Záhadný soupeř fotbalové Sparty. Bohatý šéf Araratu-Armenie sedí ve vězení

David Čermák
  9:17
Možná taky lehce tápete. S kým že to ta Sparta vlastně večer hraje? Tým z Arménie, Ararat v názvu, sídlí v Jerevanu. Tak tedy Ararat Jerevan, v sedmdesátých letech mimo jiné čtvrtfinalista fotbalového Poháru mistrů? Kdepak, nenechte se zmást. Ararat-Armenia, to je jiná značka. Bez tradice a slavné historie, s pozoruhodnou současností a nejistou budoucností.

Demonstrace na podporu zatčeného arménského boháče Samvela Karapetjana v ulicích Jerevanu | foto: Stringer / Sputnik Profimedia.cz

Pokud je trmácení po předkolech Konferenční ligy sparťanům k něčemu dobré, pak snad k tomu, že si rozšíří fotbalové obzory. Už mají představu, jakou úroveň má liga v Kazachstánu, ve čtvrtek poznají sílu soupeře z Arménie.

Nezvyk.

Ale realita.

Propad v porovnání s loňskou sezonou pořád bije do očí. Místo Manchesteru se letí do Aktobe. Místo Atlétika Madrid dorazí na Letnou Ararat-Armenia a složitě zjišťujete, na co se vlastně připravit.

Soupeř z Arménie? Velká neznámá, ale zvládnout bychom to měli, říká Zelený

„Ararat má nového trenéra a přivedl pár hráčů z portugalské ligy. Sledovali jsme jejich předešlé tři zápasy i konkrétní hráče v jejich dřívějších angažmá,“ vysvětloval ve středu kouč Brian Priske. „Informací tak sice máme o něco méně, ale mělo by nám to stačit.“

Mělo. Doma Sparta potřebuje zabrat, aby si vytvořila pohodový náskok před odvetou v nepříjemném prostředí, kde jako zásadní faktor vstoupí do hry ubíjející vedro: teploty v Jerevanu v létě často sahají ke čtyřicítce.

Lavička Sparty slaví po čtvrtém gólu vítězství nad Aktobe.

Horko je ovšem i v klimatizovaných klubových kancelářích, protože tým je dočasně bez prezidenta. Řekne vám něco jméno Samvel Karapetjan? Multimiliardář s ruským pasem vychází z žebříčků jako nejbohatší Armén, vlastní desítky firem včetně hlavního distributora elektřiny v zemi nebo sítě supermarketů, podniká ve stavebnictví, energetice, investuje do zdravotnictví a školství, velkoryse podporuje Arménskou apoštolskou církev.

Právě proto naráží na přístup vlády, která se snaží vliv církve omezit. A když se Karapetjan v červnu ozval, že do proticírkevní kampaně „zasáhne po svém“, vysloužil si obvinění z veřejné výzvy k převzetí moci, což znamenalo dvouměsíční vazbu – prozatím.

Kdo ví, co teď bude s klubem, který si zámožný byznysmen drží od roku 2018. Ararat-Armenia je na fotbalové mapě jen o rok déle, původně vznikl jako základna pro talenty z jerevanských akademií a jmenoval se Avan Academy. Pak s ním ovšem Karapetjan začal zvláštně šíbovat. Co by v západním světě znělo nemyslitelně, to prováděl bez mrknutí oka.

Sparta odvalila balvan a splnila povinnost. Ale šichta nekončí. Příští zastávka: Ararat

Tým nejprve přejmenoval na Ararat Moskva, načež ho bleskově přestěhoval do Ruska a registroval jako účastníka třetí ligy. Na štědré výplaty nalákal i nedávné ruské reprezentanty Pavljučenka a Izmailova, nováček okamžitě vystřelil do druhé nejvyšší soutěže, načež přišel o licenci a šlus.

Řešení? Zpátky do Arménie! Tentokrát pod názvem Ararat-Armenia a s rozpočtem, který zaručoval, že po postupu z druhé ligy nenastanou problémy. Právě naopak. V první sezoně titul, pak hned další.

Dvakrát byla blízko i hlavní fáze Evropské ligy, ale pokaždé Ararat těsně nepřelezl play off. Nejdřív nestačil na lucemburské Dudelange, pak na Crvenou zvezdu Bělehrad.

Nespokojený Jan Kuchta při zápase s Aktobe.

Teď stojí v cestě Sparta, která může jen ztratit. Postup je povinnost, vypadnutí by znamenalo obří průšvih.

„V minulém předkole jsme povědomí měli, tohle je fakt velká neznámá,“ upozornil obránce Jaroslav Zelený. „I tak bychom to při vší úctě k soupeři měli zvládnout.“

Jiná možnost pro Spartu nesmí existovat.

