Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Autor:
  15:01
Před třemi a půl lety přišel do klubu, aby vyhrával trofeje. A co slíbil, ve středu v Istanbulu splnil. „Vždy, když jsem v této soutěži uspěl, jsem potřeboval dobré hráče. Teď jsem jim za to velmi vděčný, protože následují naše ambice,“ řekl po triumfu fotbalistů Aston Villy v Evropské lize trenér Unai Emery. Šlo o jeho šesté finále v soutěži a pátou trofej.
Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni. | foto: Reuters

Brankář Aston Villy Emiliano Martínez po finále Evropské ligy s Freiburgem.
Youri Tielemans z Aston Villy otevřel skóre ve finále Evropské ligy proti...
Youri Tielemans slaví úvodní branku finále Evropské ligy.
Emiliano Buendía (ve vzduchu) slaví druhou branku Aston Villy ve finále...
12 fotografií

Už předchozí čtyři tituly představovaly ve druhé nejprestižnější evropské soutěži rekord. „Ne, nejsem král Evropské ligy,“ odmítal Emery takové označení před zápasem. V něm anglický celek porazil německý Freiburg 3:0 góly Youriho Tielemanse, Emiliana Buendíy a Morgana Rogerse, podle kterého se tým „zapsal do historie“.

„Jsem vděčný spolumajitelům, fanouškům a hráčům. Jsou to protagonisté na hřišti. To je důvod, proč se v této soutěži necítím jako král. Cítím se opravdu vděčný – jsme králové společně,“ prohlásil Emery dle BBC.

Freiburg - Aston Villa 0:3, trofej z Evropské ligy putuje do Anglie, rozhodla první půle

„Po roce 1982, kdy klub vyhrál Pohár mistrů evropských zemí, to bylo něco, co fanouškům chybělo – trofej. Její zisk nás dělá tak, tak šťastnými, ale nezastavíme se,“ přidal.

Hráči napsali významnou kapitolu historie právě před zraky devíti hrdinů z nezapomenutelného večera před 44 lety, což byl dosud jediný úspěch klubu na evropské scéně. Na cennou trofej Villa čekala 30 let od vítězství v anglickém Ligovém poháru.

Španěl Emery ji dovedl do evropských pohárů v každé sezoně, dokonce i v ročníku 2022/23, kdy tým převzal jen tři body nad sestupovou zónou.

Morgan Rogers (uprostřed) slaví třetí branku Aston Villy ve finále Evropské ligy.

Vzhledem k finančním omezením, s nimiž se Villa potýká – každoroční prodej talentovaných hráčů kvůli dodržování pravidel udržitelnosti hospodaření – jde o mimořádný úspěch.

Emeryho příchod z Villarealu v listopadu 2022 za 5,2 milionu liber je tak jednou z nejlepších fotbalových akvizic.

Martínez chytal se zlomeným prstem

Kolo před koncem čtvrtý celek anglické ligy zvládl finále i se zraněným brankářem Emilianem Martínezem. Ten po závěrečném hvizdu prozradil, že si během rozcvičky zlomil prst na ruce.

Brankář Aston Villy Emiliano Martínez po finále Evropské ligy s Freiburgem.

„Ale všechno špatné v mém případě přináší něco dobrého. Mám to tak celý život a budu v tom pokračovat,“ cituje ho BBC.

„Říkal jsem si, mám se bát? Nikdy předtím jsem prst zlomený neměl. Ale pokaždé, když jsem chytil míč, bylo to na druhé straně. Tohle jsou věci, které musíte zvládnout, a já jsem hrdý, že mohu chytat za Aston Villu,“ dodal Martínez.

Bouřlivé oslavy a zpěv na tribuně. Triumf Aston Villy prožíval i princ William

Argentinský mistr světa musel vyhledat ošetření těsně před výkopem. Nakonec ale neměl příliš mnoho práce, šly na něj jen dvě střely. A vyhrál tak sedmé finále, do kterého nastoupil.

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

Ludogorec Razgrad
2:1
Ferencváros
Ferencváros
2:0
Ludogorec Razgrad
Panathinaikos Atény
2:2
FC Viktoria Plzeň
FC Viktoria Plzeň
1:1
Panathinaikos Atény
Dinamo Záhřeb
1:3
KRC Genk
KRC Genk
3:3P
Dinamo Záhřeb
PAOK Soluň
1:2
Celta Vigo
Celta Vigo
1:0
PAOK Soluň
Celtic Glasgow
1:4
Stuttgart
Stuttgart
0:1
Celtic Glasgow
Fenerbahce Istanbul
0:3
Nottingham
Nottingham
1:2
Fenerbahce Istanbul
Brann Bergen
0:1
Boloňa
Boloňa
1:0
Brann Bergen
Lille
0:1
Crvena Zvezda Bělehrad
Crvena Zvezda Bělehrad
0:2P
Lille
Ferencváros
2:0
SC Braga
SC Braga
4:0
Ferencváros
Panathinaikos Atény
1:0
Real Betis
Real Betis
4:0
Panathinaikos Atény
KRC Genk
1:0
Freiburg
Freiburg
5:1
KRC Genk
Celta Vigo
1:1
Olympique Lyon
Olympique Lyon
0:2
Celta Vigo
Stuttgart
1:2
FC Porto
FC Porto
2:0
Stuttgart
Nottingham
0:1
FC Midtjylland
FC Midtjylland
1:2
Nottingham
Boloňa
1:1
AS Řím
AS Řím
3:4P
Boloňa
Lille
0:1
Aston Villa
Aston Villa
2:0
Lille
SC Braga
1:1
Real Betis
Real Betis
2:4
SC Braga
Freiburg
3:0
Celta Vigo
Celta Vigo
1:3
Freiburg
FC Porto
1:1
Nottingham
Nottingham
1:0
FC Porto
Boloňa
1:3
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Boloňa
SC Braga
2:1
Freiburg
Freiburg
3:1
SC Braga
Nottingham
1:0
Aston Villa
Aston Villa
4:0
Nottingham
Freiburg
0:3
Aston Villa
Aston Villa

21. května 2026  15:19

Zapsali jsme se do historie! Emeryho Aston Villa ukončila třicetileté čekání na trofej

Španělský kouč Aston Villy Unai Emery při utkání v Boloni.

Před třemi a půl lety přišel do klubu, aby vyhrával trofeje. A co slíbil, ve středu v Istanbulu splnil. „Vždy, když jsem v této soutěži uspěl, jsem potřeboval dobré hráče. Teď jsem jim za to velmi...

21. května 2026  15:01

