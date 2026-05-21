Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Už předchozí čtyři tituly představovaly ve druhé nejprestižnější evropské soutěži rekord. „Ne, nejsem král Evropské ligy,“ odmítal Emery takové označení před zápasem. V něm anglický celek porazil německý Freiburg 3:0 góly Youriho Tielemanse, Emiliana Buendíy a Morgana Rogerse, podle kterého se tým „zapsal do historie“.
„Jsem vděčný spolumajitelům, fanouškům a hráčům. Jsou to protagonisté na hřišti. To je důvod, proč se v této soutěži necítím jako král. Cítím se opravdu vděčný – jsme králové společně,“ prohlásil Emery dle BBC.
Freiburg - Aston Villa 0:3, trofej z Evropské ligy putuje do Anglie, rozhodla první půle
„Po roce 1982, kdy klub vyhrál Pohár mistrů evropských zemí, to bylo něco, co fanouškům chybělo – trofej. Její zisk nás dělá tak, tak šťastnými, ale nezastavíme se,“ přidal.
Hráči napsali významnou kapitolu historie právě před zraky devíti hrdinů z nezapomenutelného večera před 44 lety, což byl dosud jediný úspěch klubu na evropské scéně. Na cennou trofej Villa čekala 30 let od vítězství v anglickém Ligovém poháru.
Španěl Emery ji dovedl do evropských pohárů v každé sezoně, dokonce i v ročníku 2022/23, kdy tým převzal jen tři body nad sestupovou zónou.
Vzhledem k finančním omezením, s nimiž se Villa potýká – každoroční prodej talentovaných hráčů kvůli dodržování pravidel udržitelnosti hospodaření – jde o mimořádný úspěch.
Emeryho příchod z Villarealu v listopadu 2022 za 5,2 milionu liber je tak jednou z nejlepších fotbalových akvizic.
Martínez chytal se zlomeným prstem
Kolo před koncem čtvrtý celek anglické ligy zvládl finále i se zraněným brankářem Emilianem Martínezem. Ten po závěrečném hvizdu prozradil, že si během rozcvičky zlomil prst na ruce.
„Ale všechno špatné v mém případě přináší něco dobrého. Mám to tak celý život a budu v tom pokračovat,“ cituje ho BBC.
„Říkal jsem si, mám se bát? Nikdy předtím jsem prst zlomený neměl. Ale pokaždé, když jsem chytil míč, bylo to na druhé straně. Tohle jsou věci, které musíte zvládnout, a já jsem hrdý, že mohu chytat za Aston Villu,“ dodal Martínez.
Bouřlivé oslavy a zpěv na tribuně. Triumf Aston Villy prožíval i princ William
Argentinský mistr světa musel vyhledat ošetření těsně před výkopem. Nakonec ale neměl příliš mnoho práce, šly na něj jen dvě střely. A vyhrál tak sedmé finále, do kterého nastoupil.