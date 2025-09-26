Vitík zavinil penaltu, tragický Watkins ji ale neproměnil. Jak to, že ještě neskóroval?

„Nedal gól, dobře, to se stane. Ale nevadí to, protože se o vítězství zasloužil prací, kterou odvedl pro tým,“ utěšoval ho po výhře 1:0 nad italským celkem kouč Unai Emery.
Watkinse, který čeká na gól už devět soutěžních zápasů v řadě, ani nenasadil od začátku.
Na hřiště ho poslal po hodině hry, kdy už Villa vedla 1:0 a málem se hned radoval, jenže jistý gól na poslední chvíli skluzem odmítl stoper Vitík. Dvaadvacetiletý reprezentační obránce pak chyboval, když zavadil o nohy anglického útočníka v pokutovém území, zavinil penaltu a dostal žlutou kartu.
Watkinsův pokus ale nohama vyrazil brankář Skorupski.
|
Šulc nastoupil s Karabcem a Lyon vyhrál. Vitík s Boloňou padl na půdě Aston Villy
„Důležité je, jak se projevoval celých 30 minut a ty byly fantastické. Vybojoval spousty míčů, byl aktivní, získal penaltu a dostával se do šancí. To je první krok v tom, aby se dostal zase zpátky,“ uklidňoval Emery.
Právě smolař Vitík pak mohl vybojovat bod, jenže jeho hlavičku v závěru vytěsnil brankář Bizot.
„Škoda, že si neodvážíme žádné body. Předvedli jsme nasazení, se kterým jsem spokojený,“ citoval Vitíkova kouče Vincenza Italiana server Football Italia.
Emeryho celek získal první body na cestě za vysněnou trofejí. Právě španělský kouč je nejúspěšnějším trenérem v Evropské lize, vždyť ji ovládl čtyřikrát (třikrát se Sevillou a jednou s Villarrealem) a jednou došel do finále (s Arsenalem).
K tomu ale musí probudit zabržděného Watkinse, který mu před dvěma lety osmi góly vystřílel postup do semifinále Konferenční ligy. Na takovou zápornou šňůru, kterou zažívá na začátku sezony, zvyklý není. Na Ostrovech však upozorňují, že jeho slabší období trvá už od jara, kdy se za 19 zápasů trefil jen čtyřikrát.
Podle analýzy BBC přitom nedal hned pět vyložených tutovek a číslo očekávaných gólů (statistika xG) ukazuje hodnotu 2,2, tedy minimálně dvakrát už skórovat měl.
„Je to skvělý útočník, jinak by nebyl v reprezentaci,“ odrážel kritiku jeho spoluhráč John McGinn, autor jediného čtvrtečního gólu, v rozhovoru pro TNT Sports. „A pokud nedává góly, úplně v pohodě. Vynahradí to prací pro nás. Nijak na něj netlačíme a už vůbec nám nemusí nic dokazovat.“
Nicméně pokud chce Aston Villa uspět a vyhrávat, musí začít dávat góly. V dosavadních sedmi střetnutích totiž skórovala jen třikrát.
A to je pro tým s pohárovými ambicemi pořádně málo.