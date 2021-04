Kdo na stopera, co Kolář? Snad budeme mít šťastnou ruku, říká Houštecký

„Jak jsme se dozvěděli, že Deli má covid, tak každému z nás nějaká varianta skočila do hlavy,“ poznamenal Zdeněk Houštecký, jeden z asistentů trenéra Jindřicha Trpišovského.

„Budeme se o tom společně bavit. S trenéry, s hráči, s týmem. Věříme, že budeme mít na sestavu šťastnou ruku,“ prohlásil Houštecký.

O čem ještě jeden ze slávistických trenérů před úterním odletem do Londýna mluvil?

O Kúdelovi. „Je to pro nás velké oslabení. Kudy je pilíř, má teď fantastickou formu. Ale asi se na něm podepsal nabitý program. Hrajeme ligu, poháry, byl s reprezentací. Byli jsme rádi, že s národním mužstvem zvládl cestu do Walesu, že se nic po tom všem (kauza Kamara z Rangers) nestalo. Byli jsme rozhodnutí, že ho vezmeme i na Arsenal. Jenže nastydl, má virózu, teplotu, v nosu má zánět. Bohužel, letět s námi nemůže.“

O Delim. „Simon v zimě přišel právě pro případy, že když jeden ze stoperů Kúdela - Zima vypadne, tak je stoprocentně nahradí. Byl na reprezentaci, ale potvrdil se u něj covid. Letíme oslabení, ale máme takovou kvalitu, že jsme schopní je nahradit.“

O brankáři Kolářovi. „Teď si neumíme představit, že by šel do brány. Ale je úterý poledne, tak uvidíme. Každopádně s týmem letí.“

O Ševčíkovi. „Je v plném tréninku, v neděli do ligy v Brně už naskočil. Myslíme si, že tréninkové manko už dohnal, cítil se dobře a na Arsenalu bude připravený naskočit.“

O prvním zápase venku. „Když jsme dvakrát začínali doma a podařilo se postoupit, tak si člověk řekne, že by to tak mohlo zůstat. Teď začínáme venku, je nám to jedno. Doma jsme pokaždé remizovali a venku vyhráli. Chceme i na Arsenalu vyhrát, vstřelit gól a žádný nedostat. Gól na hřišti soupeře je v pohárech velkou výhodou.“

O zápase na ostrovech. „Těšíme se jako vždycky. Dřív jsme všichni chtěli v pohárech do Anglie, ale moc jsme se tam nepodívali. Teď tam létáme pořád. Jestli to dopadne jako v Leicesteru nebo na Rangers, tak super a klidně tam příště poletíme zase.“

O Arsenalu. „Když se podíváte na jejich zápasy, tak jim nesmíte nechat prostor a čas. Když ho dostanou, fotbalově jsou na tom velmi dobře. Jejich hráči jsou techničtí, rychlí, nic vyloženě silového jako třeba obrana Leicesteru. My chceme vyhrát každý zápas. Doufám, že to zase dobře odhadneme, postavíme správnou sestavu a určíme správnou taktiku.“