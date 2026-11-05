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Arsenal v Praze zblízka: Arteta se vztekal, Rice byl hořký. Slávista Sadílek vypráví

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Podcast   15:23
V tu chvíli zbystřil i on. Mikel Arteta, kouč Arsenalu, vztekle vyběhl daleko z vymezeného území a zkraje druhého poločasu na Slavii fénoval své hráče za mdlý přístup. „Stál jsem zrovna vedle Declana Rice a přes celé hřiště slyšel, jak trenér huláká jeho jméno,“ popisoval Michal Sadílek, který byl hostem nového sportovního podcastu na iDNES.cz. Jak vypadal statečný výkon slávistů očima neúnavného záložníka?

Slavia proti Arsenalu, anglickému šampionovi, nezvládla první poločas, ale v tom druhém zabrala a i hvězdám Premier League bylo najednou těsno.

„Cítil jsem z nich obavy i lehkou nervozitu. Vedli dva nula, nejsou zvyklí dostávat moc gólů, takže si asi mysleli, že už se jim nemůže nic stát,“ vykládal Sadílek.

Slávistický záložník Michal Sadílek (vlevo) ve studiu iDNES.cz.
Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.
Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.
Slávistický záložník Michal Sadílek v rozhovoru pro iDNES.cz po utkání s Arsenalem.
39 fotografií

Proč vlastně Slavia proti poslednímu finalistovi Ligy mistrů sehrála tak rozdílné poločasy? Po tom prvním i trenér Trpišovský vnímal: „Přišlo mi, že proti lepšímu soupeři jsme nikdy nestáli.“

Sportovní podcast iDNES.cz

Rozhovory ze světa sportu. O aktuálních tématech, která rezonují. Hostem prvního dílu byl fotbalista Michal Sadílek z pražské Slavie po utkání Ligy mistrů s anglickým Arsenalem.

O čem mluvil?

- o tom, jak londýnský velkoklub Slavia málem obrala o body
- o zlepšení ve druhém poločase a frustraci soupeře
- o ochranné masce, kterou má společnou s protivníkem Zubimendim
- o svém rituálu po večerním utkání
- o reprezentaci a vysokém zápasovém vytížení
- o rodině a dědečkovi

„Vlastním výkonem jsme tomu moc nepřispěli,“ komentoval Sadílek. „Úplně nám chyběly věci, které jsme trénovali. Navíc Arsenal byl na nás nachystaný a i mě docela překvapil.“

Čím?

„Máme je zafixované jako mužstvo, které hraje pragmaticky a účelně, ale v prvním poločase byli velmi dobří i fotbalově. Vyrovnat se takovému soupeři je nesmírně těžké.“

Mluvil i soubojích se stejně maskovaným Španělem Zubimendim. Nebo o Riceovi, s kterým se uprostřed hřiště potkával asi nejčastěji.

„Neskutečný fotbalista, hrozně moc ho obdivuju za to, jak už v mladém věku byl tahounem West Hamu i reprezentace. Ale i na něm byla cítit lehká nervozita a hořkost. Bylo zkrátka cítit, že se děje něco, na co nejsou zvyklí.“

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5. kolo

Galatasaray Istanbul vs. Aston Villa //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 2.71
  • 3.95
  • 2.27
Bodö/Glimt vs. LASK Linz //www.idnes.cz/sport
24.11. 18:45
  • 1.54
  • 4.77
  • 4.89
Feyenoord Rotterdam vs. FC Porto //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 2.78
  • 3.78
  • 2.27
Manchester City vs. Neapol //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.23
  • 6.64
  • 10.00
Arsenal vs. Borussia Dortmund //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.39
  • 4.83
  • 7.35
Slovan Bratislava vs. Real Betis //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 7.67
  • 5.51
  • 1.33
Real Madrid vs. PSV Eindhoven //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.20
  • 7.60
  • 9.90
Como vs. AEK Atény //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.34
  • 5.54
  • 7.29
RB Lipsko vs. Racing Lens //www.idnes.cz/sport
24.11. 21:00
  • 1.44
  • 5.23
  • 5.59
SK Slavia Praha vs. Villarreal //www.idnes.cz/sport
25.11. 18:45
  • 2.80
  • 3.83
  • 2.25
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

4. kolo

Kompletní los
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. Paris Saint-GermainPSG 4 4 0 0 20:5 12
2. Real MadridReal Madrid 4 4 0 0 13:7 12
3. ArsenalArsenal 4 3 1 0 8:3 10
4. ComoComo 4 3 0 1 19:6 9
5. FC BarcelonaBarcelona 4 3 0 1 14:6 9
6. Aston VillaAston Villa 4 3 0 1 12:6 9
7. Manchester CityManchester City 4 3 0 1 12:7 9
8. LiverpoolLiverpool 4 3 0 1 14:10 9
9. BruggyBruggy 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 4 3 0 1 8:4 9
11. Real BetisBetis 4 3 0 1 8:6 9
12. Borussia DortmundDortmund 4 3 0 1 7:5 9
13. Bayern MnichovBayern 4 2 2 0 12:5 8
14. StuttgartStuttgart 4 2 1 1 7:4 7
15. Inter MilánInter 4 2 0 2 8:6 6
16. LASK LinzLinz 4 2 0 2 10:9 6
17. Manchester UnitedManchester Utd. 4 2 0 2 8:8 6
18. Galatasaray IstanbulGalatasaray 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce IstanbulFenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. AS ŘímAS Řím 4 1 1 2 10:8 4
21. Šachtar DoněckŠachtar 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking FK StavangerViking 4 1 1 2 9:10 4
23. Atlético MadridAtlético 4 1 1 2 4:5 4
24. PSV EindhovenEindhoven 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodö/GlimtBodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. FC PortoPorto 4 1 0 3 6:7 3
27. NeapolNeapol 4 1 0 3 6:11 3
28. VillarrealVillarreal 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK AtényAEK Atény 4 1 0 3 5:11 3
30. RB LipskoRB Lipsko 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah BakuSabah 4 1 0 3 4:10 3
32. Feyenoord RotterdamFeyenoord 4 1 0 3 4:11 3
33. Racing LensLens 4 1 0 3 4:16 3
34. SK Slavia PrahaSlavia 4 0 1 3 5:9 1
35. LilleLille 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan BratislavaSlovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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