Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře Antonína Kinského obletělo svět, když ho po sedmnácti minutách za stavu 0:3 trenér Tottenhamu vystřídal ze zápasu fotbalové Ligy mistrů na Atlétiku Madrid. Podívejte se, jaké osobnosti na dvaadvacetiletého gólmana reagovaly.
Autor: Reuters
THIBAUT COURTOIS (brankář Realu Madrid): „Napsal jsem mu zprávu, že se musí poučit. Taky mám za sebou spousty chyb, dokonce jsem od Messiho dostal dvoje jesle v jednom zápase. Život je tvrdý, ale musí zůstat sebevědomý, jen tak to zvládne. Zažil drsnou a psychicky náročnou situaci. Atlético dělá problémy každému. Kdyby v bráně zůstal, klidně mohl zachytat fantasticky a nikdo by to neřešil. Žádám klub i jeho spoluhráče, aby ho podpořili. Hlavu vzhůru! Teď musí mít hrozný pocit, ale dobře to dopadne.“
Autor: ČTK
PETER SCHMEICHEL (bývalý brankář na CBS Sports): „Je mi ho líto, protože to bude mít dopad na zbytek jeho kariéry. Trenér ho měl podržet aspoň do poločasu, protože mu podle mě zabil kariéru. Čím víc nad tím přemýšlím, tím horší to pro něj je. Igor Tudor si musí sáhnout do svědomí, protože jeho úkolem je zachránit Tottenham v lize, ne vyhrát Ligu mistrů. A už vůbec ne poté, co prohráváte 0:3 po sedmnácti minutách. Měl ho ušetřit toho ponížení, kdy střídal před plným stadionem. Chtěl bych mu vzkázat, že se na mě může kdykoli obrátit. Vím, že má za sebou celý tým, ale máš mou podporu. Jako člověk jsi neudělal nic špatně a realita gólmanství chyby přináší. To pravé umění je na ně umět zareagovat. A to tě nenechali.“
Autor: Profimedia.cz
DAVID DE GEA (brankář Fiorentiny na soc. síti X): „Kdo nikdy nechytal, nepochopí, jak náročné je dělat brankáře. Hlavu vzhůru!“
Autor: AP
JOE HART (bývalý anglický brankář pro TNT Sports): „Moje srdce za něj puká. Jasně, zažil mizerných čtrnáct minut a také divákům na stadionu ho bylo líto. Ale trenér Tudor se na něj ani nepodíval. Pokud takhle jedná s hráči, jsem z toho v šoku. Chová se, jako by nebyla teprve čtrnáctá minuta. To se nestává ani mezi amatéry.“
Autor: Reuters
PAUL ROBINSON (bývalý brankář Tottenhamu pro BBC): „Trenér se zachoval sobecky. Ví, že v klubu už dlouho nezůstane, a tak se snaží ochránit sám sebe. Vůbec nebere ohled na mladého brankáře. Za celou kariéru jsem nic takového neviděl. On tam pravděpodobně jen seděl v šatně a plakal. To mu zničilo duši.“
Autor: Profimedia.cz
FABIAN OTTE (trenér brankářů Tottenhamu na instagramu): „Jak pravil Kobe Bryant - Všechno negativní, tlak i výzvy, je pro mě příležitost růst. Tondo, čekají Tě ještě velké věci!“
Autor: ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO, ČTK
STEVE MCMANAMAN (bývalý anglický záložník pro TNT Sports): „Se střídáním problém nemám, ale proč za ním trenér nepřijde a neřekne mu aspoň, ať si z toho nic nedělá? Trvalo by to pět sekund. To je práce s hráči na nejhorší úrovni. Tudor dělá, jako by tam vůbec nebyl. Chladnější už to být nemohlo.“
Autor: Godfrey Pitt / Actionplus / Profimedia, Profimedia.cz
DIEGO SIMEONE (trenér Atlétika Madrid): „Nikdy jsem nic takového na profesionální úrovni neviděl. Střídání gólmana je ale problém jejich trenéra a brankáře, ne náš. My se soustředíme pouze na sebe.“
Autor: AP
MARTIN VANIAK (bývalý brankář Slavie pro eFotbal): „Ze strany Tondy to bylo nešťastné a jen jsem si potvrdil, že v klubu nemá dobrou pozici. Na druhou stranu to, že nechytal, není omluva pro to, co se stalo v Madridu. Za ten si může sám. V bráně bych ho nechal, trenér ho tímhle zabil. Už teď jen trénoval a věděl, že mu trenér nevěří. Teď bude lidově řečeno v nějakém šuplíku a v Tottenhamu skončí.“
Autor: SK Slavia Praha
ROMAN BEDNÁŘ (bývalý útočník pro Nova Sport): „Je to až vražda toho hráče. Absolutně nesmyslné za stavu 0:3, naopak bych ho podržel. Tohle nechápu, určitě bych takhle nereagoval.“
Autor: ČTK
DAVID HOLOUBEK (trenér pro Nova Sport): „Tudor už tam brzy nebude. Kinského prostě odstřelil. Vnímám to jako selhání. Bude zažívat krušné chvíle, to k tomu patří. On je ale natolik silný, že se oklepe a ukáže všem, že je to jeden z nejlepších brankářů, které v Česku máme. Je silný v hlavě a bolí mě to za něj, protože je to super kluk a fakt mi to nedělá dobře. Přeju si, aby ten shitstorm přežil v klidu, protože je to jenom fotbal.“
Autor: Petr Topič, MAFRA
TROY DEENEY (bývalý anglický útočník pro CBS Sports): „Všem se nám stalo, že jsme byli střídaní jen proto, že někoho vyloučili. Prostě jste součástí týmu. Zažívá krušné chvíle, může vás to položit, ale on udělal ty chyby, ne trenér. Ten dělá změny a vy je musíte následovat. Jste společně v zákopech a na emoce není čas, nemůžou se tam navzájem litovat.“
Autor: Reuters
JAMIE O´HARA (bývalý hráč Tottenhamu pro talkSPORT): „Kinský? V bráně proti Atlétiku Madrid? Jestli za tohle Tudora nevyhodí, už se nikdy na Spurs nepodívám. I moje babička by vám řekla, že na to nemá, aby nastoupil v bráně v Lize mistrů. Máš ho hrát proti Barnsley, tam je jeho místo.“
Autor: ČTK / AP / TOM HEVEZI, ČTK