„I oni mají několik nových hráčů, trenér zůstal, na něj se těším,“ říkal Brian Priske před odletem.
Ararat se od loňského střetu posunul. Tenkrát v třetím předkole Konferenční ligy podlehl v Praze 1:4. V odvetě ve svém tréninkovém centru na kopci na severním okraji Jerevanu už měl složitou pozici a po vyrovnaném průběhu podlehl gólem Krasniqiho ze samého závěru.
Kosovský útočník je jedním z těch, kteří v pondělí večer do Jerevanu se Spartou nepřicestovali. Po hostování v Legii zamířil v létě do tureckého Amedsporu.
Ararat-Armenia – Sparta
výkop středa 18.45 (SEČ), v Arménii je o dvě hodiny víc.
1. kolo základní fáze Evropské ligy
Sparta do Jerevanu cestovala už v pondělí po poledni, let trval tři hodiny a deset minut.
V Jerevanu je horké počasí, přes den je víc než třicet stupňů, v době utkání bude lehce pod.
S týmem nejsou dlouhodobí marodi Kofod Andersen, Mannsverk, Uchenna, Martinec. Kvůli zranění chybí čerstvá posila Hoever a Ševínský má trest po vyloučení v kvalifikaci o Ligu mistrů v Lyonu.
Jeho krajan Albion Rrahmani, tehdy střelec první branky, je v Benátkách, kapitán Lukáš Haraslín působí od srpna v Saúdské Arábii, brankář Peter Vindahl chytá v Sampdorii Janov, Lukáš Sadílek hraje v Górniku Zabrze a Prince Milla je v Jablonci.
Tenkrát střídající Asger Sörensen před pár týdny zamířil do Kodaně a Ángelo Preciado je od zimy v Brazílii. Další aktéři tehdejšího utkání Emanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen jsou dlouhodobě zranění a Adam Ševínský má trest za červenou kartu v předchozím pohárovém utkání Sparty v Lyonu.
Zopakovat si zápas proti Jerevanu tak mohou jen Patrik Vydra, Pavel Kadeřábek, Matěj Ryneš, Santiago Eneme a Martin Suchomel.
Pokud se na hřiště dostanou, narazí na silnějšího, vyspělejšího, sebevědomějšího soupeře. Ararat od vyřazení v předkole Konferenční ligy vyhrál potřetí v historii zdejší ligovou soutěž.
V letní kvalifikaci o postup do Champions League si poradil s FC Riga, loňským sparťanským protivníkem v závěrečném předkole Konferenční ligy. Pak zdolal Shamrock Rovers a v třetím předkole těsně podlehl Celje v součtu 2:3, když dvě branky dostal v posledních sedmi minutách odvety.
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Po přesunu do kvalifikace Evropské ligy byla jeho soupeřem Craiova, kterou vyřadil po výsledcích 1:1 a 1:0. S ní i Shamrockem se sparťané utkali loni na podzim v Konferenční lize a obě utkání vyhráli.
Náročné boje v předkolech se u Araratu-Armenia projevily na startu nového ročníku arménské ligy, v sedmi duelech tým ztratil body za jednu remízu a za jednu prohru a je třetí za Noahem a Pjunikem.
Hrát se bude na Stadionu republiky Vathena Sargsjana pro 14 tisíc diváků, kde před rokem po koncertu Jennifer Lopez zůstal poničený trávník. Proto se souboj se Spartou přesunul do tréninkového centra a kulisy připomínaly spíš letní přípravu než pohárovou kvalifikaci.
Ararat-Armenia je jiný klub než známý Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista Poháru mistrů. Je to jiná značka. Bez tradice a slavné historie, s pozoruhodnou současností. Vznikl v roce 2017 jako základna pro talenty.
Když ho o rok později získal Samvel Karapetjan, klub vytáhl mezi elitu.
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Miliardář s ruským pasem, jeden z nejbohatší Arménů vlastní desítky firem včetně hlavního distributora elektřiny v zemi nebo sítě supermarketů, podniká ve stavebnictví, energetice, investuje do zdravotnictví a školství, velkoryse podporuje Arménskou apoštolskou církev.
Kvůli otevřenému střetu s vládou premiéra Nikola Pašinjana seděl dva měsíce ve vazbě, byl obviněn z veřejné výzvy k převzetí moci. Od ledna ho drželi v domácím vězení. V červnových volbách jeho strana Silná Arménie skončila druhá, volilo ji přes třiadvacet procent lidí.
Karapetjan volby označil za zmanipulované a před pár dny podal na premiéra Pašinjana žalobu za pomluvu a urážky během předvolební kampaně.