Kde sledovat zápas Sparta – Ararat živě?
Odvetné utkání 3. předkola Konferenční ligy vysílá televizní stanice Nova Sport 5. Duel začíná ve čtvrtek 14.8. v 18:00.
Stanici naladíte u těchto poskytovatelů:
- Telly
- Magenta TV
- Vodafone TV
- Oneplay
- Skylink
Zápas Ararat – Sparta můžete sledovat i v online přenosu na iDNES.cz.
|
Bez Birmančeviče, Zeleného i Kairinena. Sparťané vyrazili k odvetě do Arménie
První zápas? Pomalý start, pak dominance
Sparta v domácím utkání sice zaspala začátek a od sedmé minuty prohrávala, pak ale ukázala, že sympaticky hrající soupeř přeci jen není v její kategorii a srazila ho čtyřmi góly. Diváky potěšila i stylem. V její hře byla spousta centrů, křídelní hry, narážeček a pohybu. Málo už nudného obehrávaní.
„Sparta je na jiné úrovni než my, má lepší hráče. Ta intenzita hry, tam prostě nejsme. My musíme jít postupně, krok za krokem a zlepšovat se, abychom se tam taky dostali. Sparta má tým na Ligu mistrů, takže na předkolo Konferenční ligy je to velmi silný soupeř,“ vysekl kompliment hostující trenér Tulipa, jenž během hráčské kariéry reprezentoval Portugalsko.
|
Spartu čeká tým z Lotyšska, či Izraele. Baník narazí na Lugano, nebo Celje
Jak si vedly oba týmy v posledním utkání
- Sparta ve čtvrtém kole domácí ligy zdolala Olomouc 1:0. Vyhrála už 5 soutěžních utkání po sobě a nastřílela v nich 15 branek
- Ararat o víkendu ligu nehrál, ligové utkání si nechal odložit. Poslední soutěžní zápas tak odehrál právě se Spartou na Letné.
Ararat – Sparta:
Výkop: čtvrtek 14. srpna, 18:00 (SELČ).
Předpokládané sestavy:
Vizitka soupeře:
🟦 FC Ararat-Armenia
Celý název: Football Club Ararat-Armenia
🏆 Úspěchy
V týmu působí hráči z různých zemí, včetně Portugalska, Brazílie, či Kolumbie. Kouč Tulipa je Portugalec.
Zajímavosti před zápasem Sparta – Ararat:
- Týmy se poprvé utkaly minulý týden, kdy Sparta zvítězila doma 4:1
- České celky prohrály v pohárech 2 z 8 zápasů s arménskými soupeři
- Sparta vyhrála v pohárech 2x po sobě a dala při tom po 4 gólech (oba zápasy v Konferenční lize)
- Sparta venku v pohárech 5x v řadě nevyhrála (z toho 4 prohry)
- Sparta pod trenérem Priskem vyhrála venku v pohárech jediné z 9 utkání (z toho 7 proher)
- Sparta zvítězila venku v jediném z dosavadních 3 soutěžních duelů v sezoně
- Ararat-Armenia ještě nikdy nepostoupil do hlavní fáze některé z pohárových soutěží, jeho maximem jsou 2 účasti v závěrečném předkole Evropské ligy
- Ararat-Armenia zvítězil v jediném z posledních 5 pohárových duelů
- Ararat-Armenia doma v pohárech vyhrál jediný z minulých 7 zápasů
- Zápas se nakonec uskuteční na stadionu Araratu-Armenia pro bezmála 1500 diváků, přestože nesplňuje požadavky UEFA pro 3. předkolo
|
Spartu čeká odveta s Araratem na menším stadionu. Kvůli koncertu Jennifer Lopez
Jak to vidí bookmakeři?
Pro sázkovou kancelář Tipsport je Sparta favoritem i v utkání na hřišti soupeře a to i přes absenci některých opor. Postup pražského klubu už je podle bookmakerů čirou formalitou.
|Ararat Armenia – Sparta, 2. zápas
|Výhra domácích
|Remíza
|Výhra hostů
|Kurzy
|4,94
|4,29
|1,64
|Kdo postoupí?
|Postup Sparty
|Postup Araratu
|Kurzy
|nevypsáno
|27,2