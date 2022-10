Bod z Říma by byl zlatý. Slávistky v Itálii zahájí skupinu Ligy mistryň

„Bohužel, zdravotně tým není úplně v pořádku, nemůžeme počítat s Gabrielou Šlajsovou a do poslední chvíle budeme čekat, jestli se dá do pořádku Tereza Szewieczková, které by styl soupeře mohl vyhovovat. Věřím, že by se dokázala střelecky prosadit,“ tuší trenér slávistek Karel Piták.

Obě ofenzivní hráčky patří mezi opory týmu a taktéž reprezentace. Důrazná útočnice Szewieczková si v minulé sezoně připsala v 18 zápasech za Slavii hned 22 branek, víc měla jen sparťanka Lucie Martínková (24). Její absence v italské metropoli by byla mrzutá.

AS Řím - Slavia ve čtvrtek od 21 hodin Utkání vysílá živě Youtube kanál DAZN.

Slávistky nicméně věří, že by mohly proti AS Řím brát alespoň bod. Jak na druhý tým Serie A vyzrát? Návodem budiž i dvojzápas sparťanek s AS Řím a prohry letenských děvčat 1:2 a 1:4 v play off Ligy mistryň.

Římanky letos daly do kupy silný tým, dosud podlehly pouze Juventusu, úřadujícím šampionkám ligy.

„Hráčky AS Řím mají velkou fotbalovou kvalitu, jsou hravé, dobře kombinují, ale chybují v defenzivní řadě, kde toho budeme, doufám, moci využít ke vstřelení branky. Určitě jsme schopni uspět a přivézt z Říma důležité vítězství, musíme však podat lepší výkon než v sobotu v derby,“ má jasno Piták.

V derby slávistky nepředvedly ideální výkon. A připsaly si první ligovou ztrátu. Zápas odhalil však i pozitivní věci:

- drtivý finiš, během něhož dokázaly v posledních deseti minutách překlopit utkání z 0:2 na 2:2;

- sílu lavičky, jelikož právě díky střídajícím hráčkám se povedlo uhrát bod;

- novou posilu, Keňanku Marjolen Wafulu Nekesovou, která se blýskla povedeným centrem na první gól;

- ligovou premiéru teprve patnáctileté Lucie Kroupové. Mimochodem, tohle jméno si zapamatujte.

„Kdybychom o víkendu derby prohrály, určitě nejedeme do Itálie s dobrou náladou. To, jak holky dokázaly závěr zápasu zvládnout, nám ukázalo, jak silný a sebevědomý tým jsme. Věřím, že neodjedeme z Říma s prázdnou,“ míní Piták.

Slávistky, které letos postoupily do Ligy mistryň přes islandský Valur, si už třikrát zahrály čtvrtfinále. Naposledy v roce 2018, kdy nestačily na Bayern Mnichov. V týmu byla ještě Kateřina Svitková, nyní hráčka Chelsea, rovněž brankářka Barbora Votíková z Paris St. Germain či Kamila Dubcová z AC Milán.

Tehdy se však Women Champions League hrála vyřazovacím systémem. Nový formát soutěže - skupinovou fázi Ligy mistryň - okusí český celek vůbec poprvé.

Máme odtrénováno 👧💨 Už zítra vstoupíme do @UWCL zápasem proti @ASRomaWomen 😍 Utkání můžete sledovat živě od 21 hodin na youtube kanálu DAZN 📺 #UWCL #romsla pic.twitter.com/wd3y2qm5FD — SK Slavia Praha ženy (@SlaviaZeny) October 19, 2022

„Na zápas se všechny moc těšíme. Myslím, že můžeme soupeře překvapit nějakým rychlým protiútokem, jelikož máme v týmu velmi rychlé hráčky,“ míní záložnice Martina Šurnovská. „Snad nás čeká vyrovnaný zápas a uhrajeme minimálně bod, který by pro nás byl velmi důležitý do dalších utkání.“

Hned příští středu 26. října se slávistky předvedou poprvé doma. V Edenu narazí na německý Wolfsburg, dvojnásobné vítězky Ligy mistryň.