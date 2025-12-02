Manipulovali fakta? V Anglii vyšetřují zákaz izraelských fanoušků na zápas Aston Villy

Jak v pondělí informovala veřejnoprávní BBC, některé informace, na základě kterých se místní policie v Birminghamu rozhodovala, mohly být pozměněny, aby podpořily zákaz.
Na Ostrovech měli oprávněné obavy z masových protestů propalestinských skupin proti izraelským obyvatelům, které provází konflikt v Pásmu Gazy.
A tak raději zvolili řešení, které na politických místech zvedlo vlnu kritiky. I proto se celá věc vyšetřuje v tamním parlamentu.
Špatné rozhodnutí. Zákaz vstupu fanoušků z Izraele kritizuje i britský premiér Starmer
„Objevovaly se třeba nepravdivé skutečnosti o loňských fanouškovských incidentech v Amsterdamu, které měly být odstrašujícím příkladem. Třeba zmínky o organizovaných bitkách v ulicích,“ představil Mann poslancům ve Výboru pro vnitřní záležitosti.
„Brali jsme zákaz velmi důkladně a určitě jsme nic nevytvořili tak, aby se nám to hodilo,“ kontroval policejní náčelník Craig Guildford.
Poslanci se následně dozvěděli, že většina využitých podkladů pocházela právě od nizozemských policistů, kteří řešili hromadný konflikt fanoušků po utkání Ajaxu s Maccabi.
Násilí po fotbale se zvrhlo proti Židům, Amsterdam chystá mimořádná opatření
Potyčky u stadionu se tenkrát zvrhly až v pronásledování Židů v ulicích.
Mann ale poukazuje na to, že materiály zmiňovaly hlavně organizované strhávání palestinských vlajek v ulicích den před utkáním, přestože se ve skutečnosti jednalo o jedinou vlajku. Také se měly odehrát četné útoky na taxikáře, jenže hlášený byl v Amsterdamu jediný.
„Takže se snažíte říct, že fakta byla manipulována, aby podpořila zákaz?“ zeptal se podle BBC jeden z poslanců. „Přesně tak,“ kývl Mann.
A doplnil, že zpráva anglické policie obsahovala zmínku o konkrétním utkání mezi Maccabi a londýnským West Hamem, které se ale nikdy neodehrálo.
Policejní náčelník Guildford posléze přiznal, že se tam dostala „na základě příspěvku na sociálních sítích.“
„Podle toho, co nám Nizozemci poskytli, byli izraelští ultras velmi dobře organizovaní, bojovní a do určité míry až militarističtí. Napadali místní komunitu, taxikáře, házeli lidi do řeky,“ hájil rozhodnutí Guildford. Doplnil, že v Amsterdamu dali jasně najevo, že nechtějí, aby tam Maccabi v budoucnu ještě někdy hrálo.
I proto se policie domnívala, že zákaz je správné řešení, jak minimalizovat riziko. „Kdyby se tam pak něco stalo, stejně bych tady seděl,“ přihodil asistent náčelníka Mike O’Hara.
Protesty před zápasem Aston Villy, kam nemohli Izraelci. Policie zatkla 11 osob
Zápas ze 6. listopadu, kam izraelští fanoušci nesměli, provázely protesty hlavně propalestinských aktivistů. Dorazily i méně početné skupinky izraelských podporovatelů. Policie, která na utkání vyslala celkem 700 strážníků, zatkla celkem 11 osob a nečelila žádnému vážnému incidentu.
Protesty provázejí izraelské sportovce po celém světě. V létě se kvůli propalestinským aktivistům nedařilo zajistit bezpečnost na španělské cyklistické Vueltě, jejíž etapy provázelo výtržnictví, zkracování i ošklivé střety s policií.
Ve fotbale zase protesty potkaly izraelský národní tým v Norsku i v Itálii během kvalifikace na mistrovství světa.