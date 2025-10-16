„Na základě současných poznatků a předchozích incidentů, včetně násilných střetů a trestných činů z nenávisti, k nimž došlo během zápasu Evropské ligy UEFA 2024 mezi Ajaxem a Maccabi Tel Aviv v Amsterdamu, nepovažujeme utkání za bezpečné,“ uvedla britská policie.
Opatření by mělo pomoci zmírnit riziko podobných nepokojů. Samotný klub Aston Villa vydal rozhodnutí na základě bezpečnostní poradní skupiny, která účast izraelských fanoušků na stadionu zakázala.
„Klub je v nepřetržitém kontaktu s Maccabi Tel Aviv i s místními úřady. Našim největším zájmem je bezpečnost fanoušků přítomných na utkání a bezpečnost místních obyvatel,“ stojí v prohlášení.
Rozhodnutí kritizuje například organizace zastřešující židovskou komunitu ve Velké Británii. „Aston Villa by měla nést následky a zápas by se měl odehrát bez diváků,“ napsala na sociální síti X. „Je absurdní, že fanoušci jsou vyloučeni ze zápasu jen proto, že policie nedokáže zaručit jejich bezpečnost.“
Není to však dlouho, co podobné rozhodnutí udělaly i jiné fotbalové kluby. Francouzské ministerstvo vnitra kvůli bezpečnosti zakázalo účast na zápase Ligy mistrů v Marseille „komukoli, kdo je příznivcem klubu Ajax Amsterdam“. Ve stejnou dobu úřady v Neapoli nepovolily prodej vstupenek fanouškům Eintrachtu Frankfurt na jejich vzájemný zápas.