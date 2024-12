Kinský o Evropě: Velký rozdíl v kvalitě. Vždycky chci mít co nejvíc informací

Slavia je nutně potřebuje.

V Evropské lize možná v poslední době sbírala sympatie, ale také porážky. 0:1 s Bilbaem i Frankfurtem, pak 1:2 s Fenerbahce. „Víme, o co hrajeme,“ říká Kinský, jedenadvacetiletý kliďas mezi tyčemi.

Červenobílí potřebují ve čtvrtek večer zvítězit, aby se udrželi ve hře o postup do jarních bojů. V pohárech vyhráli jen v září nad Ludogorcem Razgrad, kde Kinský neinkasoval. Pak doma remizovali s Ajaxem a od té doby v pohárech prohrávají.

„Přitom jsme nastavení správně,“ myslí si mladý gólman. „V lize valíme, hrajeme o první místo a nejvyšší očekávání na sebe máme i v Evropě. Tam je sledovanost ještě větší, stejně tak kvalita týmů, s kterými se utkáváme.“

Slavia – Anderlecht ve čtvrtek od 21:00 ONLINE

Obzvlášť pro něj to musel být zkraje sezony skok jako hrom. Do jara chytal ligu v Pardubicích, každý týden nervák o záchranu. Předtím byl coby host jedničkou ve Vyškově, tedy o patro níž.

„Na každý zápas se chystám stejně, jinak to ani nejde,“ přesvědčuje sebevědomý mládenec.

Ve Slavii vplul do brány shodou okolností: kdyby se Jindřich Staněk, drahá posila ze zimy, na letním Euru v Německu vážně nezranil, dost možná by Kinský, syn bývalého reprezentanta, dres s červenou hvězdou už nikdy nenavlékl. Končila mu smlouva, o zájemce neměl nouzi.

„A pro nás je to velký upgrade, protože jeho rozehrávka i klid nám obrovsky pomáhají,“ vyklouzlo na podzim i z kouče Jindřicha Trpišovského. Taky se ptáte, co bude, až se Staněk naplno uzdraví, což je otázka týdnů?

Kinského pozice aktuálně vypadá neotřesitelně. Potichu se mluví o přestupu do zahraničí.

V lize inkasoval jen pětkrát, což je vizitka celé slávistické defenzivy. Skvělý zápas navzdory porážce 0:1 odchytal například ve Frankfurtu, posunul se do seniorské reprezentace, byť zatím jen jako náhradník. Jak se teď chystá na Anderlecht?

„Snažím se mít co nejvíc informací, ostatně jako před každým zápasem,“ popisuje. „Když víte, co může který hráč udělat, jste schopný na hřišti lépe reagovat. S trenéry gólmanů máme videa, která se týkají jak defenzivy, tak ofenzivy. Sám nakoukávám minulé zápasy, abych věděl, v čem je konkrétní tým nebezpečný, jak si vytváří šance, jak přechází do útoku. Hodně se těm věcem snažím věnovat, protože mi to pomáhá složit puzzle pro dobrý výkon.“

Ve čtvrtek večer ho bude potřebovat nejen on, ale celá Slavia.

Podle oficiálních statistik Evropské ligy mají červenobílí v soutěži čtvrtý nejvyšší počet střeleckých pokusů (89), druhý nejvyšší počet rohových kopů (34) a vůbec nejvíc útoků (245). Přesto dali jen čtyři branky a po pěti zápasech jsou mimo postupové pozice.

V koncovce v pohárových duelech schází větší kvalita, klid, přesnost.

Však i pro brankáře jsou zápasy v lize a v Evropě jiné.

„Když vám to Džeko trefí slabší nohou tak, jak to trefil v posledním zápase, je to velký rozdíl ve srovnání s domácí soutěži,“ vracel se Kinský ke gólu, který inkasoval v závěru prvního poločasu proti Fenerbahce (1:2). „Ukázal, proč má za sebou patnáct úspěšných let v nejlepších evropských soutěžích. Kvalita je jinde.“

I slávisté by se do širší evropské špičky chtěli řadit. Podobně jako jejich příznivci, kteří se v anketě portálu Ultras World, jenž každoročně vyhlašuje deset nejlepších fanouškovských táborů, umístili na prvním místě.

„V posilovně jsem potkal známého, který chodí na Tribunu Sever, a říkal mi, že oni už ligu vyhráli,“ pousmál se Kinský. „Jako malý kluk jsem navštívil pár evropských stadionů, ale co předvádí lidi tady, je úžasné. Chorea a všechno ostatní sleduju na Instagramu, baví mě to a říkám si, že mám štěstí, když tohle můžu zažívat.“

Jestli podporu vnímá i při zápase?

„Atmosféra a lidi vás dostanou do varu. Kolikrát ani necítím zimu, která v posledních týdnech je,“ poví Kinský. „Ale že bych přímo ze hřiště sledoval plachty, které mají připravené, to zase ne. Soustředím se na to, co se děje na hřišti.“

Přesněji řečeno na to, aby Slavii pomohl k vítězství. „Jsme pod tlakem, ale věřím, že sebevědomí z ligy přeneseme konečně také do pohárů. Potřebujeme vyhrát,“ ví Kinský.

Utkání Slavie s Anderlechtem má výkop v 21 hodin.