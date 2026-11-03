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Arteta gratuloval Trpišovskému, Slavii pak chválil i mistr světa: Máme k ní respekt!

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  21:43
Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání proti Fulhamu

Trenér Arsenalu Mikel Arteta během utkání proti Fulhamu | foto: Reuters

Trenér fotbalistů Arsenalu Mikel Arteta.
Trenér Mikel Arteta z Arsenalu v duelu Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid.
Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.
Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.
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Přímo od něj slovíčko Slavia nezaznělo ani jednou. Ale nemyslete si, že by snad Mikel Arteta, kouč fotbalového Arsenalu, nevěděl, jaká šichta na jeho tým ve středu večer v Lize mistrů čeká. „Zápas, který jsme tady hráli loni, jsem viděl dvakrát,“ zdůraznil. „Znovu budeme stát proti skvěle vedenému mužstvu.“

„Jako klub máme k soupeři velký respekt,“ doplnil vzápětí Artetu ještě druhý Mikel, záložník Merino. „Nezapomněl jsem, že se mi loňský zápas na tomhle stadionu vydařil. Dal jsem dva góly, takže bych moc rád navázal.“

Povede se?

Odpověď zjistíte zhruba hodinku před středeční půlnocí.

Arsenal na den přesně před rokem vyhrál na Slavii 3:0. Vedle Merina se mezi střelce zapsal ještě Saka, který tentokrát do Prahy kvůli zranění nepřiletěl.

Jakub Markovič jen o kousek nedosáhl na pokutový kop Arsenalu.

„Očekávám supertěžký večer,“ odhaduje španělský mistr světa, který si podzimní Prahu užije dosyta, protože se už příští týden vrátí do Česka také s reprezentací.

Ale teď je tady Slavia.

„Vybavuju si soupeře, který hodně běhá, má skvěle fyzicky vybavené hráče, vysoko napadá a s míčem hraje kolmo dopředu, což pro nás bude další složitá výzva. My jsme ovšem připravení.“

Bude to další zajímavý střet dvou fotbalových světů. Anglický šampion proti tomu českému. Ale také souboj dvou trenérů, kteří mají totálně pod palcem své kluby.

Arteta brzy v Arsenalu oslaví sedmé výročí, Trpišovský je ve Slavii ještě o dva roky déle.

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„V tomhle je přede mnou, což je super úspěch i důkaz, že svou práci dělá dobře,“ chválil Arteta o šest let staršího soupeře. „Nemluvím přitom jen o fotbalové stránce, ale o úplně obyčejných lidských věcech: jak se chováte k ostatním, jak komunikujete a tak podobně. Vydržet někde tak dlouho je skvělé, takže mu gratuluju a těším se na zápas,“ doplnil a konečně se aspoň na moment usmál.

Tiskovku v Praze, která kvůli opožděnému letu z Londýna začala takřka s hodinovou prodlevou, přitom on i Merino načali v ponuré náladě. Oba zasáhla děsivá smrt krajana Miguela, útočníka Tenerife, po drsném faulu brankáře soupeře.

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V Londýně za něj fotbalisté Arsenalu před vlastním tréninku vzpomínali během minutě ticha. V Praze pak jen Arteta smutně doplnil: „Byl to velmi těžký den pro nás všechny.“

Co dál?

Salva otázek na francouzského stopera Salibu, který je po zranění zad poprvé od letního mistrovství světa v nominaci k zápasu. Několikrát se britští novináři vyptávali i na šestnáctiletého mladíka Dowmana, jenž se právě v Edenu stal před rokem nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů.

Je tentokrát připravený nastoupit v základní sestavě?

Patnáctiletý Max Dowman nastoupil za Arsenal v Lize mistrů proti Slavii.

„Je o rok starší a určitě připravenější. Vždy, když nastoupil, ukázal, že má týmu co nabídnout,“ uznal Arteta. Ale taky nezapomněl zmínit jeho prudkou reakci z minulého týdne, kdy se na hřišti Fleetwoodu, soupeře ze čtvrté ligy, nechal v Ligovém poháru hloupě vyloučit.

V Anglii dostal trest na tři zápasy, který však v evropských soutěžích neplatí: „Je mezi hráči, které můžu do zápasu nasadit. Ale co se stalo minulý týden, pro něj musí být poučení.“

Vyloučení zázračného hocha budí otázky: Nechrání fotbal řezníky víc než oběti?

Totéž ostatně platí pro celý Arsenal, jenž na šokující vyřazení s trpaslíkem ze čtvrté nejvyšší soutěže o víkendu zareagoval v Liverpoolu, kde v lize slavně uspěl po dvanácti letech.

V Praze zdaleka tak dlouho nečeká: porazí Slavii opět po roce?

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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4. kolo

Fenerbahce Istanbul vs. Liverpool //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 5.56
  • 5.09
  • 1.49
AEK Atény vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
4.11. 18:45
  • 10.30
  • 7.04
  • 1.24
Viking FK Stavanger vs. Sabah Baku //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.42
  • 5.38
  • 6.44
PSV Eindhoven vs. Bruggy //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 2.09
  • 4.30
  • 3.00
Borussia Dortmund vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.76
  • 4.23
  • 4.21
Racing Lens vs. Como //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 3.12
  • 3.95
  • 2.12
SK Slavia Praha vs. Arsenal //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 10.90
  • 6.29
  • 1.25
RB Lipsko vs. Manchester City //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 5.27
  • 4.94
  • 1.53
FC Porto vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
4.11. 21:00
  • 1.95
  • 3.77
  • 3.76

5. kolo

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

3. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 3 3 0 0 14:5 9
2. Aston VillaAston Villa 3 3 0 0 12:3 9
3. LiverpoolLiverpool 3 3 0 0 12:7 9
4. Real MadridReal Madrid 3 3 0 0 10:5 9
5. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
6. Real BetisBetis 3 3 0 0 7:4 9
7. ArsenalArsenal 3 2 1 0 6:2 7
8. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
9. FC BarcelonaBarcelona 3 2 0 1 11:6 6
10. ComoComo 3 2 0 1 10:5 6
11. Manchester CityManchester City 3 2 0 1 9:5 6
12. BruggyBruggy 3 2 0 1 9:6 6
13. Borussia DortmundDortmund 3 2 0 1 5:4 6
14. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
15. Bayern MnichovBayern 3 1 2 0 10:5 5
16. AS ŘímAS Řím 3 1 1 1 8:5 4
17. Atlético MadridAtlético 3 1 1 1 4:3 4
18. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
19. PSV EindhovenEindhoven 3 1 1 1 2:2 4
20. VillarrealVillarreal 3 1 0 2 8:8 3
21. Inter MilánInter 3 1 0 2 5:6 3
22. Manchester UnitedManchester Utd. 3 1 0 2 5:6 3
23. NeapolNeapol 3 1 0 2 5:7 3
24. LASK LinzLinz 3 1 0 2 6:9 3
25. Sabah BakuSabah 3 1 0 2 3:6 3
26. Feyenoord RotterdamFeyenoord 3 1 0 2 4:8 3
27. Racing LensLens 3 1 0 2 3:7 3
28. Bodö/GlimtBodo/Glimt 3 1 0 2 4:9 3
29. AEK AtényAEK Atény 3 1 0 2 3:8 3
30. RB LipskoRB Lipsko 3 1 0 2 3:8 3
31. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 3 0 2 1 3:9 2
32. SK Slavia PrahaSlavia 3 0 1 2 4:7 1
33. Viking FK StavangerViking 3 0 1 2 5:9 1
34. FC PortoPorto 3 0 0 3 2:6 0
35. LilleLille 3 0 0 3 4:10 0
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 3 0 0 3 1:13 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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