Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Miloslav Novák
  15:33
Od našeho zpravodaje v Arménii - Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory odpolednímu horku. V dolíku pod nimi se po trávníku hlavního stadionu prochází Brian Priske, trenér sparťanských fotbalistů. Když při odchodu do zázemí tribuny mezi lavičkami narazí na portugalského protějška Tulipu z Araratu-Arménie, srdečně se pozdraví a dlouho diskutují.
Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.

Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu. | foto: Miloslav Novák, MAFRA

Sparťanský trenér Brian Priske klábosí v tréninkovém centru v Jervanu se svým...
Pohled z hlavní a jediné tribuny stadionu AFF Technical Center Academy v...
Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.
Stadion Araratu-Arménie v Jerevanu.


Zbývala hodina do začátku oficiálního tréninku Sparty před čtvrteční odvetou 3. předkola Konferenční ligy, která se odehraje v AFF Technical Center Academy. Na stadionu, kde soupeř Sparty nastupuje k domácím zápasům v arménské lize.

Původně uvažovaná aréna Vathena Sargsjana má po nedávném koncertě Jennifer Lopez nezpůsobilý trávník. Aby se mohlo hrát v tréninkovém centru, musela UEFA udělit klubu výjimku.

„Víme, co nás čeká. Přes třicet stupňů, malý stadion, travnaté hřiště, dvě brány... Nic, co by nás překvapilo,“ prohodil Priske.

A také nezvyklá nadmořská výška, komplex leží 1250 metrů nad mořem. Jako by se hrálo na některých hřebenech Krkonoš...

Sparťanský trenér Brian Priske klábosí v tréninkovém centru v Jervanu se svým portugalským kolegou Tulipou z Ararat-Arménie (v kšiltovce).

Stadion má jednu tribunu, jejíž betonové zdi končí v úrovni obou pokutových území. Kolem hřiště jsou plechové reklamní panely. Za nimi další a další hřiště.

Na jednom jezdí oranžový traktor, který za sebou táhne rozmetadlo hnojiv. Jinde ze země vyjely zavlažovací trysky a na vysušený trávník stříkají vodu. Na dalším trenéři z akademie připravují kužely pro trénink místních mládežníků.

Až ve čtvrtek ve dvacet hodin místního času zápas začne, ostré slunce nebude hráče na hřišti spalovat. Bude už tma a osvěží je vítr, který fouká z nedalekých hor, jejichž vrcholy šplhají do výšky třech a půl kilometru.

Svezu tě a pak pozvu na šašlik. Fotbalista Štepanovský o angažmá i životě v Arménii

„Než jsme sem přiletěli, viděl jsem pár fotek. Stadion nevypadá vůbec špatně, jen se s tím musíme srovnat v hlavě. Jestli mi to připomíná náš Strahov? To ne, spíš Viktorku Žižkov. Sám jsem zvědavý, v jaké to bude atmosféře, jestli to bude připomínat naše zápasy za béčko ve druhé lize,“ přemítal mladý stoper Adam Ševínský.

Tribuna má čtrnáct řad, celkem se na ni vejde lehce přes tisíc diváků. Pár skyboxů za kouřovými skly, pár polstrovaných sedaček pro VIP a dřevěný dlouhý stolek pro počítače novinářů. Z osmé řady je krásný výhled.

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Za brankami nejsou sítě, takže po jakékoli nepřesné ráně poletí míč daleko na vedlejší hřiště. Z druhé strany přistane ve vyvýšené aleji stromů, která odděluje hlavní stadion od dalšího tréninkového hřiště. Čirá nádhera. „Mně se to tady líbí,“ řekl Priske a rozhlédl se po areálu.

Snad se mu bude líbit i čtvrteční utkání, Sparta do něj jde s náskokem 4:1 z úvodního duelu. Když slibně rozehraný souboj úspěšně dotáhne do konce, postoupí do závěrečného předkola soutěže.

Výsledky

Nejčtenější

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Baník - Austria 4:3, domácí v bláznivém zápase přišli o náskok, spasil je Prekop

Pořádně divoký zápas viděli fanoušci v Ostravě. Fotbalisté Baníku na úvod 3. předkola Konferenční ligy porazili Austrii Vídeň 4:3. Už po čtyřech minutách prohrávali, pak výsledek otočili na 3:1, ale...

Plzeň - Rangers 2:1, spousta šancí, chvílemi drama. Postup v Lize mistrů byl ale daleko

Plzeňští fotbalisté odvetu 3. předkola Ligy mistrů proti skotským Rangers nevzdali a zdánlivě ztracený dvojzápas výrazně zdramatizovali. Domácí vítězství 2:1 jim však v součtu s úvodní porážkou 0:3...

Sparta - Olomouc 1:0, málo zábavy i gólů, rozhodl Rrahmani, hosté dohrávali v devíti

Sparťanští fotbalisté vyhráli, ale fanouškům moc zábavy nenabídli. Proti Olomouci se v utkání 4. kola Chance Ligy prosadil jen Rrahmani a zajistil vítězství 1:0. Hosté, kteří po vyloučení gólmana...

Jediná tribuna, za bránou stromová alej. Spartu čeká v Jerevanu netradiční souboj

Od našeho zpravodaje v Arménii Na kopcích, které ze všech stran obklopují obrovský tréninkový komplex s deseti fotbalovými hřišti, se práší za náklaďáky s betonem. Výstavba moderního sídliště na okraji Jerevanu pokračuje navzdory...

13. srpna 2025  15:33

Ararat - Sparta v TV: kde sledovat Konferenční ligu živě?

Sparťanští fotbalisté vstoupili do 3. předkola Konferenční ligy domácí výhrou 4:1 nad arménským Araratem-Armenia. Bude odveta na hřišti soupeře formalitou, nebo se favorit ještě zapotí? Kde můžete...

13. srpna 2025

Jindřišek ve třetí lize: Na tréninky jezdí na skútru, chystá se na práci instalatéra

Když po konci minulé sezony definitivně završil úctyhodnou prvoligovou kariéru, okamžitě dostal nabídky z několika klubů z nižších soutěží. I když některé byly lukrativnější, uznávaný fotbalový...

13. srpna 2025

Šéf rozhodčích: Věřím, že protesty klubů jsou jen náhoda. Některé z nich nechápu

Plzeň, Pardubice, Bohemians, Olomouc a naposledy Baník. Kluby, které v úvodních čtyřech ligových kolech podaly oficiální protest proti výkonům rozhodčích. „Věřím, že je to jen náhoda,“ tvrdí šéf...

13. srpna 2025  14:51

Změní fotbalová Plzeň majitele? O koupi údajně jedná nejbohatší Čech

Fotbalová Viktoria Plzeň možná změní majitele. O koupi západočeského celku má prý zájem třiatřicetiletý Michal Strnad, nejbohatší Čech a majitel zbrojařského holdingu CSG. „Probíhá nějaký proces,...

13. srpna 2025  13:19

Pánové, respekt, jsem tady nový! Zelené pásky pro začínající sudí se objeví i v lize

Nedivte se, až při zápasech první a druhé ligy během nejbližšího víkendu uvidíte rozhodčí se zelenou páskou na ruce. Není to žádný rozmar ani módní doplněk, ale součást kampaně, která má do fotbalu...

13. srpna 2025  13:15

Svezu tě a pak pozvu na šašlik. Fotbalista Štepanovský o angažmá i životě v Arménii

Premium

Po pěti sezonách ve slovenské nejvyšší soutěži si fotbalista Peter Štepanovský přál angažmá v zahraničí. „Bananc? Jerevan? Arménie? Nejdřív jsem ani nevěděl, kde to je,“ vzpomíná po letech současný...

13. srpna 2025

Jaký otec, takový syn. Weiss mladší po vyřazení nakopl soupeře a seřval sudího

Jeho otec nemohl být na lavičce, protože v prvním utkání (0:1) po pozdní inkasované brance seřval rozhodčí. A když fotbalový Slovan Bratislava v domácí odvetě nezvládl penaltový rozstřel a ve 3....

13. srpna 2025  11:02

A zase Lyon! Na těžkou výzvu si věří i bohém Karabec. Ale proč přišla až teď?

Bylo zřejmé, že by ve Spartě zůstal nerad. Zaprvé nepatřil mezi vyvolené. Zadruhé si vyzkoušel, jak chutná fotbal venku, což bývá dost návykové. Jenže Hamburk, kterému jako host pomohl zpátky do...

13. srpna 2025  10:29

Čau, dobrý! Omotoye shání učitele češtiny. Jihlavu vidí jako ideální místo na restart

Pět druholigových startů, 306 odehraných minut, žádná vstřelená branka. Pokud se na fotbalistu FC Vysočina Tyreseho Omotoyeho podíváte pouze optikou statistik, zřejmě vás ničím zásadním neupoutá....

13. srpna 2025  10:10

A teď Šulcíka, přeje si Vydra. Po Rangers mrzutý nebyl: Obrat? Asi nadlidský úkol

Když měl plzeňský kapitán Matěj Vydra po vyřazení z kvalifikace Ligy mistrů odpovědět, kterého soupeře by si vybral v Evropské lize, kterou má Viktoria jistou, nejdřív chvíli tápal, než mu došlo:...

13. srpna 2025  9:30

Program a výsledky Plzně v evropských pohárech 2025/26

Cesta fotbalistů Viktorie Plzeň v Lize mistrů 2025/26 skončila. Po úspěšném obratu se Servette Ženeva nestačili ve třetím předkole na skotské Rangers. V prvním utkání dostali svěřenci Miroslava...

13. srpna 2025

