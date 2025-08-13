Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Autor: ,
  15:00
Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete utkání sledovat živě i další informace najdete v přehledném textu.
Veljko Brirmančevič před brankářem Brunem Pintou.

Veljko Brirmančevič před brankářem Brunem Pintou. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Trenér Sparty Brian Priske během utkání s Araratem.
Trenér Sparty Brian Priske povzbuzuje střídajícího Lukáše Haraslína.
Veljko Birmančevič a Joao Querios bojují o míč.
Veljko Birmančevič bojuje o míč s Joaem Queriosem.
24 fotografií

Kde sledovat zápas Sparta – Ararat živě?

Odvetné utkání 3. předkola Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve čtvrtek 14.8. v 18:00.

Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:

  • Telly
  • Magenta TV
  • Vodafone TV
  • Oneplay
  • Skylink

Zápas Ararat – Sparta můžete sledovat i v online přenosu na iDNES.cz.

Bez Birmančeviče, Zeleného i Kairinena. Sparťané vyrazili k odvetě do Arménie

První zápas? Pomalý start, pak dominance

Sparta v domácím utkání sice zaspala začátek a od sedmé minuty prohrávala, pak ale ukázala, že sympaticky hrající soupeř přeci jen není v její kategorii a srazila ho čtyřmi góly. Diváky potěšila i stylem. V její hře byla spousta centrů, křídelní hry, narážeček a pohybu. Málo už nudného obehrávaní.

Sparťané slaví trefu Patrika Vydry (čelem).

„Sparta je na jiné úrovni než my, má lepší hráče. Ta intenzita hry, tam prostě nejsme. My musíme jít postupně, krok za krokem a zlepšovat se, abychom se tam taky dostali. Sparta má tým na Ligu mistrů, takže na předkolo Konferenční ligy je to velmi silný soupeř,“ vysekl kompliment hostující trenér Tulipa, jenž během hráčské kariéry reprezentoval Portugalsko.

Spartu čeká tým z Lotyšska, či Izraele. Baník narazí na Lugano, nebo Celje

Jak si vedly oba týmy v posledním utkání

  • Sparta ve čtvrtém kole domácí ligy zdolala Olomouc 1:0. Vyhrála už 5 soutěžních utkání po sobě a nastřílela v nich 15 branek
  • Ararat o víkendu ligu nehrál, ligové utkání si nechal odložit. Poslední soutěžní zápas tak odehrál právě se Spartou na Letné.

Ararat – Sparta:

Výkop: čtvrtek 14. srpna, 18:00 (SELČ).
První zápas: 1:4.
Rozhodčí: Kačevski - Putilin, Icev (všichni Sev. Mak.) - Markovič (video, Srb.).

Předpokládané sestavy:
Ararat-Armenia: Pinto - Hovhanisjan, Queirós, Julio, Grigorjan - Muradjan, Balanta, Welton - Gbomadu, Lima, Šagojan.
Sparta: Vindahl - Uchenna, Ševínský, Sörensen - Kadeřábek, Vydra, Kofod, Ryneš - Rrahmani, Haraslín - Kuchta.
Absence: nikdo - Birmančevič, Cobbaut, Kairinen, Panák, Zelený (všichni zranění).

Vizitka soupeře:

🟦 FC Ararat-Armenia

Celý název: Football Club Ararat-Armenia
Založen: 2017 (původně jako FC Avan Academy, přejmenován 2018)
Země: Arménie
Město: Jerevan
Stadion: FFA Academy Stadium, kapacita cca 1 500 diváků
Barvy klubu: Bílá a tmavě modrá
Majitel: Samvel Karapetyan (arménsko-ruský podnikatel)
Trenér: Tulipa
Soutěž: Arménská Premier League (nejvyšší soutěž v Arménii)

🏆 Úspěchy

  • Mistr Arménie: 2× (2018/19, 2019/20)
  • Arménský Superpohár: 1× vítěz (2019)
  • Největší úspěch: účast v play-off Evropské ligy (2019).

V týmu působí hráči z různých zemí, včetně Portugalska, Brazílie, či Kolumbie. Kouč Tulipa je Portugalec.

Zajímavosti před zápasem Sparta – Ararat:

  • Týmy se poprvé utkaly minulý týden, kdy Sparta zvítězila doma 4:1
  • České celky prohrály v pohárech 2 z 8 zápasů s arménskými soupeři
  • Sparta vyhrála v pohárech 2x po sobě a dala při tom po 4 gólech (oba zápasy v Konferenční lize)
  • Sparta venku v pohárech 5x v řadě nevyhrála (z toho 4 prohry)
  • Sparta pod trenérem Priskem vyhrála venku v pohárech jediné z 9 utkání (z toho 7 proher)
  • Sparta zvítězila venku v jediném z dosavadních 3 soutěžních duelů v sezoně
  • Ararat-Armenia ještě nikdy nepostoupil do hlavní fáze některé z pohárových soutěží, jeho maximem jsou 2 účasti v závěrečném předkole Evropské ligy
  • Ararat-Armenia zvítězil v jediném z posledních 5 pohárových duelů
  • Ararat-Armenia doma v pohárech vyhrál jediný z minulých 7 zápasů
  • Zápas se nakonec uskuteční na stadionu Araratu-Armenia pro bezmála 1500 diváků, přestože nesplňuje požadavky UEFA pro 3. předkolo

Spartu čeká odveta s Araratem na menším stadionu. Kvůli koncertu Jennifer Lopez

Jak to vidí bookmakeři?

Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta favoritem i v utkání na hřišti soupeře a to i přes absenci některých opor. Postup pražského klubu už je podle bookmakerů čirou formalitou.

Ararat Armenia – Sparta, 2. zápasVýhra domácíchRemízaVýhra hostů
Kurzy4,944,291,64
Kdo postoupí?Postup SpartyPostup Araratu
Kurzynevypsáno27,2
Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu

3. předkolo

Basaksehir vs. Viking FK Stavanger //www.idnes.cz/sport
13.8. 18:00
  • 2.06
  • 4.04
  • 3.22
FC Astana vs. FC Lausanne-Sport //www.idnes.cz/sport
14.8. 16:00
  • 2.13
  • 3.73
  • 2.88
Sabah Baku vs. Levski Sofia //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:00
  • 2.61
  • 3.04
  • 2.69
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:00
  • 4.71
  • 4.35
  • 1.67
FC Levadia Tallinn vs. FC Differdange 03 //www.idnes.cz/sport
14.8. 18:30
  • 1.78
  • 3.57
  • 4.10
Hammarby IF vs. Rosenborg Trondheim //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.92
  • 3.28
  • 3.87
Paksi FC vs. FK Polissja Žytomyr //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 2.09
  • 3.30
  • 3.28
ETO FC Győr vs. AIK Stockholm //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 2.40
  • 2.99
  • 2.99
Omonia Nikósie vs. Araz Nachičevan //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 1.34
  • 4.65
  • 8.15
Šeriff Tiraspol vs. Anderlecht Brusel //www.idnes.cz/sport
14.8. 19:00
  • 3.87
  • 3.58
  • 1.83
Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladším 18 let.

3. předkolo

Kompletní los

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...

13. srpna 2025

Jindřišek ve třetí lize: Na tréninky jezdí na skútru, chystá se na práci instalatéra

Když po konci minulé sezony definitivně završil úctyhodnou prvoligovou kariéru, okamžitě dostal nabídky z několika klubů z nižších soutěží. I když některé byly lukrativnější, uznávaný fotbalový...

13. srpna 2025

Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

Plzeň, Pardubice, Bohemians, Olomouc a naposledy Baník. Kluby, které v úvodních čtyřech ligových kolech podaly oficiální protest proti výkonům rozhodčích. „Věřím, že je to jen náhoda,“ tvrdí šéf...

13. srpna 2025  14:51

Změní fotbalová Plzeň majitele? O koupi údajně jedná nejbohatší Čech

Fotbalová Viktoria Plzeň možná změní majitele. O koupi západočeského celku má prý zájem třiatřicetiletý Michal Strnad, nejbohatší Čech a majitel zbrojařského holdingu CSG. „Probíhá nějaký proces,...

13. srpna 2025  13:19

Pánové, respekt, jsem tady nový! Zelené pásky pro začínající sudí se objeví i v lize

Nedivte se, až při zápasech první a druhé ligy během nejbližšího víkendu uvidíte rozhodčí se zelenou páskou na ruce. Není to žádný rozmar ani módní doplněk, ale součást kampaně, která má do fotbalu...

13. srpna 2025  13:15

Svezu tě a pak pozvu na šašlik. Fotbalista Štepanovský o angažmá i životě v Arménii

Premium

Po pěti sezonách ve slovenské nejvyšší soutěži si fotbalista Peter Štepanovský přál angažmá v zahraničí. „Bananc? Jerevan? Arménie? Nejdřív jsem ani nevěděl, kde to je,“ vzpomíná po letech současný...

13. srpna 2025

Jaký otec, takový syn. Weiss mladší po vyřazení nakopl soupeře a seřval sudího

Jeho otec nemohl být na lavičce, protože v prvním utkání (0:1) po pozdní inkasované brance seřval rozhodčí. A když fotbalový Slovan Bratislava v domácí odvetě nezvládl penaltový rozstřel a ve 3....

13. srpna 2025  11:02

A zase Lyon! Na těžkou výzvu si věří i bohém Karabec. Ale proč přišla až teď?

Bylo zřejmé, že by ve Spartě zůstal nerad. Zaprvé nepatřil mezi vyvolené. Zadruhé si vyzkoušel, jak chutná fotbal venku, což bývá dost návykové. Jenže Hamburk, kterému jako host pomohl zpátky do...

13. srpna 2025  10:29

Čau, dobrý! Omotoye shání učitele češtiny. Jihlavu vidí jako ideální místo na restart

Pět druholigových startů, 306 odehraných minut, žádná vstřelená branka. Pokud se na fotbalistu FC Vysočina Tyreseho Omotoyeho podíváte pouze optikou statistik, zřejmě vás ničím zásadním neupoutá....

13. srpna 2025  10:10

A teď Šulcíka, přeje si Vydra. Po Rangers mrzutý nebyl: Obrat? Asi nadlidský úkol

Když měl plzeňský kapitán Matěj Vydra po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů odpovědět, kterého soupeře by si vybral v Evropské lize, kterou má Viktoria jistou, nejdřív chvíli tápal, než mu došlo:...

13. srpna 2025  9:30

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Program a výsledky Plzně v evropských pohárech 2025/26

Cesta fotbalistů Viktorie Plzeň v Lize mistrů 2025/26 skončila. Po úspěšném obratu se Servette Ženeva nestačili ve třetím předkole na skotské Rangers. V prvním utkání dostali svěřenci Miroslava...

13. srpna 2025

To mohlo klapnout. I když Plzeň v Lize mistrů nebude, zjistila: jde to i bez Šulce

Taky jste najednou měli dojem, že to přece jen může klapnout? Pouze za poločas dvanáct střel. Z toho jedna gólová. Čtyři rohy. Minimálně tři velké šance. Taky osmnáct doteků v soupeřově vápně je...

13. srpna 2025  7:29

    Nepřehlédněte

    Mohlo by Vás zajímat

    Další weby

    Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.