Rasismus, stěžuje si Rüdiger z Realu. Řekl jsem mu, že je zbabělec, hájí se protivník

Real Madrid hrál od sedmé minuty v deseti, přesto před sedmdesáti tisíci fanoušky v Charlotte zvítězil 3:1.

Nejvíc se však mluví o události, která se odehrála v páté minutě nastavení, přenesla se do dění po závěrečném hvizdu i do tunelu ke kabinám.

„Říkal mi, uvidíme se venku a ukazoval mi, že mi dá pěstí,“ líčil novinářům Cabral, když stadion opouštěl.

Co tomu předcházelo?

Náhradník Rüdiger šel na hřiště v 78. minutě za Trenta Alexandera-Arnolda za stavu 3:0 a zaujal jeho pozici pravého obránce. Krátce poté soupeř snížil a snažil se dál duel zdramatizovat.

Když se blížil závěr pětiminutového nastavení, vydal se Rüdiger do pokutového území soupeře, kde se střetl s Cabralem. Ten se ohnal a prsty zasáhl protivníka do tváře, který se chytil za obličej a svalil se na zem.

Po chvíli sudí hru přerušil a vrátil se s úsměvem k Rüdigerovi, kterého protivníci vyzývali, ať nesimuluje a nezdržuje. Když obrovitý německý zadák vstal, došlo ke strkanicím a vzrušivým debatám. Poté si rozhodčí vzal stranou Rüdigera a následně udělal gesto, které aktivuje antirasistický protokol.

„Řekl jsem mu, že je mizerný zbabělec. To my Argentinci říkáme běžně, není v tom nic rasistického,“ líčil Cabral novinářům.

„Srazili jsme se, on mě kopnul a tvrdil, že jsem ho praštil rukou. Pohádali jsme se, nic víc v tom nebylo. Pak rozhodčí udělal to gesto, ale já pořád opakoval to samé, že je zatracený zbabělec. Když řeknete tohle, za to přece nemůže přijít žádný trest. Je to jen slovo, tečka. Nemá to žádný jiný záměr,“ zdůraznil Cabral.

Zápas se pak dohrával ještě další dvě minuty přes původní nastavení, po něm se Rüdiger opět agresivně obořil na Cabrala. Oba museli spoluhráči a lidé z týmu držet, aby se do sebe nepustili. „Hádali jsme. Ale nikdo nic rasistického slyšet nemohl. Rozhodčí, spoluhráči ani protihráči, vždyť byli vedle mě.“

FIFA má nastavený proces, jak se má v případě rasistického chování postupovat. Sudí zastaví hru, pak přeruší zápas, případně ho předčasně ukončí, pokud problém přetrvává.

Rüdigerovo obvinění se řešilo i na tiskové konferenci.

Na otázku, co se stalo a jestli soupeř Rüdigera rasisticky urazil, Xabi Alonso, nový trenér Realu, reagoval: „Toni nás o něčem informoval a my mu věříme. Myslím, že byl aktivován protokol FIFA k vyšetřování. Teď musíme počkat a uvidíme. Pokud se něco stalo, musí se přijmout opatření, tohle je něco nepřijatelného. Antonio má naši podporu.“

Jeho protějšek Jaime Lozano na tiskové konferenci zmínil, že s Cabralem o ničem takovém nemluvil. „Takže vám k tomu ani nic říct nemůžu, protože tohle slyším poprvé.“

Rüdiger si na rasismus stěžoval už dřív, když hrával v Anglii za Chelsea. Tvrdil, že antidiskriminační kampaně ve fotbale stejně nic nezmění a že on bude proti rasismu pořád bojovat.

Letos v dubnu dostal Rüdiger šestizápasový trest za chování během finále Španělského poháru proti Barceloně. Po vystřídání vzal kus ledu a hodil ho směrem k rozhodčímu. Když mu pak De Burgos Bengoetxea ukázal červenou kartu, Rüdiger se choval jako smyslů zbavený, sápal se k němu a pokusil se ho napadnout, ale spoluhráči ho k sudímu nepustili.