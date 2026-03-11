KOMENTÁŘ: Rychle pryč a zapomenout. Ať Kinský neskončí jako Karius

Jen to bude chtít rychlé řešení. Jakmile se na konci sezony otevře transferové okno, Kinský musí pryč.
Změnit prostředí, nadechnout se, srovnat myšlenky, začít od nuly.
Na hostování? Na přestup? To je fuk! Hlavně někam, kde ucítí důvěru, kde dokáže zapomenout a vypudit z hlavy drásavou vzpomínku.
I tak to nebude legrace, protože gólmanům se nepovedené zápasy předhazují víc než hráčům z pole. Jejich chyby už nikdo nenapraví, proto tak často končí v silvestrovských šotech a v extrémních případech může i pár vteřin zničit celou kariéru. Loris Karius, německý gólman s culíkem, který osudově pokazil Liverpoolu finále Ligy mistrů, by mohl povyprávět, protože se pořádně neotřepal nikdy.
Kinský má naopak všechny předpoklady, aby to dokázal. Ví se, že ho zdobí rozvaha, cílevědomost, morálka i sebevědomí. Tak jak je možné, že ho zrovna hlava v Madridu zradila? Jak mohl během čtvrthodiny dvakrát nešikovně namazat soupeři? On, o kterém se říkalo, že je králem kliďasů?
|
Šílený debut Kinského. Udělal dvě chyby, trenér ho vystřídal po čtvrt hodině
Zřejmě šlo všechno moc rychle a po čase ho doběhl obří skok. V jednadvaceti z Česka do Premier League, to je síla. Mohlo ho vůbec pořádně prověřit třicet zápasů za Slavii? Byl ready na všechno, co ho čeká? Sotva, i když to tak třeba nejdřív mohlo vypadat. Postupně se snová mise měnila v rozpačité tápání.
Od konce října nechytal. V Lize mistrů stál v úterý mezi tyčemi poprvé. Navíc v době, kdy Tottenham drtí brutální krize a v Anglii se třepe o udržení. Očekávání, se kterým si jindy dokázal hravě poradit, tentokrát Kinského složilo a když klusal ze hřiště, vypadalo to, že má na krajíčku. Tři spoluhráči z lavičky za ním běželi do kabiny, aby ho aspoň trochu ukonejšili. Zato chorvatský trenér Igor Tudor si s ním ani neplácl.
I na něj teď logicky padá drsná kritika, třeba i za to, že vůbec Kinského do brány poslal. Ale když se zamyslíte: Kdy jindy měl dát českému náhradníkovi šanci? V Lize mistrů se od Tottenhamu nic nečeká, z ostatních pohárových soutěží už je out, zato v lize se třepe o život. Postavit Kinského po dlouhé pauze poprvé třeba o víkendu proti Liverpoolu? Tlak by se ještě znásobil.
Střídání po šestnácti minutách, které podle záběrů z tribuny trenérovi možná napověděl obránce Romero, vyznělo extrémně krutě a necitlivě. Ale kdo ví, co by se dělo, kdyby kouč Kinského nechal v nešťastném zápase vykoupat ještě víc? Třeba by se oklepal a rozchytal, ale řeč těla tomu rozhodně nenapovídala.
|
Puká mi za něj srdce, zničí mu sebevědomí. Experti reagují na brzký konec Kinského
A tak se na úchvatném madridském stadionu Metropolitano zřejmě spojení Kinský + Tottenham zřejmě definitivně rozpadlo. Po pravdě: stejně už moc neplnilo účel.
Dokonale klapl jen debut v poháru proti Liverpoolu. Tehdy blonďák s jednatřicítkou na zádech učaroval: senzačně vychytal postup, sebejistě rozehrával, před dobíhajícím soupeřem drze vykopl balon do výšky a pak ho mazácky sebral do rukavic. Anglie žasla: Kde se vzal? To musí být nová jednička!
Jenže humbuk Kinskému nepomáhal, v dalších zápasech se ukázalo, že na top level si musí ještě zvykat. A jakmile se kolega Vicario uzdravil, český konkurent mazal na lavičku. Premier League si v aktuální sezoně vůbec nezachytal, mrzelo ho, že do brány se nedostal ani v Lize mistrů proti Slavii a už v zimě se řešilo, jestli by nepomohla změna prostředí.
Teď už není jiná možnost. Pokud má někde dokázat, co v něm je, v rozklíženém Tottenhamu to nebude. Aby si zachránil kariéru, musí pryč. Tam, kde dostane novou šanci a najde sám sebe.