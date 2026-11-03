Arteta gratuloval Trpišovskému, Slavii pak chválil i mistr světa: Máme k ní respekt!

„Jako klub máme k soupeři velký respekt,“ doplnil vzápětí Artetu ještě druhý Mikel, záložník Merino. „Nezapomněl jsem, že se mi loňský zápas na tomhle stadionu vydařil. Dal jsem dva góly, takže bych moc rád navázal.“
Povede se?
Odpověď zjistíte zhruba hodinku před středeční půlnocí.
Arsenal na den přesně před rokem vyhrál na Slavii 3:0. Vedle Merina se mezi střelce zapsal ještě Saka, který tentokrát do Prahy kvůli zranění nepřiletěl.
„Očekávám supertěžký večer,“ odhaduje španělský mistr světa, který si podzimní Prahu užije dosyta, protože se už příští týden vrátí do Česka také s reprezentací.
Ale teď je tady Slavia.
„Vybavuju si soupeře, který hodně běhá, má skvěle fyzicky vybavené hráče, vysoko napadá a s míčem hraje kolmo dopředu, což pro nás bude další složitá výzva. My jsme ovšem připravení.“
Bude to další zajímavý střet dvou fotbalových světů. Anglický šampion proti tomu českému. Ale také souboj dvou trenérů, kteří mají totálně pod palcem své kluby.
Arteta brzy v Arsenalu oslaví sedmé výročí, Trpišovský je ve Slavii ještě o dva roky déle.
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„V tomhle je přede mnou, což je super úspěch i důkaz, že svou práci dělá dobře,“ chválil Arteta o šest let staršího soupeře. „Nemluvím přitom jen o fotbalové stránce, ale o úplně obyčejných lidských věcech: jak se chováte k ostatním, jak komunikujete a tak podobně. Vydržet někde tak dlouho je skvělé, takže mu gratuluju a těším se na zápas,“ doplnil a konečně se aspoň na moment usmál.
Tiskovku v Praze, která kvůli opožděnému letu z Londýna začala takřka s hodinovou prodlevou, přitom on i Merino načali v ponuré náladě. Oba zasáhla děsivá smrt krajana Miguela, útočníka Tenerife, po drsném faulu brankáře soupeře.
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V Londýně za něj fotbalisté Arsenalu před vlastním tréninku vzpomínali během minutě ticha. V Praze pak jen Arteta smutně doplnil: „Byl to velmi těžký den pro nás všechny.“
Co dál?
Salva otázek na francouzského stopera Salibu, který je po zranění zad poprvé od letního mistrovství světa v nominaci k zápasu. Několikrát se britští novináři vyptávali i na šestnáctiletého mladíka Dowmana, jenž se právě v Edenu stal před rokem nejmladším hráčem v historii Ligy mistrů.
Je tentokrát připravený nastoupit v základní sestavě?
„Je o rok starší a určitě připravenější. Vždy, když nastoupil, ukázal, že má týmu co nabídnout,“ uznal Arteta. Ale taky nezapomněl zmínit jeho prudkou reakci z minulého týdne, kdy se na hřišti Fleetwoodu, soupeře ze čtvrté ligy, nechal v Ligovém poháru hloupě vyloučit.
V Anglii dostal trest na tři zápasy, který však v evropských soutěžích neplatí: „Je mezi hráči, které můžu do zápasu nasadit. Ale co se stalo minulý týden, pro něj musí být poučení.“
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Totéž ostatně platí pro celý Arsenal, jenž na šokující vyřazení s trpaslíkem ze čtvrté nejvyšší soutěže o víkendu zareagoval v Liverpoolu, kde v lize slavně uspěl po dvanácti letech.
V Praze zdaleka tak dlouho nečeká: porazí Slavii opět po roce?