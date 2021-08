Nešťastníci z Monaka. Na hráče jsem hrdý, fotbal je krutý, řekl trenér Kovač

Monako v odvetě play off o postup do Champions League souboj s Šachtarem Doněck během prvního poločasu otočilo.

Pro prohře 0:1 v domácím utkání dokázalo dát dva góly, kapitán Ben Yedder dvakrát poslal míč do sítě a na neutrálním stadionu v Charkově to vypadalo, že francouzský tým postup nepustí.

„Už v prvním poločase jsme mohli definitivně rozhodnout. A že se to nestalo, za to si můžeme jen sami. Kevin Volland měl několik velkých šancí, ale brankář Pjatov byl fenomenální. Jen se podívejte na statistiky. Šachtar má jednu střelu na bránu a dva góly,“ prohlásil kouč Monaka. „Nemusí to být fér, ale život jde dál.“

Naději pro ukrajinský klub zažehl v 74. minutě Marlos, čímž poslal zápas do prodloužení. Krátce před koncem základní hrací doby trenér Roberto De Zerbi poslal do hry dvacetiletého Michajlo Mudryka, což se ukázalo jako prozíravý tah.

Mudryk je v Šachtaru jen pár měsíců, poprvé naskočil do utkání evropského poháru. Šest minut před koncem prodloužení na vlastní polovině obětavě vybojoval míč, sprintoval dopředu a z levé strany na hranici vápna chtěl přihrát spoluhráči.

„Viděl jsem Alana Patricka, chtěl jsem mu to dát, ale najednou vidím, že je míč v síti,“ líčil rychlonohý křídelník Mudryk. „Nejde popsat, jak se cítím. Obrovské emoce, jsem tak šťastný, že jsem svému týmu pomohl.“

Do přihrávky Mudryka totiž vběhl střídající obránce Ruben Aguilar, který dohrával s kapitánskou páskou. Nechtěně z velké dálky přeloboval špatně postaveného brankáře Nübela a pak dlouho skrýval obličej v dlaních.

Remíza 2:2 Šachtaru stačila. Ukrajinský klub je popáté za sebou a pojedenácté za posledních dvanáct ročníků v Lize mistrů.

„Když vezmeme všech 210 minut hry, které jsme se Šachtarem absolvovali, tak jsme 190 minut dominovali. Fotbal je někdy krutý,“ zdůraznil Kovač.

Monako od památné účasti ve finále 2004 hrálo Champions League už jen pětkrát, byť na jaře 2017 postoupilo až do semifinále.

Zbyla na něj jen Evropská liga, v níž se zase může potkat se Spartou.

Vzájemný souboj v předchozí fázi kvalifikace o Champions League francouzský tým vyhrál 2:0 a 3:1.