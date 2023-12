Nepřeberně možností, jak může Sparta dopadnout. Mistr vyrazil do boje na Kypr

Sparta je v situaci, kterou před závěrečnými zápasy neznal žádný z ostatních pětadevadesáti účastníků základní fáze některé ze tří evropských soutěží.

Z jejího souboje v Limassolu proti tamnímu Arisu může vzejít přímý postup mezi nejlepších šestnáct týmů Evropské ligy.

Aris – Sparta ve čtvrtek od 21 hodin ONLINE

Nebo účast v prvním kole vyřazovací fáze.

Nebo aspoň přesun do jarního play off Konferenční ligy, která je méně atraktivní i hůř finančně ohodnocená.

Ale také může dojít k mrzutému konci v pohárech.

Aby poslední scénář nenastal, nesmí sparťané ve čtvrtek večer na útulném stadionu v Kolisi na severozápadním předměstí Limassolu prohrát o dvě a víc branek.

Porážka o gól či remíza stačí na třetí příčku ve skupině a přesun do jarní fáze Konferenční ligy.

Vítězství zajistí účast jarní části Evropské ligy. Jestli v úvodním kole play off, nebo rovnou v osmifinále, to už záleží na výši výhry a zároveň výsledku druhého utkání skupiny C.

Série Sparty v pohárech bez výhry venku Lille 1:2 (2020)

Rapid Vídeň 1:2 (2021)

Monako 1:3 (2021)

Bröndby 0:0 (2021)

Lyon 0:3 (2021)

Rangers FC 0:2 (2021)

Partizan 1:2 (2022)

Stavanger 1:2 (2022)

Kodaň 0:0 (2023)

Dinamo Záhřeb 1:3 (2023)

Betis Sevilla 1:2 (2023)

Rangers FC 1:2 (2023)

Na první příčku sparťany dostane výhra o tři a více branek a zároveň remíza Betisu Sevilla s Rangers FC.

„Minule jsme museli porazit Betis, abychom měli šanci. To se povedlo, pak jsme měli štěstí, že druhý zápas skončil remízou a my jsme pořád ve hře o Evropskou ligu,“ řekl před odletem na středomořský ostrov Panák.

Mimochodem, Sparta v pohárech už dvanáct zápasů za sebou venku nevyhrála. Naposled se jí to povedlo 5. listopadu 2020 na Celtiku Glasgow (4:1).

„Vidíte, to jsem ani nevěděl. Ale neděsí mě to. Víme, co umíme. Doma si samozřejmě věříme víc, máme za sebou fanoušky. Ale co jsem slyšel, tak i na Kypru jich za námi hodně vyrazí,“ poznamenal Panák.

Aris hraje už jen o třetí příčku a přesun do Konferenční ligy. Doma porazil Rangers, prohrál na Spartě (2:3) i oba duely s Betisem. Naposled remizoval ve Skotsku s Rangers (1:1).

Sparťany udržela ve hře poslední výhra nad španělským celkem, předtím s Rangers ve dvou zápasech získali jen bod. I proto je skupina C tak vyrovnaná, že v posledním kole ještě tři týmy hrají o prvenství a ten poslední aspoň o třetí příčku, která není k zahození.

Plzeň s jistotou, Slavia také může vyhrát skupinu Po pěti vítězstvích mají plzeňští fotbalisté jistotu postupu do osmifinále Konferenční ligy, které zaručuje první místo ve skupině. To může získat také Slavia, jíž stačí doma neprohrát v Evropské lize se Servette Ženeva a udržet lepší skóre než AS Řím.

„Limassol je těžký soupeř, má velkou kvalitu,“ upozornil Panák.

Sparťané mají za sebou vydařené období. Od listopadu vyhráli sedm z osmi zápasů, podlehli jen na Rangers a ve Fortuna lize jsou první s pětibodovým náskokem.

Když se s Arisem utkali v září doma, poznali, že kyperský šampion je náročným protivníkem. Dal první gól, o obrat se postarali ze standardních situací kapitán Krejčí dvěma góly a Vitík. V závěru snížil na 2:3 Shavy Babicka. Jedna z hvězd týmu však nejspíš nenastoupí, léčí svalové zranění.

Sparťané odletěli kompletní, tedy i se stoperem Sörensenem, který byl zraněný, a útočníkem Olatunjim. Ten měl na tréninku konflikt s jiným útočníkem Sejkem a odpykal si klubový trest. Teď už je zpátky v týmu.

Na Kypru se sparťané ohřejí, v Limassolu je kolem dvaceti stupňů a jasno. „Bylo by to pěkný, kdybychom se nemuseli hned vracet,“ usmál se Panák. V neděli sparťané zakončí podzim domácím ligovým duelem s Teplicemi.