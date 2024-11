Kinský potkal svůj vzor, pak litoval: Z takových výkonů musíme vytřískat víc

Minule nejtěsnější porážka v Bilbau, teď na Eintrachtu Frankfurt. Slávisté dokázali elitní týmy španělské i německé ligy v určitých pasážích zápasů přehrát, ale body nezískali ani jednou.

„Jsme zklamaní, protože jsme proti kvalitnímu evropskému soupeři podruhé v řadě podali velmi dobrý výkon, ale neodměnilo nás to. Musíme se zlepšit, příště nedostat gól a nějaký vstřelit.“

To zní jednoduše.

Začátky zápasů máme dobré, vytvoříme si tlak, ale je škoda, že to prostě nedotáhneme ke gólu. Kdyby nám to tam spadlo, třeba i se štěstím, museli by domácí hrát víc dopředu, zatímco my bychom mohli cuknout zpátky. Pak by třeba tolik nevadilo, že přijde jejich hroťák a pošle tam takový přímák...

Očima trenéra Trpišovského „Tonda předvedl další skvělý výkon. Hlavně po autu, který jsme v první půli nezachytili, zachraňoval proti Knauffovi jasný gól. V bráně byl jistý, patřil k nejlepším, ale to o něm platí celou sezonu. Když si uvědomíme, kde a s kým hrajeme, je to ještě cennější. Klidně mohl mít i dvě nuly, je to škoda, protože ze svého pohledu dostal smolné góly. Ale znovu opakuji: jeho výkony jsou top!“

Egypťan Marmúš rozhodně trefil gól kola. Minule jste naopak v Bilbau inkasovali po ušmudlané tečované střele Nika Williamse. Co je horší?

Asi je to jedno. Člověk prostě dostal gól, vyndá balon z brány a jede se dál. Hodnotit to můžete až na konci zápasu.

Takže ani výstavní ránu v dané chvíli neocení?

To spíš s odstupem času. V ten moment vás to hlavně štve, ale nic s tím neuděláte. Ano, Marmúš to trefil skvěle, má kvalitu. Proto taky hraje tam, kde hraje.

Na rozdíl od předchozího duelu v Bilbau jste byl tentokrát ve větším zápřahu a předvedl jste několik důležitých zákroků. Máte takové zápasy rád?

Je pravda, že ve Slavii v lize většinou protivníky přehráváme a ani v Evropě jsme poslední dobou týmy nepouštěli do šancí. Na druhou stranu, nejsem tam jen od toho, abych dobře rozehrával, ale taky abych něco chytil. Jsem rád, že jsem týmu párkrát pomohl, snažil jsem se proti soupeřům chodit rychle ven, znepříjemnit jim to, což se dařilo. Ale klidně budu příště bez zákroku, jen kdybychom něco urvali.

Po zisku čtyř bodů ze čtyř evropských zápasů jste k sobě spíš kritičtí?

Je sice hezké, že herně zápasy zvládáme, ale musíme z toho prostě vytřískat víc. Výsledky, které jsme zatím udělali, prostě pozitivně brát nemůžeme. Jsou to velké a krásné zápasy, ale my si je přece nejdeme jen užít. Chceme v nich bodovat.

A možná i čerpat motivaci, jako vy od protějška Trappa. Nebo ne?

Máte pravdu, že on je pro mě opravdu velký hráč a člověk. Vždycky jsem sledoval jeho videa na Instagramu, strašně často dával příspěvky z posilovny a já si říkal: „Ty vole, to je důležitý, to musím dělat taky.“ Kvůli němu jsem třeba začal dělat dřepy, protože jsem viděl, jak na čáře lítá a jak dobrý má odraz. Je to pro mě velká inspirace a když někoho takového člověk potká, vidí tu úžasnou kariéru a týmy, ve kterých působil, taky by se rád jednou dostal do podobné pozice. Chtěl bych být prostě lepší, ale to platí o nás všech.