výkonu remizovala se Zlínem 0:0.
|
Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia
- Bezbrankovou domácí remízu si připsali v nedělním utkání italské ligy i hráči Bergama proti Laziu.
Atalanta – Slavia:
Výkop: Středa, 22. října od 21:00.
Vizitka soupeře:
Atalanta Bergamo
Současné opory: Ademola Lookman (útočník), Charles De Ketelaere (útočník/záložník), Marten de Roon (záložník), Teun Koopmeiners (záložník), Odilon Kossounou (obránce), Marco Carnesecchi (brankář).
Úspěchy:
Historický úspěch v Evropě: vítěz Evropské ligy 2023/24 pod trenérem Gianem Piero Gasperinim, což byl první velký mezinárodní titul v historii klubu.
Zajímavosti před zápasem Atalanta – Slavia:
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Atalanta poměrně jasným favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,5.
|Atalanta – Slavia
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|1,47
|4,86
|6,21