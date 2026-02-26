Jak stoper Dortmundu zavinil tři góly a šéf Atalanty přiživil napětí mezi kluby

Z žalostného představení v Bergamu alžírský fotbalista Ramy Bensebaini z Borussie Dortmund u kritiků vyšel ještě dobře. „Pechvogel Bensebaini,“ svítí v titulcích německých médiích, které jeho přehmaty v důležitém zápase Ligy mistrů tak trochu omlouvají.
Alžírský stoper Ramy Bensebaini z Borussie Dortmund v odvetě 1. kola play off v...

Alžírský stoper Ramy Bensebaini z Borussie Dortmund v odvetě 1. kola play off v Bergamu zavinil tři branky a jeho tým po porážce 1:4 vypadl. Navíc byl v závěru vyloučen | foto: AP

Skleslí fotbalisté Dortmundu po inkasovaném gólu v utkání s Atalantou.
Fotbalisté Atalanty se radují s fanoušky po gólu proti Dortmundu.
Momentka z utkání Atalanta - Dortmund.
Davide Zappacosta z Atalanty se prosazuje v utkání s Dortmundem.
Ne, Bensabaini nebyl smolařem, ale dělal špatná rozhodnutí, kterými zavinil tři branky. Dortmund po porážce 1:4 vypadl, přestože před týdnem souboj o osmifinále rozjel pohodovým vítězstvím 2:0.

„Tak zbytečná porážka,“ kroutil hlavou trenér Niko Kovač do kamer televize DAZN.

Napjaté vztahy Atalanty a Borussie

Nejdříve ponížení na hřišti, pak ještě úder v zákulisí. Dortmund si po vyřazení z Ligy mistrů v Bergamu podal i domácí generální ředitel Luca Percassi.

„Nemělo by se stávat, aby klub na úrovni Borussie Dortmund udělal něco jako se stalo nám v roce 2024 a před týdnem se choval tak, jako by se nic nestalo,“ řekl Percassi pro televizi Sky Italia.

Tenkrát šlo o odchod sedmnáctiletého Samueleho Inacia z Atalanty do Borussie. Italská strana se domnívá, že německý klub se dopustil nefér jednání, bere to jako podraz. „A dnes to byla jakási boží spravedlnost. Každý, kdo takhle opustí Atalantu, toho bude litovat, protože náš klub je schopen mimořádných věcí.“

Už před výkopem bylo patrné, že mezi kluby jsou napjaté vztahy. Podle deníku BILD vedení Atalanty odmítlo pozvat šéfy Dortmundu na tradiční večeři funkcionářů, což je obvyklý standard pohárových zápasů.

Minulý týden před prvním zápasem funkcionáři Atalanty odmítli pozvání od Borussie. Její sportovní ředitel Lars Ricken obvinění důsledně odmítl a zdůraznil, že všechno týkající se Inaciova přestupu bylo vedeno v souladu s pravidly.

„Vůbec jsme nehráli dobře. Čtyři góly je opravdu hodně. Myslím, že jsme byli trochu naivní. Můžete inkasovat dva góly, možná i tři, ale nemůžeme dostat čtvrtý. Nepodali jsme výkon, který bychom k postupu potřebovali. Je nepřijatelné, že se nám nepodařilo zopakovat výkon z prvního zápasu. Jsme bundesligový tým, který by toho měl být schopen.“

Jméno Bensebaini sice z trenérových úst nezaznělo, ale on je jedním z hlavních viníků.

Už po pěti minutách ve skluzu sáhl do přízemního centru, čímž ze hry vyřadil spoluhráče z obrany, který by jinak míč odehrál do bezpečí. Nepovedený odkop přistál do kroku Scamaccaovi, který snadno skóroval.

Krátce před poločasem Zappacosta vypálil z dálky a Bensebaini těsně před brankářem míč tečoval mimo jeho dosah. Přitom stačilo reagovat líp, včas uhnout, protože Gregor Kobel byl ránu chytil v pohodě do koše. Ne, on se snažil míč odvrátit, podivně se zkroutil a kolenem ho poslal do sítě.

Atalanta po pauze dala třetí gól, ale střídající Adeyemi snížil. Zápas za stavu 3:1 směřoval do prodloužení, když gólman Kobel špatnou rozehrávkou nabídl domácím poslední akci.

Místo odkopu přihrál přímo Pašaličovi, jehož centr chtěl Bensebaini odvrátit patičkou, místo aby vyskočil a hrál hlavou. A přitom kopačkou zasáhl hlavu za ním nabíhajícího Krstoviče. Na doporučení VAR španělský sudí José Maria Sanchez Martinez nařídil penaltu, Bensebaini dostal druhou žlutou kartu a Samardžič dal čtvrtý gól.

Pak už se ani nerozehrávalo, Atalanta slavila a frustrovaní hráči Dortmundu se dívali do země.

„O penaltě se nemusíme bavit, to nemá smysl. Prostě jsme špatně řešili situace, které vedly ke gólům. Udělali jsme chyby, které se v Lize mistrů trestají. Jsme velmi zklamaní,“ řekl naštvaně trenér Kovač.

Červené karty pro náhradníky

Ještě než došlo k zahrání pokutového kopu, sudí rozdal dvě červené karty náhradníkům na obou stranách. Po upozornění čtvrtého sudího byli vyloučeni Nico Schlotterbeck z Dortmundu a domácí Giorgo Scalvini za konflikt mezi lavičkami.

„Asi deset hráčů Atalanty najednou vyskočilo z lavičky, křičeli, stěžovali si, protestovali, tak jsem se taky postavil a řekl jim, ať si sednou. To bylo všechno. Žádné urážky, žádná neúcta ani nic jiného,“ obhajoval se Schlotterbeck. „Rozhodčí mi ani po zápase nedokázal vysvětlit, za co jsem červenou kartu dostal. Chtěl jsem si to jen ujasnit.“

„Fotbal je někdy krutý. Je mi to nesmírně líto,“ omlouval se gólman Kobel za špatnou rozehrávku, která vedla k penaltě. „Střetly se mi myšlenky, stalo se to ve zlomku vteřiny. Nejdřív jsem chtěl míč daleko odkopnout, ale skočilo mi to, tak jsem chtěl najít jiné řešení.“ Plán B nevyšel...

„Prohráli jsme jako tým. Gregor nás jen v letošní sezoně několikrát podržel včetně prvního poločasu tady v Bergamu. Je mi ho líto,“ zastal se gólmana kapitán Emre Can. „Když uděláte tolik individuálních chyb, je to složité. Měli jsme smůlu.“

Napravit to může v sobotu v ligovém hitu proti Bayernu, který má na Dortmund osmibodový náskok.

Bundesliga je po kolapsu v Bergamu jedinou soutěží, v níž má Borussia letos ještě o co hrát. Z Německého poháru vypadla už na podzim.

„Musíme si olíznout rány a jít dál. Ale je pravda, že porážka v Bergamu nám přípravu na Bayern neusnadnila,“ prohodil trenér Kovač.

