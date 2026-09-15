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Rok poté. Sparta v Jerevanu proti stejnému soupeři, bez 11 hráčů a na jiném stadionu

Miloslav Novák
  14:03
Stadion republiky Vathena Sargsjana v Jerevanu, kde Sparta nastoupí k úvodnímu...

Stadion republiky Vathena Sargsjana v Jerevanu, kde Sparta nastoupí k úvodnímu duelu 1. kola Evropské ligy proti místnímiu Araratu-Armenia. | foto: Miloslav Novák, MAFRA

Fotbalisté Sparty děkují fanouškům na malinkém stadionu v Jerevanu, kde...
Pavel Kadeřábek ze Sparty po útočné akci, kterou zakončil střelou do brankáře...
V akci Lukáš Sadílek ze Sparty.
Albion Rrahmani oslavuje gól na hřišti Araratu Armenia.
11 fotografií
Od našeho zpravodaje v Arménii - Třináct měsíců a dva dny dělí dva pohárové zápasy sparťanských fotbalistů v Jerevanu proti Araratu-Armenia. Postaví se proti sobě opět trenéři Manuel Jorge da Silva Cruz, známý jako Tulipa, a Brian Priske. Ale jiný bude stadion a především zásadně se bude lišit sestava pražského celku – ten nemůže použít jedenáct hráčů, kteří byli u tehdejšího vítězství 2:1.

„I oni mají několik nových hráčů, trenér zůstal, na něj se těším,“ říkal Brian Priske před odletem.

Ararat se od loňského střetu posunul. Tenkrát v třetím předkole Konferenční ligy podlehl v Praze 1:4. V odvetě ve svém tréninkovém centru na kopci na severním okraji Jerevanu už měl složitou pozici a po vyrovnaném průběhu podlehl gólem Krasniqiho ze samého závěru.

Ermal Krasniqi obešel brankáře a rozhodl o výhře Sparty.

Kosovský útočník je jedním z těch, kteří v pondělí večer do Jerevanu se Spartou nepřicestovali. Po hostování v Legii zamířil v létě do tureckého Amedsporu.

Ararat-Armenia – Sparta

výkop středa 18.45 (SEČ), v Arménii je o dvě hodiny víc.

1. kolo základní fáze Evropské ligy

Sparta do Jerevanu cestovala už v pondělí po poledni, let trval tři hodiny a deset minut.

V Jerevanu je horké počasí, přes den je víc než třicet stupňů, v době utkání bude lehce pod.

S týmem nejsou dlouhodobí marodi Kofod Andersen, Mannsverk, Uchenna, Martinec. Kvůli zranění chybí čerstvá posila Hoever a Ševínský má trest po vyloučení v kvalifikaci o Ligu mistrů v Lyonu.

Jeho krajan Albion Rrahmani, tehdy střelec první branky, je v Benátkách, kapitán Lukáš Haraslín působí od srpna v Saúdské Arábii, brankář Peter Vindahl chytá v Sampdorii Janov, Lukáš Sadílek hraje v Górniku Zabrze a Prince Milla je v Jablonci.

Tenkrát střídající Asger Sörensen před pár týdny zamířil do Kodaně a Ángelo Preciado je od zimy v Brazílii. Další aktéři tehdejšího utkání Emanuel Uchenna a Magnus Kofod Andersen jsou dlouhodobě zranění a Adam Ševínský má trest za červenou kartu v předchozím pohárovém utkání Sparty v Lyonu.

Zopakovat si zápas proti Jerevanu tak mohou jen Patrik Vydra, Pavel Kadeřábek, Matěj Ryneš, Santiago Eneme a Martin Suchomel.

Pokud se na hřiště dostanou, narazí na silnějšího, vyspělejšího, sebevědomějšího soupeře. Ararat od vyřazení v předkole Konferenční ligy vyhrál potřetí v historii zdejší ligovou soutěž.

V letní kvalifikaci o postup do Champions League si poradil s FC Riga, loňským sparťanským protivníkem v závěrečném předkole Konferenční ligy. Pak zdolal Shamrock Rovers a v třetím předkole těsně podlehl Celje v součtu 2:3, když dvě branky dostal v posledních sedmi minutách odvety.

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Po přesunu do kvalifikace Evropské ligy byla jeho soupeřem Craiova, kterou vyřadil po výsledcích 1:1 a 1:0. S ní i Shamrockem se sparťané utkali loni na podzim v Konferenční lize a obě utkání vyhráli.

Náročné boje v předkolech se u Araratu-Armenia projevily na startu nového ročníku arménské ligy, v sedmi duelech tým ztratil body za jednu remízu a za jednu prohru a je třetí za Noahem a Pjunikem.

Hrát se bude na Stadionu republiky Vathena Sargsjana pro 14 tisíc diváků, kde před rokem po koncertu Jennifer Lopez zůstal poničený trávník. Proto se souboj se Spartou přesunul do tréninkového centra a kulisy připomínaly spíš letní přípravu než pohárovou kvalifikaci.

Fotbalisté Sparty děkují fanouškům na malinkém stadionu v Jerevanu, kde...

Ararat-Armenia je jiný klub než známý Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista Poháru mistrů. Je to jiná značka. Bez tradice a slavné historie, s pozoruhodnou současností. Vznikl v roce 2017 jako základna pro talenty.

Když ho o rok později získal Samvel Karapetjan, klub vytáhl mezi elitu.

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Miliardář s ruským pasem, jeden z nejbohatší Arménů vlastní desítky firem včetně hlavního distributora elektřiny v zemi nebo sítě supermarketů, podniká ve stavebnictví, energetice, investuje do zdravotnictví a školství, velkoryse podporuje Arménskou apoštolskou církev.

Kvůli otevřenému střetu s vládou premiéra Nikola Pašinjana seděl dva měsíce ve vazbě, byl obviněn z veřejné výzvy k převzetí moci. Od ledna ho drželi v domácím vězení. V červnových volbách jeho strana Silná Arménie skončila druhá, volilo ji přes třiadvacet procent lidí.

Karapetjan volby označil za zmanipulované a před pár dny podal na premiéra Pašinjana žalobu za pomluvu a urážky během předvolební kampaně.

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1. kolo

Omonia Nikósie vs. Celta Vigo //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 4.01
  • 3.41
  • 2.00
Ararat-Armenia Jerevan vs. AC Sparta Praha //www.idnes.cz/sport
16.9. 18:45
  • 5.09
  • 4.24
  • 1.63
Sunderland AFC vs. AZ Alkmaar //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.63
  • 4.10
  • 4.85
Sturm Graz vs. Stade Rennes //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.56
  • 3.88
  • 1.91
Olympiakos Pireus vs. Jagiellonia Bělostok //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.36
  • 5.01
  • 7.79
Leverkusen vs. NK Celje //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 1.14
  • 8.76
  • 13.90
Hapoel Be'er Sheva FC vs. Dinamo Záhřeb //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.54
  • 3.84
  • 1.92
Anderlecht Brusel vs. Olympique Lyon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 3.25
  • 3.77
  • 2.03
AC Milán vs. Benfica Lisabon //www.idnes.cz/sport
16.9. 21:00
  • 2.07
  • 3.64
  • 3.26
OFI Kréta FC vs. Hoffenheim //www.idnes.cz/sport
17.9. 18:45
  • 6.73
  • 4.98
  • 1.40
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Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. AC MilánAC Milán 0 0 0 0 0:0 0
2. AZ AlkmaarAlkmaar 0 0 0 0 0:0 0
3. Anderlecht BruselAnderlecht 0 0 0 0 0:0 0
4. Ararat-Armenia JerevanArarat-Armenia 0 0 0 0 0:0 0
5. Hapoel Be'er Sheva FCBeer Ševa 0 0 0 0 0:0 0
6. Benfica LisabonBenfica 0 0 0 0 0:0 0
7. Besiktas IstanbulBesiktas 0 0 0 0 0:0 0
8. BournemouthBournemouth 0 0 0 0 0:0 0
9. NK CeljeCelje 0 0 0 0 0:0 0
10. Celta VigoCelta Vigo 0 0 0 0 0:0 0
11. Celtic GlasgowCeltic 0 0 0 0 0:0 0
12. Crystal PalaceCrystal Palace 0 0 0 0 0:0 0
13. Dinamo ZáhřebDinamo Záhřeb 0 0 0 0 0:0 0
14. FerencvárosFerencváros 0 0 0 0 0:0 0
15. HoffenheimHoffenheim 0 0 0 0 0:0 0
16. Jagiellonia BělostokBělostok 0 0 0 0 0:0 0
17. Juventus FCJuventus 0 0 0 0 0:0 0
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22. Olympique LyonLyon 0 0 0 0 0:0 0
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28. FC Viktoria PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0:0 0
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32. Red Bull SalcburkRB Salcburk 0 0 0 0 0:0 0
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34. Sturm GrazSturm Graz 0 0 0 0 0:0 0
35. Sunderland AFCSunderland 0 0 0 0 0:0 0
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1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

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Od našeho zpravodaje v Arménii Třináct měsíců a dva dny dělí dva pohárové zápasy sparťanských fotbalistů v Jerevanu proti Araratu-Armenia. Postaví se proti sobě opět trenéři Manuel Jorge da Silva Cruz, známý jako Tulipa, a Brian...

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