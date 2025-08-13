Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Zbývala hodina do začátku oficiálního tréninku Sparty před čtvrteční odvetou 3. předkola Konferenční ligy, která se odehraje v AFF Technical Center Academy. Na stadionu, kde soupeř Sparty nastupuje k domácím zápasům v arménské lize.
Původně uvažovaná aréna Vathena Sargsjana má po nedávném koncertě Jennifer Lopez nezpůsobilý trávník. Aby se mohlo hrát v tréninkovém centru, musela UEFA udělit klubu výjimku.
„Víme, co nás čeká. Přes třicet stupňů, malý stadion, travnaté hřiště, dvě brány... Nic, co by nás překvapilo,“ prohodil Priske.
A také nezvyklá nadmořská výška, komplex leží 1250 metrů nad mořem. Jako by se hrálo na některých hřebenech Krkonoš...
Stadion má jednu tribunu, jejíž betonové zdi končí v úrovni obou pokutových území. Kolem hřiště jsou plechové reklamní panely. Za nimi další a další hřiště.
Na jednom jezdí oranžový traktor, který za sebou táhne rozmetadlo hnojiv. Jinde ze země vyjely zavlažovací trysky a na vysušený trávník stříkají vodu. Na dalším trenéři z akademie připravují kužely pro trénink místních mládežníků.
Až ve čtvrtek ve dvacet hodin místního času zápas začne, ostré slunce nebude hráče na hřišti spalovat. Bude už tma a osvěží je vítr, který fouká z nedalekých hor, jejichž vrcholy šplhají do výšky třech a půl kilometru.
„Než jsme sem přiletěli, viděl jsem pár fotek. Stadion nevypadá vůbec špatně, jen se s tím musíme srovnat v hlavě. Jestli mi to připomíná náš Strahov? To ne, spíš Viktorku Žižkov. Sám jsem zvědavý, v jaké to bude atmosféře, jestli to bude připomínat naše zápasy za béčko ve druhé lize,“ přemítal mladý stoper Adam Ševínský.
Tribuna má čtrnáct řad, celkem se na ni vejde lehce přes tisíc diváků. Pár skyboxů za kouřovými skly, pár polstrovaných sedaček pro VIP a dřevěný dlouhý stolek pro počítače novinářů. Z osmé řady je krásný výhled.
Za brankami nejsou sítě, takže po jakékoli nepřesné ráně poletí míč daleko na vedlejší hřiště. Z druhé strany přistane ve vyvýšené aleji stromů, která odděluje hlavní stadion od dalšího tréninkového hřiště. Čirá nádhera. „Mně se to tady líbí,“ řekl Priske a rozhlédl se po areálu.
Snad se mu bude líbit i čtvrteční utkání, Sparta do něj jde s náskokem 4:1 z úvodního duelu. Když slibně rozehraný souboj úspěšně dotáhne do konce, postoupí do závěrečného předkola soutěže.