Arsenal v Praze zblízka: Arteta se vztekal, Rice byl hořký. Slávista Sadílek vypráví

Slavia proti Arsenalu, anglickému šampionovi, nezvládla první poločas, ale v tom druhém zabrala a i hvězdám Premier League bylo najednou těsno.
„Cítil jsem z nich obavy i lehkou nervozitu. Vedli dva nula, nejsou zvyklí dostávat moc gólů, takže si asi mysleli, že už se jim nemůže nic stát,“ vykládal Sadílek.
Proč vlastně Slavia proti poslednímu finalistovi Ligy mistrů sehrála tak rozdílné poločasy? Po tom prvním i trenér Trpišovský vnímal: „Přišlo mi, že proti lepšímu soupeři jsme nikdy nestáli.“
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Rozhovory ze světa sportu. O aktuálních tématech, která rezonují. Hostem prvního dílu byl fotbalista Michal Sadílek z pražské Slavie po utkání Ligy mistrů s anglickým Arsenalem.
O čem mluvil?
- o tom, jak londýnský velkoklub Slavia málem obrala o body
„Vlastním výkonem jsme tomu moc nepřispěli,“ komentoval Sadílek. „Úplně nám chyběly věci, které jsme trénovali. Navíc Arsenal byl na nás nachystaný a i mě docela překvapil.“
Čím?
„Máme je zafixované jako mužstvo, které hraje pragmaticky a účelně, ale v prvním poločase byli velmi dobří i fotbalově. Vyrovnat se takovému soupeři je nesmírně těžké.“
Mluvil i soubojích se stejně maskovaným Španělem Zubimendim. Nebo o Riceovi, s kterým se uprostřed hřiště potkával asi nejčastěji.
„Neskutečný fotbalista, hrozně moc ho obdivuju za to, jak už v mladém věku byl tahounem West Hamu i reprezentace. Ale i na něm byla cítit lehká nervozita a hořkost. Bylo zkrátka cítit, že se děje něco, na co nejsou zvyklí.“