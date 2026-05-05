Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

ONLINE: Arsenal - Atlético, semifinálová odveta Ligy mistrů, dál půjde vítěz

Autor: ,
Sledujeme online   20:53
Fotbalová Liga mistrů pozná prvního finalistu. Arsenal, nebo Atlético Madrid? Semifinálovou odvetu můžete od 21.00 sledovat v online reportáži. První zápas před týdnem v Madridu skončil remízou 1:1, do finále tak postoupí vítěz odvety.

Viktor Gyökeres z Arsenalu padá ve vápně po souboji s Dávidem Hanckem z Atlétika Madrid. | foto: AP

V prvním vzájemném utkání padly oba góly z penalt.

Hosty poslal do vedení Viktor Gyökeres, za domácí vyrovnal Julian Álvarez.

O druhém finalistovi se rozhodne ve středu v Mnichově, kde obhájce trofeje Paris St. Germain bude proti Bayernu hájit výsledek 5:4.

Finále Ligy mistrů bude 30. května hostit Budapešť.

Liga mistrů
5. 5. 2026 21:00
zápas probíhá
Arsenal Arsenal : Atlético Madrid Atlético Madrid 0:0 (-:-)
Sestavy:
Raya – White, Saliba, Magalhães, Calafiori – Rice, Lewis-Skelly – Saka, Eze, Trossard – Gyökeres.
Sestavy:
Oblak – Pubill, Le Normand, Hancko, Ruggeri – Simeone, Llorente, Koke (C), Lookman – Griezmann, Álvarez.
Náhradníci:
Arrizabalaga, T. Setford – Dowman, G. Jesus, Havertz, Hincapié, Madueke, Martinelli, Mosquera, Nørgaard, Zubimendi, Ødegaard.
Náhradníci:
Musso – Almada, Baena, Boñar, Cardoso, J. Díaz, Giménez, Lenglet, Mendoza, Molina, Sørloth, Vargas.

Rozhodčí: D. Siebert (Německo)

Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse (9 příspěvků)

Předkolo playoff

Osmifinále

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Vítěz

AS Monaco
2:3
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
2:2
AS Monaco
Galatasaray Istanbul
5:2
Juventus FC
Juventus FC
3:2P
Galatasaray Istanbul
Benfica Lisabon
0:1
Real Madrid
Real Madrid
2:1
Benfica Lisabon
Borussia Dortmund
2:0
Atalanta Bergamo
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
FK Karabach
1:6
Newcastle United
Newcastle United
3:2
FK Karabach
Bruggy
3:3
Atlético Madrid
Atlético Madrid
4:1
Bruggy
Bodo/Glimt
3:1
Inter Milán
Inter Milán
1:2
Bodo/Glimt
Olympiakos Pireus
0:2
Leverkusen
Leverkusen
0:0
Olympiakos Pireus
Paris Saint-Germain
5:2
Chelsea
Chelsea
0:3
Paris Saint-Germain
Galatasaray Istanbul
1:0
Liverpool
Liverpool
4:0
Galatasaray Istanbul
Real Madrid
3:0
Manchester City
Manchester City
1:2
Real Madrid
Atalanta Bergamo
1:6
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:1
Atalanta Bergamo
Newcastle United
1:1
FC Barcelona
FC Barcelona
7:2
Newcastle United
Atlético Madrid
5:2
Tottenham
Tottenham
3:2
Atlético Madrid
Bodo/Glimt
3:0
Sporting CP Lisabon
Sporting CP Lisabon
5:0P
Bodo/Glimt
Leverkusen
1:1
Arsenal
Arsenal
2:0
Leverkusen
Paris Saint-Germain
2:0
Liverpool
Liverpool
0:2
Paris Saint-Germain
Real Madrid
1:2
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
4:3
Real Madrid
FC Barcelona
0:2
Atlético Madrid
Atlético Madrid
1:2
FC Barcelona
Sporting CP Lisabon
0:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Sporting CP Lisabon
Paris Saint-Germain
5:4
Bayern Mnichov
Bayern Mnichov
6. 5. 21:00
Paris Saint-Germain
Atlético Madrid
1:1
Arsenal
Arsenal
0:0
Atlético Madrid

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte fotbalové trenéry podle fotky? Otestujte své znalosti

Kouč českých fotbalistů Miroslav Koubek v akci při utkání s Dánskem.

Mají trochu nevděčnou roli. Úspěch mužstva stojí do velké míry právě na nich, navíc jsou často těmi prvními, kteří odskáčou neúspěšné výsledky. Řeč je o trenérech, v tomto případě o těch fotbalových....

Spláceli dluh prostitucí? Mafii nevyšla sázka, Černaj měl ztrátu jedenáct milionů

Korupce ve fotbale - ilustrační foto

Na veřejnost se dostávají další detaily z fotbalové sázkařské kauzy. V policejních spisech se rozebírá i utkání zimní Tipsport ligy mezi Opavou a rezervou Sigmy Olomouc (0:2), kde měla sázkařská...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, skupiny, s kým hrají Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

V létě 2026 čeká sportovní fanoušky historická událost. Mistrovství světa ve fotbale se vůbec poprvé odehraje za účasti 48 týmů a hostit jej budou tři země – USA, Mexiko a Kanada. A v akci budou i...

PSG - Bayern 5:4, epická podívaná na úvod semifinále LM. Lepší pozici získal obhájce

Chviča Kvaracchelija a Nuno Mendes slaví gól v semifinále Ligy mistrů s...

Obhájce trofeje Paris St. Germain v úvodním semifinále fotbalové Ligy mistrů přestřílel doma Bayern Mnichov 5:4. Bitva dvou gigantů nabídla zápas s nejvíce góly v této fázi soutěže. Za vítězný tým,...

Liberec - Slavia 1:2, emoce v závěru. Hostům stačí k titulu porazit Spartu

Liberecký záložník Diakite tvrdě dopadá po souboji se slávistou Mosesem.

Slávističtí fotbalisté dál kráčí vstříc obhajobě ligového titulu. Co zbývá? Bez ohledu na ostatní výsledky stačí, když za týden v derby porazí Spartu. Ta před nedělním duelem ztrácí jedenáct bodů. V...

ONLINE: Arsenal - Atlético, semifinálová odveta Ligy mistrů, dál půjde vítěz

Sledujeme online
Viktor Gyökeres z Arsenalu padá ve vápně po souboji s Dávidem Hanckem z...

Fotbalová Liga mistrů pozná prvního finalistu. Arsenal, nebo Atlético Madrid? Semifinálovou odvetu můžete od 21.00 sledovat v online reportáži. První zápas před týdnem v Madridu skončil remízou 1:1,...

5. května 2026  20:53

Jsem jako trenér sedmnáctého týmu ligy, říká nový šéf českých rozhodčích

Carlos Clos Gómez na tiskové konferenci ve strahovském sídle fotbalové asociace...

Když dostal slovo, o rozhodčích a jejich problematice mluvil dlouho a zaníceně. „Aspoň vidíte, proč jsme se zdrželi,“ prohodil s úsměvem předseda fotbalové asociace David Trunda k projevu Carlose...

5. května 2026  18:44

Fotbalovým sudím v Česku bude šéfovat cizinec. Kovaříka nahradí španělský expert

Carlos Clos Gómez, někdejší španělský sudí byl jmenován novým předsedou komise...

Fotbalovým sudím v Česku bude zase šéfovat cizinec. Carlos Clos Gómez, bývalý španělský arbitr a ještě loni člen tamní komise rozhodčích se zaměřením na VAR, od příští sezony nahradí Libora Kovaříka....

5. května 2026  16:12

Napojení na Černaje, nabádání k nekalým praktikám. Olomoucký Elbel nesmí hrát

Olomoucký obránce Elbel se snaží zablokovat střelu teplického Nyarka.

Ve víkendovém utkání fotbalové ligy na Bohemians odehrál přibližně čtvrthodiny. Další minuty však olomoucký obránce Jakub Elbel minimálně do konce sezony už nepřidá. Etická komise mu s okamžitou...

5. května 2026  12:12,  aktualizováno  14:49

Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal ke korupci, usiluje o dohodu o vině a trestu

Hlavní rozhodčí Jan Petřík uděluje pokutový kop pro Slavii v utkání proti...

Fotbalový rozhodčí Jan Petřík, který figuruje v sázkařské kauze, se podle serveru odkryto.cz přiznal ke korupci. Třiatřicetiletý sudí podle webu usiluje o dohodu o vině a trestu. Petřík měl za úplatu...

5. května 2026  14:12

Trest na 15 let mu zmírnili, teď Hladíka fotbal prošetřuje za manipulace znovu

Fotbal, hřiště, míč.

Před dvěma lety si vyslechl verdikt, který mu změnil život. A o kterém se stále soudí. Patnáctiletý zákaz působení ve fotbale pro Michala Hladíka, tehdejšího hráče třetiligového Frýdlantu nad...

5. května 2026  14:08

Titul už nemáme ve vlastních rukách. City možná o trofej připraví i nevídaná chyba

Kouč Manchesteru City Pep Guardiola během utkání na Evertonu.

Jeho nepovedená zpětná přihrávka nastartovala obrat Evertonu. Stoper Marc Guéhi si ji pravděpodobně bude dlouho vyčítat, zvlášť pokud remíza 3:3 v konečném součtu připraví fotbalisty Manchesteru City...

5. května 2026  11:45

Udělám všechno, aby si ti dva pitomci už u nás nezapískali. Kania se obul do sudích

Co to bylo? Šéf fotbalového Liberce Ondřej Kania prožil těžkou sobotu. Jeho...

Nejdřív si ulevil na sítích, pak Ondřej Kania, majitel fotbalového Liberce, zkritizoval sobotní prohru 1:2 se Slavií ještě v pondělí před kamerami. „Udělám všechno pro to, aby ti dva pitomci u videa,...

5. května 2026  9:25

Carrick nastartoval United. Zůstane však? Šéf klubu preferuje megalomanská řešení

Michael Carrick, dočasný kouč Manchesteru United, hecuje fanoušky po výhře nad...

Vypadá to, že Manchester United opět našel správný směr. Po dvou letech si s předstihem zajistil účast v elitní společnosti. V tabulce je bezpečně třetí a od lednového příchodu kouče Michaela...

5. května 2026  8:30

Manchester City proti Evertonu zachránil remízu, Chelsea prohrála pošesté v řadě

Momentka ze zápasu mezi Manchesterem City a Evertonem.

Vyrovnávacím gólem až v posledních vteřinách zápasu udrželi fotbalisté Manchesteru City reálnou šanci na zisk titulu v Premier League, i když se jim vidina triumfu vzdálila. V rámci 35. kola...

4. května 2026  15:50,  aktualizováno  23:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Indie a Čína bez MS? FIFA nejlidnatějším zemím stále neprodala vysílací práva

72. kongres Mezinárodní fotbalové federace (FIFA) v Dauhá předchází losu MS...

Fotbalovým fanouškům ve dvou nejlidnatějších zemích světa hrozí, že nebudou moci sledovat přenosy z letního mistrovství světa. V Indii nabídli zájemci za vysílací práva 20 milionů dolarů (417 milionů...

4. května 2026  18:40

Uplatní disciplinárka na Mosese výjimku? Hrozí mu tvrdý trest, i když vyloučení unikl

Slávista Moses se diví výroku rozhodčího.

Při zápase nebyl vyloučen, jeho zákrok rozhodčí na hřišti neposoudil ani jako faul. Přesto slávistovi Davidu Mosesovi za úder loktem do obličeje libereckého Petra Hodouše hrozí tvrdý trest....

4. května 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.