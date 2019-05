Jak z anglických finále profitují Češi. Slavia s Plzní hrají o 205 milionů

Když v týdnu po dechberoucích zápasech do finále Ligy mistrů postoupily Liverpool s Tottenhamem, radost zavládla také v Rakousku.

Tamní šampion, což s největší pravděpodobností zase bude Salcburk, půjde v příštím ročníku přímo do základní skupiny Champions League a vyhne se zrádné kvalifikaci, přes níž se Salcburk ještě nikdy nedostal.

Evropská fotbalová unie (UEFA) pro skupinovou fázi drží místo pro obhájce. A když si ten zajistí účast ze své soutěže, připadne jeho pozice zemi z jedenácté příčky národních koeficientů. Loni na tom vydělal český šampion, kterým byla Plzeň.

Liverpool skončí na prvním či druhém místě v Premier League. Tottenham sice teoreticky může klesnout mimo čtyřku, pokud v nedělním posledním kole prohraje s Evertonem a Arsenal výhrou v Burnley smaže osmigólové manko ve skóre. Pak by se nasazení do pohárů ještě zamotalo a muselo by se čekat na závěr května, kdo vyhraje Ligu mistrů a Evropskou ligu (Chelsea - Arsenal).

Pokud se Tottenham na čtvrtém místě udrží, vydělá na tom také český mistr (Slavia, nebo Plzeň). Ten se z 3. předkola posune do 4. předkola mistrovské části kvalifikace.

Jako účastník tzv. play off má v případě vyřazení jistý příjem 5 milionů eur (v přepočtu 130 milionů korun) a základní skupinu Evropské ligy. Za účast v ní UEFA vyplácí 2,92 milionů eur.

Případný postup do skupiny Ligy mistrů přes závěrečné předkolo by znamenal 15,25 milionu eur (392,3 milionu korun).

Druhý tým z české ligy se kvalifikuje do nemistrovské části a začne už ve 2. předkole. Pokud postoupí do 3. předkola a v něm vypadne, „spadne“ do základní skupiny Evropské ligy.

Ve finále Evropské ligy fandí Baník či sparťané Arsenalu

I fakt, kdo se stane vítězem Evropské ligy, výrazně promluví do nasazení českých klubů.

Pokud to bude Arsenal a v neděli obsadí konečnou pátou příčku v Premier League, tak vítěz českého poháru (platí to v případě Ostravy) půjde přímo do základní skupiny Evropské ligy.

Když finále 22. května v Olomouci vyhraje Slavia, připadne pozice vítěze Mol Cupu třetímu tým ligy (nejspíš Spartě).

Pokud by Arsenal jako vítěz Evropské ligy, který má zajištěnou přímou účast v Champions League, skončil v domácí soutěži až šestý, český klub by musel doufat v triumf Manchesteru City ve finále Anglického poháru proti Watfordu.

Když ve finále Evropské ligy 29. května v Baku získá triumf Chelsea, která už má jistotu účasti v příštím ročníku Ligy mistrů, přepustí svou pozici vítěze soutěže pro třetí tým francouzské ligy.

Chelsea a Arsenal se v evropském poháru střetnou po 15 letech

Chelsea a Arsenal se v evropských pohárech střetnou po patnácti letech, ve čtvrtfinále Ligy mistrů na jaře 2004 Chelsea celkovým skóre vyhrála 3:2.

V letošním ročníku Premier League oba týmy vyhrály doma, Arsenal 2:0 a Chelsea 3:2. Ve finále Anglického poháru 2017 vyhrál Arsenal 2:1.

Poprvé v historii ovládnou obě pohárové soutěže v jednom roce kluby z Anglie.

Finálové obsazení jen anglickými kluby už tu bylo, na jaře 1972 v Poháru UEFA Tottenham porazil Wolverhampton celkově 3:2 (2:1 a 1:1, finále Poháru UEFA se hrávalo na dvě utkání).

V květnu 2008 ve finále Ligy mistrů v Moskvě triumfoval Manchester United nad Chelsea v penaltovém rozstřelu.

„Úroveň anglický klubů je velmi vysoká, Premier League je nejlepší soutěž,“ řekl Maurizio Sarri, italský trenér Chelsea krátce před čtvrteční půlnocí, když jeho tým vyřadil Frankfurt.