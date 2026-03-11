Trenér o střídání Kinského: Chtěl jsem ochránit jeho i tým. Udělal jsem to poprvé

Když naprosto zničený vystřídaný brankář Antonín Kinský odcházel do tunelu, trenér si s ním ani neplácl. Neřekl nic. Českého dvaadvacetiletého brankáře pak cestou do kabin utěšovali spoluhráči Palhinha, Solanke i Gallagher. „Za patnáct let jsem nic takového neudělal. Teď jsem musel,“ vysvětloval po hrozivém utkání na Atlétiku v Lize mistrů (2:5) kouč Igor Tudor.
Střídání českého gólmana Antonína Kinského, kterého nahradil Guglielmo Vicario. V pozadí trenér Tottenhamu Igor Tudor. | foto: Reuters

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.
Kinskému nejdřív věřil. Zčistajasna, protože nechytal od října, navíc od zápasu v anglickém Ligovém poháru na Newcastle.

„Tonda je skvělý gólman a při změně soutěže se to nabízelo, aby se tím snížil tlak na Vicaria,“ vysvětloval chorvatský kouč a někdejší obránce.

Tohle měl být velký test.

Který se krutě nepovedl.

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Přes šedesát tisíc domácích diváků bouřlivě aplaudovalo, když asistent rozhodčího ukázal tabuli s červeným číslem 31 a zelenou jedničkou. Náhradníka Guglielma Vicaria naopak červeno-bílé tribuny vybučely.

Těžko říct, jestli Kinskému posílali podporu, nebo spíš oslavovali muže, který jim dal během sedmnácti minut hned tříbrankový náskok. To se mimochodem ve vyřazovací fázi Ligy mistrů stalo poprvé.

Už v šesté minutě Kinský převzal míč v malém vápně a jak ho chtěl posunout dál, podklouzl a daroval domácím jasnou gólovku. Podobný kiks pak zopakoval u třetího gólu, když přebíral malou domů a chtěl navázat z prvního doteku, jenže se mu balon zamotal a putoval přímo ke skórujícímu Álvarezovi.

„Chtěl jsem ochránit jeho i celý tým,“ líčil Tudor. „Není lehké po dvaceti minutách brankáře vyndat. Za patnáct let trénování je to pro mě nové, ale bylo to nutné. Teď je snadné tvrdit, že nechat ho chytat nebylo správné rozhodnutí, ale pro mě ano. Šel jsem za ním, že je to bystrý chlap, dobrý gólman a chápe to. Ale bohužel pokud se tak velké chyby stanou ve velkém zápase... Bylo to pro tak křehký tým příliš.“

Igor Tudor, kouč Tottenhamu, při utkání na Atlétiku Madrid.

A když po debatě s obráncem Romerem usoudil, že už to dál nejde, vystřídal.

Kdo by si v tu chvíli nevzpomněl na německého brankáře Lorise Kariuse, jenž ve finále Ligy mistrů za Liverpool daroval gól Karimu Benzemovi z Realu. I proto někteří fanoušci označují Kinského výkon za „Karius moment“.

Poznamená ho v kariéře velká chyba stejně jako tehdy už zkušeného Němce?

„Kdo nikdy nebyl brankářem, nemůže pochopit, jak těžké je na téhle pozici hrát. Hlavu nahoru, tvůj čas ještě přijde,“ vyťukal na sociální síť X brankář David de Gea, jenž působil v Manchesteru United a teď chytá za italskou Fiorentinu.

„Tohle je moment, který si v souvislosti s jeho jménem bude pamatovat každý,“ hlesl bývalý brankář Kasper Schmeichel na CBS Sports. „Trenér měl vydržet aspoň do poločasu. Takhle mu úplně zabil kariéru. Je mi ho fakt líto.“

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Je pravděpodobné, že v Tottenhamu už si Kinský nezachytá. A že v létě se mu uleví.

Tottenham je před koncem současné sezony na dně. V Premier League bod od sestupových příček, v Lize mistrů nejspíš skončí. Po sedmnáctém místě v minulém ročníku, které klub vyvážil triumfem v Evropské lize, se ale moc nezměnilo.

Odvolaného australského kouče Angeho Postecogloua nahradil dánský stratég Thomas Frank. Ani jemu se nepovedlo tým nastartovat. V polovině února ho vystřídal Tudor. Jenže jako první v historii prohrál úvodní čtyři utkání ve funkci.

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Odveta s Atlétikem je na programu za týden, před ní ho čeká ligový zápas v Liverpoolu. Podle britských médií ale není vůbec jisté, zda bude Tudor ještě u týmu.

„To pro mě není téma, vůbec to není o mé pozici. Přemýšlím pouze o tom, jak pomoct mužstvu,“ ujistil Tudor. „Po dnešku se musím omluvit fanouškům. Jako by šlo všechno proti nám, nic se nedaří, je to až neuvěřitelné.“

Stejně jako Kinského situace.

Vstoupit do diskuse
Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Trenér o střídání Kinského: Chtěl jsem ochránit jeho i tým. Udělal jsem to poprvé

Když naprosto zničený vystřídaný brankář Antonín Kinský odcházel do tunelu, trenér si s ním ani neplácl. Neřekl nic. Českého dvaadvacetiletého brankáře pak cestou do kabin utěšovali spoluhráči...

11. března 2026  9:30

KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Než tohle hlava pobere, chvíli to potrvá. Když loni v lednu okouzlil Tottenham sebevědomým debutem, hned se říkalo, že má na Real Madrid. Po třinácti měsících je Antonín Kinský na dně. Dva kiksy v...

11. března 2026  7:08

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

10. března 2026  18:30,  aktualizováno  23:08

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

10. března 2026  22:32

Schick vyléčil svalové potíže, může se zapojit do bojů v Lize mistrů s Arsenalem

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se po zranění může objevit na soupisce Leverkusenu ve středečním úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Arsenalu. Na tiskové konferenci to dnes řekl...

10. března 2026  18:28

Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Fotbalová Anglie zase mluví o Antonínu Panenkovi. „Dango Ouattara z Brentfordu teď jistě lituje, že se českého záložníka pokusil napodobit," píše například server BBC. Čtyřiadvacetiletý rodák z...

10. března 2026  15:15

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

Postup je blízko, zbývají „jen" dvě výhry. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápasu druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka...

10. března 2026  8:59

West Ham si zahraje čtvrtfinále FA Cupu, v rozstřelu proměnil penaltu také Souček

Fotbalisté West Hamu postoupili do čtvrtfinále Anglického poháru. V osmifinále vyřadili Brentford 5:3 na penalty, po prodloužení skončil zápas 2:2. Tomáš Souček odehrál za West Ham celý zápas a v...

9. března 2026  23:40

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Jejich dalším...

9. března 2026  22:40

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Fotbalisté Sparty úspěšně zvládli ligovou fázi Konferenční ligy. Do osmifinále prošli ze čtvrtého místa a vyzvou nizozemský Alkmaar. Termíny zápasů, výsledky i další informace najdete v našem...

9. března 2026  22:37

