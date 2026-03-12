|
Tondo, jsme tu pro tebe! Courtois, De Gea i Schmeichel. Osobnosti podporují Kinského
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách
Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...
Ve středu večer vyfotil televizi u sebe v obýváku a na instagram vyťukal: „Děkuji všem za všechny zprávy. Od snu k noční můře, ale pak zase zpátky ke snu! Vidíme se brzy.“ Počínání českého brankáře...
Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině
Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...
Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách
Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...
Alkmaar - Sparta 2:1, tyč, břevno, spousta šancí. Hosté byli výrazně horší
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Sparťanský brankář Jakub Surovčík se překonával, měl pět těžkých zákroků, pomohly mu tyč i břevno, ale na dvě rány obávaného irského střelce Parrotta z Alkmaaru ani tak nestačil. V úvodním osmifinále...
Mám smíšené pocity, hodnotil Vojta gól Alkmaaru. Spartu po půli trápila únava
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku První gól ve sparťanském dresu sice náležitě oslavil, spokojený ale po závěrečném hvizdu být nemohl. „Pocity jsou smíšené, protože jsme zápas nezvládli, jak jsme chtěli. Ale ten výsledek je hratelný...
A teď křest ohněm. Sigma má dál naději. Trávník? Nebyl ideální, posteskli si hosté
Remíza v osmifinále Konferenční ligy proti bundesligovému týmu? Kdo by to nebral. Olomoucká Sigma především v prvním poločase favorita potrápila a do odvety si za týden poveze nadějný výsledek 0:0. V...
Surovčík po Alkmaaru: Další velký zápas, ale zase to bylo od nás málo
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Nebýt jeho, fotbalová Sparta by už po úvodním osmifinále Konferenční ligy v Alkmaaru neměla o co hrát. Gólman Jakub Surovčík předvedl několik parádních zákroků. „I u mě by se pár chyb našlo, ale asi...
Horníček v Evropské lize neodvrátil porážku Bragy s Ferencvárosem
Fotbalisté Bragy s českým brankářem Lukášem Horníčkem v úvodním osmifinále Evropské ligy prohráli 0:2 na hřišti Ferencvárose Budapešť. Italské derby Boloňa - AS Řím skončilo 1:1, střídající domácí...
Sigma - Mohuč 0:0, klidný zápas. Domácí dvakrát zachránil ofsajd, mohli i vyhrát
Dvakrát sice lovil brankář Koutný míč ze sítě, jenže v obou případech skórovali fotbalisté Mohuče po ofsajdu. I proto nakonec Sigma Olomouc v úvodním osmifinále Konferenční ligy remizovala 0:0 s...
Musíme být lepší, skóre je milostivé, uznal Priske. Doufá v kouzelnou noc na Letné
Od našeho zpravodaje v Nizozemsku Několikrát v průběhu druhé půle jen frustrovaně rozhodil rukama, když jeho svěřenci zase odevzdali soupeři míč dlouhým nákopem a pokračovali v pasivním herním projevu. „Ten zápas se mi nelíbil. V...
Šachtar Doněck na úvod osmifinále Konferenční ligy vyhrál v Poznani
Fotbalisté Šachtaru Doněck v úvodním osmifinále Konferenční ligy vyhráli v Poznani 3:1. Postupující narazí na Alkmaar, nebo Spartu, nizozemský tým ve čtvrtek doma zvítězil 2:1. Rijeka na vlastním...
Trump zase otočil: Írán je v USA vítán, ale MS by se raději zúčastnit neměl
Americký prezident Donald Trump uvedl, že íránský fotbalový tým je na letním mistrovství světa vítán, ale pro jeho vlastní bezpeční není vhodné, aby se turnaje spolupořádaného USA zúčastnil. Ve...
Fyzioterapeut Slavie, který nakopl Kuchtu, vyvázne bez trestu. Není totiž členem FAČR
Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) nemůže potrestat fyzioterapeuta Daniela Bergera ze Slavie za nakopnutí sparťanského útočníka Jana Kuchty v útrobách stadionu při poločasové...
79 sekund a dresy fuč. Teď Teplice získaly za vánoční sadu evropské ocenění
Když fotbalové Teplice na sklonku roku nadělily fanouškům speciální dresy v podobě vánočních svetrů, vyprodaly se za pouhou minutu a 19 sekund. Nejrychleji v historii klubu! Teď si účastník první...
Jen 10 minut ve vedení, 16 inkasovaných gólů a Anglie v Lize mistrů trpí. Únavou?
Třeba to byla jen náhoda. Anebo spíš důrazné varování? Zástupci nejbohatší soutěže světa se po úvodní sadě osmifinálových zápasů fotbalové Ligy mistrů každopádně sbírají z mrákot. Šest zápasů, šest...