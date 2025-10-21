Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

  14:59
Fotbalisté Slavie mají před sebou další zápas v Lize mistrů. Po nešťastné domácí remíze s Bodö/Glimt (2:2) a jednoznačné porážce s Interem Milán (0:3) nastoupí v Bergamu proti Atalantě. Kde můžete zápas 3. kola nejprestižnější pohárové soutěže sledovat živě?

Slávistický kapitán Lukáš Provod slaví vstřelenou branku kolegy Tomáše Chorého (vlevo). | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Kde sledovat zápas Atalanta – Slavia živě?

Zápas 3. kola Ligy mistrů vysílá televizní stanice Nova Sport 3. Duel začíná ve čtvrtek 22.10. od 21:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Atalanta – Slavia můžete sledovat i prostřednictvím textového online přenosu na iDNES.cz.

Slavia v Lize mistrů 2025/26: program, soupeři, výsledky, kde sledovat

Slávisté se radují z gólu Tomáše Holeše proti Baníku.

Jak se soupeřům daří v Lize mistrů?

  • Slavia v 1. kole remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Zápas měla skvěle rozehraný, jenže ztratila dvoubrankové vedení. Za stavu 2:1 místo taktického zvolnění nadšeně útočila a byla potrestána. Ve 2. kole pak na San Siru po bojácném výkonu podlehla Interu Milán 0:3.
  • Atalanta vstoupila do soutěže debaklem 0:4 na hřišti úřadujících šampionů z PSG, ve 2. kole doma otočila utkání proti Bruggám a zvítězila 2:1.

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání?

  • Slavia v nedělním ligovém duelu po bídném výkonu remizovala se Zlínem 0:0.

Mizerný výkon, hodnotil Trpišovský. Repre? Neumím si to představit, prioritou je Slavia
  • Bezbrankovou domácí remízu si připsali v nedělním utkání italské ligy i hráči Bergama proti Laziu.

Atalanta – Slavia:

Výkop: Středa, 22. října od 21:00.

Vizitka soupeře:

Atalanta Bergamo

  • Rok založení: 1907
  • Klubové barvy: modrá a černá
  • Web: atalanta.it (oficiální stránka)
  • Stadion: New Balance Arena (dříve Gewiss Stadium), kapacita cca 24 950 diváků, otevřen 1928
  • Trenér: Ivan Jurić

Současné opory: Ademola Lookman (útočník), Charles De Ketelaere (útočník/záložník), Marten de Roon (záložník), Teun Koopmeiners (záložník), Odilon Kossounou (obránce), Marco Carnesecchi (brankář).

Stadion Atalanty.

Úspěchy:
Italský pohár (Coppa Italia): 1× vítěz (1962/63)
Evropská liga UEFA (Europa League): 1× vítěz (2023/24)
Serie B: 5× vítěz (1939/40, 1958/59, 1983/84, 2005/06, 2010/11)

Historický úspěch v Evropě: vítěz Evropské ligy 2023/24 pod trenérem Gianem Piero Gasperinim, což byl první velký mezinárodní titul v historii klubu.

Zajímavosti před zápasem Atalanta – Slavia:

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Atalanta poměrně jasným favoritem. Na tříbodový zisk domácího týmu vypsali bookmakeři kurz 1,5.

Atalanta – SlaviaVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,474,866,21
3. kolo

FC Kajrat Almaty vs. Pafos FC //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 3.02
  • 3.27
  • 2.57
FC Barcelona vs. Olympiakos Pireus //www.idnes.cz/sport
21.10. 18:45
  • 1.22
  • 6.94
  • 14.10
Villarreal vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 5.01
  • 4.23
  • 1.68
Saint-Gilloise vs. Inter Milán //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 4.85
  • 3.79
  • 1.79
PSV Eindhoven vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 3.05
  • 3.61
  • 2.37
Newcastle United vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.62
  • 4.30
  • 5.48
Leverkusen vs. Paris Saint-Germain //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 4.91
  • 4.20
  • 1.70
FC Kodaň vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 4.53
  • 3.91
  • 1.81
Arsenal vs. Atlético Madrid //www.idnes.cz/sport
21.10. 21:00
  • 1.57
  • 4.26
  • 6.20
Galatasaray Istanbul vs. Bodo/Glimt //www.idnes.cz/sport
22.10. 18:45
  • 1.59
  • 4.65
  • 5.03
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Bayern MnichovBayern 2 2 0 0 8:2 6
2. Real MadridReal Madrid 2 2 0 0 7:1 6
3. Paris Saint-GermainPSG 2 2 0 0 6:1 6
4. Inter MilánInter 2 2 0 0 5:0 6
5. ArsenalArsenal 2 2 0 0 4:0 6
6. FK KarabachKarabach 2 2 0 0 5:2 6
7. Borussia DortmundDortmund 2 1 1 0 8:5 4
8. Manchester CityManchester City 2 1 1 0 4:2 4
9. TottenhamTottenham 2 1 1 0 3:2 4
10. Atlético MadridAtlético 2 1 0 1 7:4 3
11. Newcastle UnitedNewcastle 2 1 0 1 5:2 3
12. Olympique MarseilleMarseille 2 1 0 1 5:2 3
13. BruggyBruggy 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting LisabonSporting 2 1 0 1 5:3 3
15. Eintracht FrankfurtFrankfurt 2 1 0 1 6:6 3
16. FC BarcelonaBarcelona 2 1 0 1 3:3 3
17. LiverpoolLiverpool 2 1 0 1 3:3 3
18. ChelseaChelsea 2 1 0 1 2:3 3
19. NeapolNeapol 2 1 0 1 2:3 3
20. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Galatasaray IstanbulGalatasaray 2 1 0 1 2:5 3
22. Atalanta BergamoBergamo 2 1 0 1 2:5 3
23. Juventus FCJuventus 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodo/GlimtBodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. LeverkusenLeverkusen 2 0 2 0 3:3 2
26. VillarrealVillarreal 2 0 1 1 2:3 1
27. PSV EindhovenEindhoven 2 0 1 1 2:4 1
28. FC KodaňKodaň 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos PireusPireus 2 0 1 1 0:2 1
30. AS MonacoMonaco 2 0 1 1 3:6 1
31. SK Slavia PrahaSlavia 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos FCPafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Benfica LisabonBenfica 2 0 0 2 2:4 0
34. Athletic BilbaoBilbao 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax AmsterdamAjax 2 0 0 2 0:6 0
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 2 0 0 2 1:9 0

1. - 8. : 1/8 finału, 9. - 24. : 1/16 finału

Atalanta Bergamo - Slavia v TV: kde sledovat Ligu mistrů živě?

