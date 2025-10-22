AS Řím - Plzeň: kde sledovat Evropskou ligu v TV

Autor: ,
  17:16
Plzeňští fotbalisté mají před třetí zápas v ligové fázi Evropské ligy. Na kontě mají čtyři body, budou však čelit zatím největší výzvě. Nastoupí na horké půdě italského AS Řím. Kde a kdy můžete utkání sledovat živě?

Plzeňští hráči při utkání s Malmö. | foto: Martin Polívka, MAFRA

Kdy a kde sledovat zápas AS Řím – Plzeň živě?

Utkání 3. kola ligové fáze Evropské ligy AS Řím – Plzeň vysílá televizní stanice Nova Sport 5 a platforma Oneplay. Zápas začíná ve čtvrtek 23. října od 21:00.

  • Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas AS Řím – Plzeň můžete sledovat i v textovém online přenosu na iDNES.cz.

Jak hrály oba týmy v posledním utkání?

  • AS Řím v sobotním utkání italské ligy podlehl ve vyrovnaném souboji Interu Milán 0:1.
  • Plzeň při premiéře kouče Martina Hyského zvítězila v sobotním ligovém duelu na hřišti Bohemians 1:0.

Trenér Martin Hyský při své premiéře na lavičce Plzně

Jak si oba týmy vedou v Evropské lize?

  • Fotbalisté AS Řím zahájili Evropskou ligu výhrou 2:1 na hřišti Nice, ve 2. kole doma podlehli dalšímu francouzskému soupeři Lille 0:1.
  • Plzeň na úvod soutěže remizovala na půdě Ferencvárose 1:1, ačkoliv hrála proti oslabenému soupeři a zápas kontrolovala. Inkasovala v závěru čtyřminutového nastavení z ojedinělého centru před bránu. V dalším kole pak potěšila fanoušky domácí výhrou 3:0 nad Malmö.

AS Řím – Plzeň

Výkop: čtvrtek 23. října, 21:00.
Rozhodčí: Meler - Özkara, Duran (všichni Tur.) - San (video, Švýc.).

Předpokládané sestavy:
AS Řím: Svilar - Celik, Hermoso, Ndicka - Rensch, El Aynaoui, Koné, Tsimikas - Soulé, Pellegrini - Dovbyk.
Plzeň: Jedlička - Paluska, Dweh, Jemelka, Souaré - Červ, Spáčil - Memič, Ladra, Adu - Durosinmi.
Absence: Angeliňo (nemoc), Bove (nemoc + není na soupisce), Baldanzi, Vásquez, Zelezny (všichni nejsou na soupisce) - Doski (trest za ČK), Valenta, Vydra (oba zranění), Panoš (nemoc), Kopic (zranění + není na soupisce), Hejda (není na soupisce), Durosinmi, Višinský, Wiegele (všichni nejistý start).
Disciplinární ohrožení: nikdo - Jemelka (2 ŽK).

VIZITKA SOUPEŘE

AS ŘÍM

  • Rok založení: 1927
  • Klubové barvy: červená a žlutá (“i giallorossi“)
  • Web: asroma.com (oficiální stránka)
  • Stadion: Stadio Olimpico, kapacita cca 70 634 diváků, otevřen 1953
  • Trenér: Gian Piero Gasperini
  • Současné opory: Paulo Dybala (útočník), Lorenzo Pellegrini (záložník), Evan Ndicka (obránce), Mile Svilar (brankář).

Hráči AS Řím slaví gól v zápase Evropské ligy proti Nice.

Největší úspěchy:
Ligové tituly: 3× Serie A, 1× Serie B
Další domácí trofeje: 9× Italský pohár, 2× Italský superpohár
Mezinárodní trofeje: 1× Veletržní pohár
1× Konferenční liga UEFA

Zajímavosti před zápasem AS Řím – Plzeň:

  • Plzeň vyhrála jediný z dosavadních 4 vzájemných zápasů v pohárech, týmy se utkaly v sezoně 2016/17 v Evropské lize a v ročníku 2018/19 v Lize mistrů
  • Plzeň oba dosavadní venkovní duely s AS Řím prohrála (1:4 a 0:5)
  • Plzeň v pohárech italské týmy 6x po sobě neporazila, v minulé sezoně se v osmifinále Evropské ligy utkala s městským rivalem AS Laziem Řím a vypadla po výsledcích 1:2 doma a 1:1 venku
  • Plzeň vyhrála jediný z dosavadních 7 venkovních pohárových zápasů s italskými soupeři (v roce 2013 v Neapoli 3:0)
  • Plzeň v pohárech prohrála jediný z posledních 5 zápasů, 3 duely po sobě drží neporazitelnost
  • Plzeň v pohárech vyhrála jediný z posledních 6 venkovních duelů
  • Plzeň v pohárech hraje hlavní fázi počtvrté za sebou, jejím maximem je loňské čtvrtfinále Konferenční ligy
  • Trenér Plzně Hyský v roce 1996 postoupil se Slavií přes AS Řím coby hráč základní sestavy ve čtvrtfinále Poháru UEFA
  • AS Řím se naposledy utkal v pohárech s českým soupeřem předloni, kdy v Evropské lize se Slavií doma zvítězil 2:0 a venku stejným poměrem prohrál
  • AS Řím na evropské scéně vyhrál všechny 4 dosavadní domácí zápasy s českými soupeři, v roce 1996 ale navzdory vítězství 3:1 po prodloužení vypadl se Slavií ve čtvrtfinále Poháru UEFA
  • AS Řím prohrál 2 z posledních 3 soutěžních zápasů (oba doma 0:1)
  • AS Řím v pohárech prohrál jen minulý z posledních 7 domácích duelů
  • AS Řím v roce 2022 vyhrál Konferenční ligu, v minulé sezoně stejně jako Plzeň vypadl v osmifinále Evropské ligy

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je AS Řím velkým favoritem. Na jeho výhru nabízí kurz 1,38.

AS Řím – PlzeňVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy1,385,227,79
3. kolo

Brann Bergen vs. Glasgow Rangers //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.04
  • 3.70
  • 3.52
Red Bull Salcburk vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.07
  • 3.75
  • 3.40
Olympique Lyon vs. FC Basilej //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.58
  • 4.55
  • 5.24
KRC Genk vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 3.03
  • 3.67
  • 2.26
Go Ahead Eagles vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 6.45
  • 4.94
  • 1.45
Feyenoord Rotterdam vs. Panathinaikos Atény //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.58
  • 4.35
  • 5.53
Fenerbahce Istanbul vs. Stuttgart //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 2.37
  • 3.75
  • 2.81
FCSB vs. Boloňa //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 5.70
  • 4.04
  • 1.61
SC Braga vs. Crvena Zvezda Bělehrad //www.idnes.cz/sport
23.10. 18:45
  • 1.98
  • 3.58
  • 3.85
Young Boys Bern vs. Ludogorec Razgrad //www.idnes.cz/sport
23.10. 21:00
  • 1.84
  • 3.77
  • 4.30
Kompletní los
2. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 2 2 0 0 6:2 6
2. FC MidtjyllandMidtjylland 2 2 0 0 5:2 6
3. SC BragaBraga 2 2 0 0 3:0 6
4. Aston VillaAston Villa 2 2 0 0 3:0 6
5. Olympique LyonLyon 2 2 0 0 3:0 6
6. FC PortoPorto 2 2 0 0 3:1 6
7. LilleLille 2 2 0 0 3:1 6
8. FC Viktoria PlzeňPlzeň 2 1 1 0 4:1 4
9. Real BetisBetis 2 1 1 0 4:2 4
10. FreiburgFreiburg 2 1 1 0 3:2 4
11. FerencvárosFerencváros 2 1 1 0 2:1 4
12. Panathinaikos AtényPanathinaikos 2 1 0 1 5:3 3
13. Celta VigoCelta Vigo 2 1 0 1 4:3 3
14. FC BasilejBasilej 2 1 0 1 3:2 3
15. Go Ahead EaglesGA Eagles 2 1 0 1 2:2 3
16. AS ŘímAS Řím 2 1 0 1 2:2 3
17. Brann BergenBrann 2 1 0 1 2:2 3
18. KRC GenkGenk 2 1 0 1 1:1 3
19. Young Boys BernYoung Boys 2 1 0 1 3:4 3
20. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 2 1 0 1 3:4 3
21. Ludogorec RazgradLudogorec 2 1 0 1 2:3 3
22. StuttgartStuttgart 2 1 0 1 2:3 3
23. Sturm GrazSturm Graz 2 1 0 1 2:3 3
24. FCSBFCSB 2 1 0 1 1:2 3
25. NottinghamNottingham 2 0 1 1 4:5 1
26. Crvena Zvezda BělehradCZ Bělehrad 2 0 1 1 2:3 1
27. BoloňaBoloňa 2 0 1 1 1:2 1
28. Celtic GlasgowCeltic 2 0 1 1 1:3 1
29. PAOK SoluňPAOK 2 0 1 1 1:3 1
30. Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 2 0 1 1 1:3 1
31. OGC NiceNice 2 0 0 2 2:4 0
32. Glasgow RangersRangers 2 0 0 2 1:3 0
33. FC UtrechtUtrecht 2 0 0 2 0:2 0
34. Red Bull SalcburkRB Salcburk 2 0 0 2 0:3 0
35. Feyenoord RotterdamFeyenoord 2 0 0 2 0:3 0
36. Malmö FFMalmö 2 0 0 2 1:5 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play Off

Zobrazit více
Sbalit

