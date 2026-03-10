Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

  22:32
S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid brankáře Antonína Kinského. Dvaadvacetiletý český debutant v prestižní soutěži se chybami při hře nohou podepsal pod dva inkasované góly a za stavu 3:0 pro domácí ho nahradila jednička týmu Gugliemo Vicario.
Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.
Antonín Kinský v úvodu zápasu osmifinále LM podklouzl a nabídl Atléticu gól. Za...
Zdrcený Antonín Kinský po druhé chybě v zápse s Atlétikem.
Anglický brankář Joe Hart z Tottenhamu při rozcvičení před pohárovým utkání v...
„Snažím se to nějak pochopit. Úplně mi za toho kluka puká srdce,“ komentoval pro TNT Sports vystřídání Kinského bývalý brankář anglické reprezentace Joe Hart.

„Měl strašných 14 minut, to podklouznutí a třetí gól. Nevím, co mám na to říct. Mám za něj zlomené srdce. Tenhle Tottenham je v úplném chaosu,“ dodal gólman se 75 starty za národní tým, jenž sám ve Spurs krátce působil.

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

S Kinským sympatizoval i další bývalý brankář Tottenhamu a anglického národního mužstva Paul Robinson. „Nic takového jsem ještě na fotbalovém hřišti neviděl. Tohle bylo velké rozhodnutí Igora Tudora. Ano, brankář udělal chybu, ale tohle Antonínu Kinskému zničí sebevědomí,“ řekl Robinson v BBC Radio 5.

Za ponížení Kinského označil Tudorův krok novinář Pete Gill ze Sky Sports. „Když už jste měli pocit, že Tottenham spadl úplně nejníž....tohle je nové dno. Pro Kinského je to naprosté ponížení. Pro Tudora je to přiznání katastrofálně chybného rozhodnutí,“ uvedl s narážkou na trenérovo rozhodnutí nasadit Kinského, jenž naposledy chytal v říjnu v Anglickém poháru.

Nad brzkým vystřídáním brankáře, mnohem obvyklejším v hokeji než fotbale, se podivoval i dlouholetý fotbalový expert BBC Phil McNulty.

„Viděl jsem toho ve fotbale už hodně, ale myslím, že něco takového asi ještě ne. A nejen ty chyby, ale i rozhodnutí Igora Tudora stáhnout Antonína Kinského. Pro mladého brankáře to byl hrozný večer. Fanoušci Atletika mu soucitně zatleskali, ale není mi jasné, jak ho někdo po něčem takovém bude moci utěšit,“ uvedl.

