KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

David Čermák
  7:08
Než tohle hlava pobere, chvíli to potrvá. Když loni v lednu okouzlil Tottenham sebevědomým debutem, hned se říkalo, že má na Real Madrid. Po třinácti měsících je Antonín Kinský na dně. Dva kiksy v osmifinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid a střídání po sedmnácti minutách se s ním potáhnou do konce kariéry. Ale ta je pořád na začátku –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ a Kinský je z těch, kteří ji i po šíleném momentu mohou znovu nakopnout.
Fotogalerie4

Zdrcený Antonín Kinský po druhé chybě v zápse s Atlétikem. | foto: Reuters

Jen to bude chtít rychlé řešení. Jakmile se na konci sezony otevře transferové okno, Kinský musí pryč.

Změnit prostředí, nadechnout se, srovnat myšlenky, začít od nuly.

Na hostování? Na přestup? To je fuk! Hlavně někam, kde ucítí důvěru, kde dokáže zapomenout a vypudit z hlavy drásavou vzpomínku.

I tak to nebude legrace, protože gólmanům se nepovedené zápasy předhazují víc než hráčům z pole. Jejich chyby už nikdo nenapraví, proto tak často končí v silvestrovských šotech a v extrémních případech může i pár vteřin zničit celou kariéru. Loris Karius, německý gólman s culíkem, který osudově pokazil Liverpoolu finále Ligy mistrů, by mohl povyprávět, protože se pořádně neotřepal nikdy.

Kinský má naopak všechny předpoklady, aby to dokázal. Ví se, že ho zdobí rozvaha, cílevědomost, morálka i sebevědomí. Tak jak je možné, že ho zrovna hlava v Madridu zradila? Jak mohl během čtvrthodiny dvakrát nešikovně namazat soupeři? On, o kterém se říkalo, že je králem kliďasů?

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zřejmě šlo všechno moc rychle a po čase ho doběhl obří skok. V jednadvaceti z Česka do Premier League, to je síla. Mohlo ho vůbec pořádně prověřit třicet zápasů za Slavii? Byl ready na všechno, co ho čeká? Sotva, i když to tak třeba nejdřív mohlo vypadat. Postupně se snová mise měnila v rozpačité tápání.

Od konce října nechytal. V Lize mistrů stál v úterý mezi tyčemi poprvé. Navíc v době, kdy Tottenham drtí brutální krize a v Anglii se třepe o udržení. Očekávání, se kterým si jindy dokázal hravě poradit, tentokrát Kinského složilo a když klusal ze hřiště, vypadalo to, že má na krajíčku. Tři spoluhráči z lavičky za ním běželi do kabiny, aby ho aspoň trochu ukonejšili. Zato chorvatský trenér Igor Tudor si s ním ani neplácl.

I na něj teď logicky padá drsná kritika, třeba i za to, že vůbec Kinského do brány poslal. Ale když se zamyslíte: Kdy jindy měl dát českému náhradníkovi šanci? V Lize mistrů se od Tottenhamu nic nečeká, z ostatních pohárových soutěží už je out, zato v lize se třepe o život. Postavit Kinského po dlouhé pauze poprvé třeba o víkendu proti Liverpoolu? Tlak by se ještě znásobil.

Střídání po šestnácti minutách, které podle záběrů z tribuny trenérovi možná napověděl obránce Romero, vyznělo extrémně krutě a necitlivě. Ale kdo ví, co by se dělo, kdyby kouč Kinského nechal v nešťastném zápase vykoupat ještě víc? Třeba by se oklepal a rozchytal, ale řeč těla tomu rozhodně nenapovídala.

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

A tak se na úchvatném madridském stadionu Metropolitano zřejmě spojení Kinský + Tottenham zřejmě definitivně rozpadlo. Po pravdě: stejně už moc neplnilo účel.

Dokonale klapl jen debut v poháru proti Liverpoolu. Tehdy blonďák s jednatřicítkou na zádech učaroval: senzačně vychytal postup, sebejistě rozehrával, před dobíhajícím soupeřem drze vykopl balon do výšky a pak ho mazácky sebral do rukavic. Anglie žasla: Kde se vzal? To musí být nová jednička!

Jenže humbuk Kinskému nepomáhal, v dalších zápasech se ukázalo, že na top level si musí ještě zvykat. A jakmile se kolega Vicario uzdravil, český konkurent mazal na lavičku. Premier League si v aktuální sezoně vůbec nezachytal, mrzelo ho, že do brány se nedostal ani v Lize mistrů proti Slavii a už v zimě se řešilo, jestli by nepomohla změna prostředí.

Teď už není jiná možnost. Pokud má někde dokázat, co v něm je, v rozklíženém Tottenhamu to nebude. Aby si zachránil kariéru, musí pryč. Tam, kde dostane novou šanci a najde sám sebe.

Pořadí Tým Z V R P Skóre Body
1. ArsenalArsenal 8 8 0 0 23:4 24
2. Bayern MnichovBayern 8 7 0 1 22:8 21
3. LiverpoolLiverpool 8 6 0 2 20:8 18
4. TottenhamTottenham 8 5 2 1 17:7 17
5. FC BarcelonaBarcelona 8 5 1 2 22:14 16
6. ChelseaChelsea 8 5 1 2 17:10 16
7. Sporting CP LisabonSporting Lisabon 8 5 1 2 17:11 16
8. Manchester CityManchester City 8 5 1 2 15:9 16
9. Real MadridReal Madrid 8 5 0 3 21:12 15
10. Inter MilánInter 8 5 0 3 15:7 15
11. Paris Saint-GermainPSG 8 4 2 2 21:11 14
12. Newcastle UnitedNewcastle 8 4 2 2 17:7 14
13. Juventus FCJuventus 8 3 4 1 14:10 13
14. Atlético MadridAtlético 8 4 1 3 17:15 13
15. Atalanta BergamoBergamo 8 4 1 3 10:10 13
16. LeverkusenLeverkusen 8 3 3 2 13:14 12
17. Borussia DortmundDortmund 8 3 2 3 19:17 11
18. Olympiakos PireusPireus 8 3 2 3 10:14 11
19. BruggyBruggy 8 3 1 4 15:17 10
20. Galatasaray IstanbulGalatasaray 8 3 1 4 9:11 10
21. AS MonacoMonaco 8 2 4 2 8:14 10
22. FK KarabachKarabach 8 3 1 4 13:21 10
23. Bodo/GlimtBodo/Glimt 8 2 3 3 14:15 9
24. Benfica LisabonBenfica 8 3 0 5 10:12 9
25. Olympique MarseilleMarseille 8 3 0 5 11:14 9
26. Pafos FCPafos 8 2 3 3 8:11 9
27. Saint-GilloiseSaint-Gilloise 8 3 0 5 8:17 9
28. PSV EindhovenEindhoven 8 2 2 4 16:16 8
29. Athletic BilbaoBilbao 8 2 2 4 9:14 8
30. NeapolNeapol 8 2 2 4 9:15 8
31. FC KodaňKodaň 8 2 2 4 12:21 8
32. Ajax AmsterdamAjax 8 2 0 6 8:21 6
33. Eintracht FrankfurtFrankfurt 8 1 1 6 10:21 4
34. SK Slavia PrahaSlavia 8 0 3 5 5:19 3
35. VillarrealVillarreal 8 0 1 7 5:18 1
36. FC Kajrat AlmatyKajrat 8 0 1 7 7:22 1

1. - 8. : Play Off: Osmifinále, 9. - 24. : Play-Off: 1/16-finále

Nejčtenější

Slavia - Sparta 3:1, úprk za titulem, hosté vyhráli půli, pak propadli při standardkách

Tomáš Chorý oslavuje vyrovnávací gól na 1:1 v 57. minutě utkání proti Spartě.

Pokud nejpozději na konci května nebudete číst, že Slavia ve fotbalové lize obhájila titul, bude to obrovský šok. V neděli v 316. derby po obratu ve druhém poločase porazila Spartu 3:1 a deset zápasů...

Kuchtu nakopl fyzioterapeut, Sparta ukázala video. Tvrdík mluví o urážkách

Momentka ze zápasu Slavia Praha - Sparta Praha.

Poločasová přestávka, skóre 0:1 z pohledu domácích. A při odchodu do kabin potyčka. Pražské fotbalové derby mezi Slavií a Spartou (3:1) nabídlo za oponou nepříjemnou situaci, kterou sudí Stanislav...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

Jablonec - Slavia 3:2 po pen., lídr ligy končí ve čtvrtfinále poháru, nezvládl rozstřel

Hráči Jablonce slaví postup do semifinále poháru, po penaltách vyřadili Slavii.

Slávističtí fotbalisté potřetí v řadě končí ve čtvrtfinále domácího poháru. Proti Jablonci sice dokázali v nastavení základní hrací doby vyrovnat na 2:2, jenže pak nezvládli penaltový rozstřel (2:3),...

Ml. Boleslav - Sparta 1:0 po pen., další šok v poháru! Floder vychytal semifinále

Radost hráčů Mladé Boleslavi. Po penaltách porazili Spartu a zahrají si...

Čtyřikrát v řadě postoupili do finále domácího poháru. Popáté to nevyjde. Sparťanští fotbalisté končí stejně jako o pár hodin předtím jejich rival ze Slavie. Na penalty. Ve čtvrtfinále v Mladé...

Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině

Zdrcený Antonín Kinský po vystřídání. Utěšuje ho kapitán Romero.

Brankář Antonín Kinský prožil v úvodním utkání osmifinále na hřišti Atlética Madrid nevydařený debut v Lize mistrů. Trenér Tottenhamu Igor Tudor ho v 17. minutě vystřídal po jeho velké chybě v...

10. března 2026  18:30,  aktualizováno  23:08

Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského

Antonin Kinský vydržel při svém debutu v Lize mistrů na trávníku pouze 17 minut.

S nevěřícným výrazem reagovala velká část britských fotbalových komentátorů na rozhodnutí trenéra Tottenhamu Igora Tudora stáhnout už v 17. minutě zápasu Ligy mistrů na hřišti Atlética Madrid...

10. března 2026  22:32

Schick vyléčil svalové potíže, může se zapojit do bojů v Lize mistrů s Arsenalem

Útočník Leverkusenu Patrik Schick slaví gól do sítě Olympiakosu.

Český fotbalový reprezentant Patrik Schick se po zranění může objevit na soupisce Leverkusenu ve středečním úvodním osmifinálovém utkání Ligy mistrů proti Arsenalu. Na tiskové konferenci to dnes řekl...

10. března 2026  18:28

Když panenkovský dloubák selže. Už to neudělá, kritizují útočníka Brentfordu

Dango Ouattara z Brentfordu zahrál penaltu jako Panenka, ale brankář Areola z...

Fotbalová Anglie zase mluví o Antonínu Panenkovi. „Dango Ouattara z Brentfordu teď jistě lituje, že se českého záložníka pokusil napodobit,“ píše například server BBC. Čtyřiadvacetiletý rodák z...

10. března 2026  15:15

Nechtěl, aby se Messi vrátil! Xavi pálí do Laporty, co na to prezident Barcelony?

Útočník Interu Miami během zápasu s D.C. United.

Necelý týden před volbami prezidenta fotbalové Barcelony to může výrazně ovlivnit snahu Joana Laporty obhájit mandát. O víkendu ho totiž ostře kritizoval někdejší hráč a trenér Xavi Hernández. Mimo...

10. března 2026  13:35

Plzeň zmodernizuje stadion ve Štruncových sadech podle požadavků UEFA

Investice do městského stadionu ve Štruncových sadech. Rozšíří se Brána borců.

Město Plzeň za 140 milionů korun zmodernizuje a rozšíří fotbalový stadion ve Štruncových sadech. Vznikne přístavba a nástavba objektu brány borců a zpevní se narušené podloží. Práce by mohly začít na...

10. března 2026  12:05

Six-seven? Pět gólů stačí. Mladé Češky v boji o Euro dominovaly. Postoupí?

Natálie Pešková (vpravo) s Eliškou Nechutovou slaví gól proti Rumunsku.

Postup je blízko, zbývají „jen“ dvě výhry. České fotbalistky do 17 let v Chomutově v úvodním zápase druhé části kvalifikace na mistrovství Evropy porazily Rumunsko 5:0. Dva góly dala kapitánka...

10. března 2026  8:59

West Ham si zahraje čtvrtfinále FA Cupu, v rozstřelu proměnil penaltu také Souček

Fotbalisté West Hamu se radují z postupu v FA Cupu.

Fotbalisté West Hamu postoupili do čtvrtfinále Anglického poháru. V osmifinále vyřadili Brentford 5:3 na penalty, po prodloužení skončil zápas 2:2. Tomáš Souček odehrál za West Ham celý zápas a v...

9. března 2026  23:40

Olomouc v Konferenční lize 2025/26: program, soupeři, kde sledovat

Fotbalisté Olomouce slaví gól do sítě Slovácka.

Fotbalisté Olomouce v Konferenční lize postoupili do osmifinále. V play‑off vyřadili Lausanne: v prvním duelu doma remizovali 1:1 a v odvetě na hřišti soupeře zvítězili 2:1. Jejich dalším...

9. března 2026  22:40

Sparta v Konferenční lize 2025/26: soupeři, program, výsledky, kde sledovat

Sestava Sparty pro úvodní zápas 2. předkola Konferenční ligy v Aktobe.

Fotbalisté Sparty úspěšně zvládli ligovou fázi Konferenční ligy. Do osmifinále prošli ze čtvrtého místa a vyzvou nizozemský Alkmaar. Termíny zápasů, výsledky i další informace najdete v našem...

9. března 2026  22:37

Íránské fotbalistky zůstaly v Austrálii, mají víza a policejní ochranu. Pomohl i Trump

Íránské fotbalisty před úvodním zápasem Asijského poháru s Jižní Koreou.

Pět íránských fotbalistek kvůli obavám o svou bezpečnost neodcestovalo zpět do vlasti a získalo humanitární vízum v Austrálii, kde se v minulých dnech zúčastnily mistrovství Asie. Australský ministr...

9. března 2026  18:41,  aktualizováno  21:43

Fotbal na retrovlně, nelíbivá móda bolí. I v Česku padá nejvíc gólů ze standardek

Slávistický gólman Jakub Markovič během derby se Spartou, do kterého naskočil...

Dívat se na něj, to byla čirá radost. Sám se na hřišti taky bavil a nesnášel stereotyp. Teď, po šedesátce, ho fotbal coby diváka přestal těšit. „Rozhodl jsem se, že ho přestanu sledovat. Už si ho...

9. března 2026  18:15

